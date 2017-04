Nov 4 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AERCAP HOLDINGS NV Q3 AIRLINES USD 0.62 0.79 0.17 255.7 279.4 23.7 CME GROUP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.75 0.02 713.3 714.6 1.3 CRAWFORD & CO Q3 INSURANCE USD 0.24 0.24 0.00 277.7 293.3 15.6 CST BRANDS INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.56 0.57 0.01 3321.0 3316.0 -5.0 ENBRIDGE ENERGY MGMT Q3 GAS UTILITIES USD 0.23 0.09 -0.14 1684.4 1789.4 105.0 EXTREME NETWORKS INC. Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.06 0.02 74.2 75.9 1.7 GENERAL MOLY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -- -0.02 -- -- 0.0 -- GENERAL MOLY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q3 PRECIOUS METALS USD -0.03 0.02 0.05 118.2 118.2 0.0 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q3 PRECIOUS METALS USD -0.03 0.02 0.05 118.2 118.2 -0.1 GRANITE CONSTRUCTION INC Q3 MACHINERY USD 0.78 0.28 -0.50 900.8 741.6 -159.2 KELLOGG CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.89 0.95 0.06 3713.5 3716.0 2.5 MANNKIND CORP Q3 DRUGS USD -0.14 -0.17 -0.03 0.0 0.0 0.0 MAST THERAPEUTICS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 MEDALLION FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.29 -0.04 8.8 9.4 0.7 MFA FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.18 -0.02 84.2 76.4 -7.8 REALOGY HOLDINGS CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.85 0.74 -0.11 1483.8 1553.0 69.2 SEQUENTIAL BRANDS GROUP Q3 CLOTHING USD 0.00 0.08 0.08 4900.0 6.1 -4893.9 SPECTRA ENERGY CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.33 0.42 0.09 1241.0 1144.0 -97.0 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q3 GAS USD 0.38 0.47 0.09 63.5 133.1 69.6 SYNTA PHARMACEUTICALS CO Q3 DRUGS USD -0.31 -0.33 -0.02 0.0 0.0 0.0 SYSCO CORPORATION Q1 RETAILING - FOODS USD 0.48 0.56 0.08 11623.2 11714.3 91.0 TESCO CORP Q3 OIL USD 0.24 0.29 0.05 133.1 132.2 -0.9 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 0.02 0.16 3.2 3.2 0.0 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q3 OIL CAD 0.34 0.29 -0.05 81.4 89.1 7.6 TRAVELCENTERS OF AMERICA Q3 LEISURE USD 0.44 0.53 0.09 2168.5 2062.1 -106.4 UNIVERSAL STAINLESS & AL Q3 STEEL USD -0.13 -0.30 -0.17 47.2 48.5 1.3 VIMICRO INTERNATIONAL CO Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.06 0.06 24.5 24.2 -0.3 VULCAN MATERIALS CO Q3 BUILDING & RELATED USD 0.27 0.32 0.05 774.1 813.6 39.4 ZALICUS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.50 -0.46 0.04 3.7 3.4 -0.3 ZOGENIX INC Q3 DRUGS USD -0.09 -0.10 -0.01 9.3 7.2 -2.2 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)