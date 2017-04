Oct 31 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACORDA THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.13 0.18 0.05 90.0 84.9 -5.1 ADVANCE AUTO PARTS Q3 RETAILING - GOODS USD 1.40 1.42 0.02 1531.5 1520.1 -11.4 AIRCASTLE LTD Q3 AIRLINES USD 0.28 -0.88 -1.16 161.0 170.1 9.1 ALAMOS GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.08 0.01 56.3 63.8 7.5 ALKERMES PLC Q3 DRUGS USD 0.23 0.22 -0.01 137.1 139.8 2.7 ALPHA NATURAL RESOURCES Q3 COAL USD -0.77 -0.61 0.16 1176.7 1191.1 14.3 ALTAGAS LTD Q3 GAS CAD 0.20 0.21 0.02 192.7 246.6 53.9 AMERICAN INTERNATIONAL G Q3 INSURANCE USD 0.95 0.96 0.02 8628.4 8427.0 -201.4 AMERICAN VANGAURD CORP Q3 CHEMICALS USD 0.29 0.31 0.02 95.2 97.2 2.0 AMERISAFE INC Q3 INSURANCE USD 0.48 0.54 0.06 92.6 88.0 -4.6 AMERISOURCEBERGEN CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.75 0.79 0.05 23958.8 24469.0 510.3 AMN HEALTHCARE SERVICES Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.16 0.18 0.02 254.9 257.1 2.2 AMYRIS INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.30 -0.26 0.04 13.6 7.0 -6.6 ANWORTH MORTGAGE ASSET C Q3 INVESTMENTS USD 0.12 0.12 0.00 24.6 19.9 -4.8 APARTMENT INVESTMENT& MA Q3 INVESTMENTS USD 0.06 0.46 0.40 256.1 247.1 -9.0 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q3 OIL USD 0.14 0.17 0.04 58.0 60.9 2.9 ARRAY BIOPHARMA INC Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.18 -0.13 0.05 11.2 14.2 3.0 AUDIENCE INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.10 -0.01 0.09 32.6 34.5 1.9 AVON PRODUCTS INCORPORAT Q3 COSMETICS USD 0.19 0.14 -0.05 2441.6 2322.9 -118.7 BALDWIN & LYONS INC Q3 INSURANCE USD 0.15 0.46 0.31 -- -- -- BANK OF COMMERCE HOLDINGS Q3 BANKING USD 0.14 0.12 -0.02 9.5 9.5 0.0 BARRICK GOLD CORPORATION Q3 PRECIOUS METALS USD 0.51 0.58 0.07 2896.3 2985.0 88.7 BARRICK GOLD CORPORATION Q3 PRECIOUS METALS USD 0.51 0.58 0.08 2936.6 2985.0 48.4 BEAM INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.58 0.59 0.01 623.2 598.7 -24.5 BELL ALIANT INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.42 0.42 0.00 699.7 695.0 -4.7 BELO CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.20 0.07 161.3 166.2 4.9 BGC PARTNERS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.10 0.00 413.4 433.3 19.9 BILL BARRETT CORP Q3 OIL USD -0.08 -0.09 -0.01 147.8 148.6 0.7 BLUE NILE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.16 0.23 0.07 99.9 98.9 -1.0 BODY CENTRAL CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -0.19 -0.55 -0.36 66.0 60.8 -5.2 BOMBARDIER INC Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.10 0.09 -0.01 4554.8 4058.0 -496.8 BOMBARDIER INC Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.09 0.09 0.00 -- 4058.0 -- BOTTOMLINE TECHNOLOGIES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.28 0.12 66.1 67.2 1.2 BOYD GAMING CORPORATION Q3 LEISURE USD 0.01 -0.08 -0.09 757.2 738.6 -18.6 BROADWIND ENERGY INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.08 -0.17 -0.09 58.0 62.4 4.4 CALLIDUS SOFTWARE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.07 0.02 28.2 21.1 -7.1 CAMDEN PROPERTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.45 -- -- 207.3 202.0 -5.3 CAPITAL PRODUCT PARTNERS Q3 MARITIME USD 0.06 0.04 -0.02 44.8 42.7 -2.1 CARBO CERAMICS INC Q3 OIL USD 0.82 1.31 0.49 160.4 201.5 41.1 CARDINAL HEALTH INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.86 0.92 0.06 22758.0 24523.0 1765.0 CATAMARAN CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.49 0.52 0.03 3704.6 3614.1 -90.4 CATAMARAN CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.48 0.52 0.04 3706.4 3614.1 -92.3 CAVCO INDUSTRIES INC Q2 HOME BUILDING USD 0.46 0.50 0.04 -- -- -- CEC ENTERTAINMENT INC. Q3 RETAILING - FOODS USD 0.50 0.43 -0.07 195.6 195.9 0.3 CHART INDUSTRIES INC Q3 MACHINERY USD 0.88 0.82 -0.06 325.0 301.8 -23.3 CHEFS' WAREHOUSE INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.21 0.21 0.00 171.3 170.6 -0.7 CIA DE BEBIDAS DAS AMERI Q3 BEVERAGES USD 0.39 0.32 -0.07 3918.9 3700.5 -218.4 CIGNA CORPORATION Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.63 1.89 0.26 7238.9 7206.0 -32.9 CIRCOR INTERNATIONAL Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.80 0.93 0.13 216.1 214.7 -1.4 CLOROX COMPANY Q1 HOME PRODUCTS USD 1.01 1.08 0.07 1350.3 1364.0 13.7 CLOVIS ONCOLOGY INC Q3 DRUGS USD -0.68 -0.68 -0.01 0.0 0.0 0.0 CNH INDUSTRIAL NV Q3 MACHINERY USD 0.31 0.22 -0.09 9031.5 8187.8 -843.7 COMPANIA DE MINAS BUENAV Q3 PRECIOUS METALS USD 0.30 0.05 -0.25 315.6 255.9 -59.8 COMPUTER PROGRAMS AND SY Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.66 -0.01 47.9 46.8 -1.1 CONOCOPHILLIPS Q3 OIL USD 1.45 1.47 0.02 14177.2 -- -- CONTROL4 CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.08 0.12 0.04 34.0 33.6 -0.4 CORESITE REALTY CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.09 0.14 0.05 60.2 60.6 0.5 COTT CORPORATION Q3 BEVERAGES USD 0.13 0.14 0.01 -- 543.2 -- COTT CORPORATION Q3 BEVERAGES USD 0.12 0.14 0.02 562.9 543.2 -19.7 COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.02 0.00 4.5 5.1 0.6 DCT INDUSTRIAL TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD -0.01 -0.03 -0.03 74.7 74.4 -0.4 DIAMOND RESORTS INTERNAT Q3 LEISURE USD 0.18 -- -- 195.7 191.6 -4.1 DIGI INTL INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.08 0.09 0.01 50.7 51.4 0.7 DIGITALGLOBE INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.13 -0.04 0.09 167.9 164.8 -3.1 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.72 0.71 -0.01 1391.9 1375.0 -16.9 DR REDDY'S LABORATORIES Q2 DRUGS USD 0.46 0.65 0.20 543.3 537.0 -6.3 DSP GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.08 0.07 35.2 35.4 0.2 EASTERN INSURANCE HOLDIN Q3 INSURANCE USD 0.35 0.38 0.03 48.9 48.4 -0.5 EINSTEIN NOAH RESTAURANT Q3 RETAILING - FOODS USD 0.23 0.22 -0.01 107.9 106.4 -1.5 ELECTRO SCIENTIFIC INDS Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.06 0.09 0.03 58.7 59.6 1.0 ELLIE MAE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.25 -0.05 34.4 33.0 -1.4 EMBRAER SA Q3 AIRLINES USD 0.48 0.19 -0.29 1369.4 1287.1 -82.2 ENTEROMEDICS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 ENTERPRISE PRODUCTS PART Q3 OIL USD 0.68 0.66 -0.02 12165.8 12093.3 -72.5 ERIE INDEMNITY COMPANY - Q3 INSURANCE USD 0.96 0.86 -0.10 340.1 341.0 0.9 ESTEE LAUDER COMPANIES Q1 COSMETICS USD 0.73 0.76 0.03 2694.7 2675.0 -19.7 EVERBANK FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.26 -0.03 260.7 282.4 21.7 EXXON MOBIL CORP Q3 OIL USD 1.77 1.79 0.02 107394.4 112372.0 4977.6 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 -29.02 -29.07 1660.1 1954.1 294.1 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q3 FINANCIAL SERVICES USD 2.98 -29.02 -32.00 1660.1 1954.1 294.1 FBL FINANCIAL GROUP - CL Q3 INSURANCE USD 0.88 1.02 0.14 92.3 93.4 1.1 FEDERAL REALTY INV TR Q3 INVESTMENTS USD 0.60 0.57 -0.03 158.0 159.0 1.0 FELCOR LODGING TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD -0.15 -- -- 241.0 232.6 -8.5 FIRST SOLAR INC Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 1.00 2.28 1.29 988.6 1265.6 277.0 FLAMEL TECHNOLOGIES Q3 DRUGS USD -0.20 -- -- 6.5 5.4 -1.1 FLUOR CORP Q3 BUILDING MATERIALS USD 1.04 1.05 0.02 7223.3 6684.2 -539.1 FORTRESS INVESTMENT GROU Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.13 -0.02 216.2 178.0 -38.2 GENTIUM SPA Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.22 0.09 13.6 15.7 2.1 GERDAU SA Q3 STEEL BRL 0.27 0.35 0.08 10862.8 10494.0 -368.8 GIBRALTAR INDUSTRIES INC Q3 STEEL USD 0.23 0.31 0.08 223.5 217.4 -6.1 GP STRATEGIES CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.31 0.32 0.01 109.3 113.2 3.9 GRAFTECH INTERNATIONAL L Q3 ELECTRICAL USD 0.02 -- -- 305.1 303.1 -2.1 GREEN DOT CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.24 0.03 137.1 139.1 2.0 GREENBRIER COMPANIES INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.61 0.69 0.09 526.0 484.2 -41.8 GSI TECHNOLOGY INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.01 -0.02 16.5 15.5 -1.0 HARMAN INTL INDS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.86 0.95 0.09 1111.9 1171.8 60.0 HARRIS TEETER SUPERMARKE Q4 RETAILING - FOODS USD 0.60 0.55 -0.05 1195.7 1193.9 -1.9 HARTE-HANKS INC. Q3 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.07 0.03 135.5 135.0 -0.5 HARVARD BIOSCIENCE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.01 0.00 -0.01 -- -- -- HHGREGG INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.14 0.12 -0.02 611.0 568.3 -42.7 HILLSHIRE BRANDS CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.35 0.35 0.00 959.7 984.0 24.3 HOME PROPERTIES INC Q3 INVESTMENTS USD 0.42 0.44 0.02 168.0 166.8 -1.2 HUDSON GLOBAL INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.14 -0.15 -0.01 170.7 163.6 -7.1 HUTCHINSON TECHNOLOGY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.24 -0.40 -0.16 64.6 63.7 -0.9 ICG GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.03 -0.08 -0.11 54.1 16.1 -38.0 IMMERSION CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.05 0.04 -0.01 11.0 11.3 0.3 IMPERIAL OIL LIMITED Q3 OIL CAD 0.94 0.75 -0.19 9459.2 8594.0 -865.2 IMPERIAL OIL LIMITED Q3 OIL CAD 1.02 0.75 -0.27 11169.5 8594.0 -2575.5 INCYTE CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.14 -0.01 81.4 85.1 3.8 INNODATA INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -- -- 15.1 15.7 0.6 INTELIQUENT INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.20 0.05 49.5 50.4 0.9 INTELSAT SA Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.40 -- -- 657.0 651.8 -5.2 INTERDIGITAL INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.65 0.64 53.4 110.6 57.2 INVENTURE FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.11 0.11 0.00 54.3 54.5 0.2 INVESCO HOLDING COMPANY Q3 INVESTMENTS USD 0.52 0.55 0.03 1169.0 1171.8 2.8 INVESTMENT TECHNOLOGY GR Q3 INVESTMENTS USD 0.15 0.20 0.05 127.3 127.6 0.3 IRIDEX CORPORATION Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.05 0.01 -- -- -- IRIDIUM COMMUNICATIONS I Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.21 0.19 -0.02 97.8 100.6 2.7 IRON MOUNTAIN INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.31 0.01 757.2 755.6 -1.5 ITC HOLDINGS CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.26 1.26 0.00 245.2 238.8 -6.5 ITT CORP Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.48 0.54 0.06 606.6 634.0 27.4 JOURNAL COMMUNICATIONS I Q3 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.09 -0.05 103.9 97.7 -6.2 KEMET CORP Q2 ELECTRICAL USD -0.28 -0.13 0.15 206.3 212.7 6.4 KEMPER CORP Q3 INSURANCE USD 0.47 0.69 0.23 585.3 583.2 -2.1 KITE REALTY GROUP TRUST Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 31.4 32.7 1.3 KODIAK OIL & GAS CORP Q3 OIL USD 0.23 0.22 -0.01 282.6 299.6 17.0 KOPIN CORP Q3 ELECTRICAL USD -0.14 -0.14 0.00 4.3 5.0 0.7 LANCASTER COLONY CORP Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.03 0.91 -0.12 296.9 285.9 -11.0 LANTRONIX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.02 0.03 11.5 10.9 -0.6 LINCOLN ELECTRIC HOLDING Q3 MACHINERY USD 0.84 0.86 0.02 702.6 691.9 -10.7 LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.08 0.05 118.8 124.6 5.9 LKQ CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.25 0.24 -0.01 1274.1 1298.1 24.0 LOJACK CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.09 -0.04 37.4 34.8 -2.6 LRR ENERGY LP Q3 OIL USD 0.28 0.01 -0.27 31.0 25.2 -5.8 LUMOS NETWORKS CORP Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.22 0.11 -0.11 51.9 51.6 -0.2 MAC-GRAY CORP Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.13 -- -- 80.4 79.5 -0.9 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q3 GAS UTILITIES USD 0.58 0.54 -0.04 424.7 443.8 19.1 MARATHON PETROLEUM CORP Q3 OIL USD 0.61 0.59 -0.02 21369.2 26274.0 4904.8 MASTEC INCORPORATED Q3 ELECTRICAL USD 0.60 0.56 -0.04 1157.7 1269.4 111.7 MASTERCARD INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 6.95 7.27 0.32 2132.9 2218.0 85.1 MEDICAL ACTION INDS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.07 0.03 -- -- -- MEDNAX INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.48 1.52 0.04 556.6 554.7 -1.9 MEGA BRANDS INC Q3 LEISURE TIME USD 0.83 0.79 -0.04 152.4 140.9 -11.5 MERCER INTERNATIONAL INC Q3 FOREST PRODUCTS EUR 0.01 -0.04 -0.05 -- -- -- MGM RESORTS INTERNATIONAL Q3 LEISURE USD -0.03 -- -- 2420.7 2463.0 42.4 MINERALS TECHNOLOGIES INC Q3 CHEMICALS USD 0.61 0.63 0.02 259.4 254.2 -5.2 MODINE MFG CO Q2 AUTO PART MFG USD 0.11 0.16 0.05 362.4 364.2 1.8 MOHAWK INDS INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 1.90 2.02 0.12 2015.4 1961.5 -53.8 MONOTYPE IMAGING HOLDING Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.25 0.25 0.00 40.1 40.5 0.4 MPLX LP Q3 OIL USD 0.31 0.29 -0.02 128.6 123.8 -4.8 MRC GLOBAL INC Q3 MACHINERY USD 0.45 0.38 -0.07 1321.5 1313.7 -7.8 MSCI INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.53 -0.01 254.1 258.2 4.1 MYLAN INC Q3 DRUGS USD 0.80 0.82 0.02 1842.2 1767.4 -74.7 NATIONAL INSTRUMENTS COR Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.13 0.02 285.4 289.1 3.7 NAVIOS MARITIME PARTNERS Q3 MARITIME USD 0.14 0.19 0.05 45.5 46.6 1.1 NEW YORK TIMES CO Q3 COMMUNICATIONS USD -0.04 -0.01 0.03 417.3 361.7 -55.5 NEWFOUNDLAND CAPITAL COR Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.17 0.29 0.12 35.0 32.7 -2.3 NEWMONT MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.32 0.46 0.14 1996.1 1983.0 -13.1 NII HOLDINGS INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -1.17 -1.74 -0.57 1232.8 1101.3 -131.5 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q2 GAS USD 0.07 -0.22 -0.29 46.0 36.9 -9.1 NISOURCE INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.16 0.18 0.02 1068.7 1083.0 14.3 NORTHEAST UTILS Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.73 0.66 -0.07 1888.1 1892.6 4.5 OCWEN FINANCIAL CORP Q3 SAVINGS AND LOANS USD 1.10 0.89 -0.21 591.8 531.2 -60.6 OLYMPIC STEEL, INC. Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.38 0.12 -0.26 332.6 304.0 -28.6 OMEGA HEALTHCARE INVESTO Q3 INVESTMENTS USD 0.33 0.34 0.01 94.1 93.8 -0.3 OMNICELL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.31 0.03 95.0 94.0 -0.9 ON SEMICONDUCTOR CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.17 0.01 715.6 715.4 -0.2 OPLINK COMMUNICATIONS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.22 0.21 -0.01 53.3 54.8 1.4 ORBOTECH LTD Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.25 0.28 0.03 114.3 113.4 -0.9 ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD Q3 LEISURE USD 0.13 0.18 0.05 176.3 191.2 14.9 ORION MARINE GROUP INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.06 -0.03 0.03 83.4 89.0 5.6 OSHKOSH CORP Q4 TRUCK MFG USD 0.49 0.49 0.01 1749.4 1726.5 -22.9 PACIRA PHARMACEUTICALS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.44 -0.09 22.1 23.3 1.2 PAIN THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.01 -0.02 -0.01 2.0 2.0 0.0 PBF ENERGY INC Q3 OIL USD -0.07 -0.48 -0.41 4525.0 4858.9 333.9 PDC ENERGY INC Q3 OIL USD 0.24 -- -- 103.3 77.1 -26.1 PERRIGO CO Q1 DRUGS USD 1.41 1.52 0.12 900.1 933.4 33.3 PIEDMONT OFFICE REALTY T Q3 INVESTMENTS USD 0.10 0.12 0.03 110.7 116.8 6.1 PINNACLE WEST CAPITAL CO Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 2.16 2.04 -0.12 1113.3 1152.4 39.1 PPL CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.66 -0.02 3306.1 3105.0 -201.1 PROTO LABS INC Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.36 0.37 0.01 41.7 42.0 0.3 PUBLIC STORAGE INC Q3 INVESTMENTS USD 1.23 1.34 0.11 464.6 441.0 -23.6 QUANTA SERVICES INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.40 0.43 0.03 1693.1 1645.1 -48.0 RAIT FINANCIAL TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.21 0.11 -0.10 32.4 32.7 0.3 REALTY INCOME CORPORATION Q3 INVESTMENTS USD 0.21 0.21 0.00 191.8 199.3 7.5 REIS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.08 0.05 -0.03 8.8 8.8 -0.1 REPUBLIC SERVICES INC-CL Q3 MACHINERY USD 0.50 0.55 0.05 2121.0 2165.4 44.4 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.25 0.31 0.06 1144.0 1130.0 -14.0 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.23 0.31 0.08 1144.0 1130.0 -14.0 RETAIL OPPORTUNITY INVES Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.05 -- -- 28.7 27.1 -1.6 RHINO RESOURCES INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.07 0.10 0.03 74.4 71.1 -3.3 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q3 OIL USD 1.65 1.42 -0.23 120109.1 116513.0 -3596.1 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q3 OIL USD 1.61 1.42 -0.19 -- -- -- SCANA CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.92 0.94 0.02 1118.9 1051.0 -67.9 SELECT INCOME REIT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.47 0.47 0.00 50.8 48.6 -2.2 SELECT MEDICAL HOLDINGS Q3 HOSPITALS USD 0.19 0.17 -0.02 723.1 722.8 -0.3 SILICONWARE PRECISION IN Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.13 0.12 -0.01 646.4 639.2 -7.2 SOUTHWESTERN ENERGY CO Q3 OIL USD 0.50 0.51 0.01 799.1 868.4 69.3 SPANSION INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.27 0.27 0.00 285.5 273.4 -12.1 SS&C TECHNOLOGIES HOLDIN Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.50 0.52 0.02 181.5 179.5 -2.0 STANDARD MTR PRODS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.77 0.79 0.03 278.1 264.2 -13.9 STANDARD PACIFIC CORP Q3 HOME BUILDING USD 0.12 0.09 -0.03 551.5 517.6 -33.9 STANTEC INC Q3 MULTI-IND BASIC CAD 0.80 0.98 0.18 454.0 484.8 30.8 STANTEC INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.80 0.98 0.18 456.2 484.8 28.6 STATE AUTO FINL CORP Q3 INSURANCE USD 0.42 0.33 -0.09 290.1 292.7 2.7 STEVEN MADDEN LTD Q3 CLOTHING USD 0.66 0.66 0.00 384.5 -- -- STONERIDGE INC. Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.20 0.19 -0.01 239.5 233.5 -6.0 STRAYER EDUCATION Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 0.30 0.26 109.3 110.0 0.7 SWIFT ENERGY COMPANY Q3 OIL USD 0.17 0.20 0.03 150.6 153.0 2.4 SYMMETRY MEDICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.07 0.08 0.01 99.1 98.0 -1.0 TECO ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.33 0.30 -0.03 818.7 765.9 -52.8 TERADATA CORP Q3 COMPUTER MFRS USD 0.70 0.70 0.01 665.1 666.0 0.9 TERRITORIAL BANCORP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.33 0.39 0.06 13.9 14.9 1.0 TIME WARNER CABLE INC Q3 COMMUNICATIONS USD 1.65 -- -- 5539.5 5518.0 -21.5 TRANSALTA CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.17 0.15 -0.02 612.0 623.0 11.0 TRANSALTA CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.16 0.15 -0.01 -- 623.0 -- TRIMBLE NAVIGATION LTD Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.36 0.39 0.03 559.1 556.5 -2.6 ULTRALIFE CORP Q3 ELECTRICAL USD 0.05 0.04 -0.01 -- -- -- UNI-SELECT Q3 AUTO PART MFG USD 0.58 0.70 0.13 446.6 464.5 17.9 UNWIRED PLANET INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 VALEANT PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD 1.42 1.43 0.01 1666.4 1541.7 -124.7 VALEANT PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD 1.42 1.43 0.01 1672.4 1541.7 -130.7 VICAL INCORPORATED Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.11 -0.01 1.8 1.5 -0.3 VIROPHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.05 0.06 0.01 113.2 113.1 -0.2 WEINGARTEN RLTY INVS Q3 INVESTMENTS USD 0.12 0.47 0.36 127.6 130.7 3.0 WEST PHARMACEUTICAL SERV Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.36 0.39 0.03 333.3 341.8 8.5 WESTERN REFINING INC Q3 OIL USD 0.51 0.33 -0.18 2517.4 2447.6 -69.8 WORLD WRESTLING ENTERTAI Q3 COMMUNICATIONS USD 0.01 0.03 0.02 104.8 113.3 8.5