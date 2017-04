Oct 25 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABBVIE INC Q3 DRUGS USD 0.78 0.82 0.04 4521.5 4658.0 136.5 AMCOL INTERNATIONAL CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.60 0.60 0.00 264.1 263.5 -0.6 AON PLC Q3 INSURANCE USD 1.04 1.13 0.09 2830.8 2794.0 -36.8 AVERY DENNISON CORP Q3 CHEMICALS USD 0.64 0.69 0.05 1506.5 1504.9 -1.6 BARNES GROUP INCORPORATED Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.52 0.36 -0.16 279.8 269.5 -10.3 BRIDGE BANCORP INC. Q3 BANKING USD 0.37 -- -- 14.0 13.0 -0.9 BROOKFIELD OFFICE PROPER Q3 INVESTMENTS USD 0.21 0.38 0.17 576.1 574.0 -2.1 BROOKFIELD OFFICE PROPER Q3 INVESTMENTS USD 0.24 0.38 0.14 600.9 574.0 -26.9 CALIFORNIA UNITED BANK Q3 BANKING USD 0.21 0.23 0.02 13.6 13.8 0.2 CAPITAL POWER CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.38 0.72 0.34 368.3 380.0 11.7 CHICOPEE BANCORP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.11 0.00 4.7 -- -- CONNECTONE BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.48 0.50 0.02 10.0 10.8 0.8 CORPORATE OFFICE PROPERT Q3 INVESTMENTS USD 0.28 -0.09 -0.37 96.5 97.4 1.0 DONEGAL GROUP INC Q3 INSURANCE USD 0.35 0.30 -0.05 138.1 138.3 0.2 DTE ENERGY COMPANY Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.22 1.13 -0.09 2365.2 2387.0 21.8 EATON CORPORATION PLC Q3 AUTO PART MFG USD 1.12 1.12 0.00 5702.7 5607.0 -95.7 GORMAN RUPP CO Q3 MACHINERY USD 0.39 0.40 0.02 99.9 101.2 1.3 GRAHAM CORP Q2 MACHINERY USD 0.21 0.26 0.05 25.0 24.5 -0.5 GRUPO TELEVISA SAB Q3 COMMUNICATIONS USD 0.32 0.32 0.00 1450.8 1454.6 3.8 GULF ISLAND FABRICATION Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.28 0.23 -0.05 143.6 168.2 24.6 IMMUNOGEN INC Q1 DRUGS USD -0.22 -0.13 0.09 12.4 17.2 4.8 LAKELAND FINANCIAL CORP Q3 FINANCE & LOAN USD 0.59 0.59 0.00 30.2 30.8 0.6 LEAR CORP Q3 AUTO PART MFG USD 1.33 1.45 0.13 3840.8 3917.7 76.9 LEGG MASON INC Q2 INVESTMENTS USD 0.61 0.70 0.09 659.8 669.9 10.1 LIFEPOINT HOSPITALS INC Q3 HOSPITALS USD 0.65 0.68 0.03 890.6 899.7 9.1 MOODY'S CORPORATION Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.82 0.83 0.01 717.8 705.5 -12.3 NATIONAL OILWELL VARCO I Q3 OIL USD 1.32 1.34 0.03 5679.2 5687.0 7.8 NATIONAL PENN BANCSHARES Q3 FINANCE & LOAN USD 0.17 0.17 0.00 91.1 87.9 -3.2 NEWELL RUBBERMAID INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.49 0.52 0.03 1503.8 1487.2 -16.6 OMNIAMERICAN BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.09 0.21 0.12 13.0 15.4 2.4 PAM TRANSPORTATION SERVI Q3 TRUCKING USD 0.20 0.28 0.08 103.6 101.9 -1.7 PARK STERLING BANK Q3 BANKING USD 0.09 0.10 0.01 18.4 18.3 -0.1 PROCTER & GAMBLE CO Q1 HOME PRODUCTS USD 1.05 1.05 0.00 21050.8 21205.0 154.2 PROVIDENT FINANICAL SERV Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.28 0.02 53.9 54.0 0.1 RESMED INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.58 0.57 -0.01 372.3 357.7 -14.6 ROCKWELL COLLINS Q4 DEFENSE USD 1.31 1.28 -0.03 1277.1 1252.0 -25.1 SEACOR HOLDINGS INC Q3 OIL USD 0.84 1.18 0.34 332.1 336.8 4.7 SHERWIN WILLIAMS CO Q3 BUILDING & RELATED USD 2.64 2.68 0.04 2782.8 2847.4 64.7 SIMON PROPERTY GROUP INC. Q3 INVESTMENTS USD 0.94 1.00 0.06 1278.7 1302.3 23.6 SUNCOKE ENERGY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.07 0.09 0.02 408.5 390.5 -18.0 SUNCOKE ENERGY PARTNERS Q3 COAL USD 0.47 0.50 0.03 166.4 162.0 -4.4 TC PIPELINES, LP Q3 GAS UTILITIES USD 0.65 0.58 -0.07 64.0 100.0 36.0 TCF FINANCIAL CORPORATION Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.23 0.23 0.00 203.9 199.6 -4.3 TREX COMPANY INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.35 0.45 0.10 72.1 72.2 0.1 UNITED PARCEL SERVICE-CL Q3 MULTI-IND TRANSN USD 1.15 1.16 0.01 13597.8 13521.0 -76.8 VANTIV INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.41 0.40 -0.01 299.5 294.2 -5.3 VENTAS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.41 0.40 -0.01 680.7 712.4 31.7 VIAD CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.61 0.69 0.08 234.6 236.5 1.9 WABCO HOLDINGS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.23 1.26 0.03 666.4 -- -- WEST BANCORPORATION Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.27 0.01 13.9 13.8 -0.1 WEYERHAEUSER CO Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.21 0.27 0.06 2088.3 2181.0 92.7 WISDOMTREE INVESTMENTS I Q3 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.11 0.02 39.2 39.6 0.4