Nov 6 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CENTURY BANCSHARES Q3 BANKING USD 0.09 0.09 0.00 4.1 4.0 -0.1 51JOB INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.64 0.64 0.00 64.4 68.6 4.2 ABIOMED INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 -- -- 43.6 44.4 0.8 ABSOLUTE SOFTWARE CORPOR Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.01 0.03 0.02 22.1 21.7 -0.4 ACADIA PHARMACEUTICALS Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.12 0.00 0.3 0.2 -0.1 ACTIVISION BLIZZARD INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.08 0.05 589.4 691.0 101.6 ACXIOM CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.20 0.00 278.9 276.3 -2.6 AIR TRANSPORT SERVICES Q3 AIRLINES USD 0.13 0.12 -0.01 145.0 140.9 -4.1 ALASKA COMMUNICATIONS Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.00 -0.11 -0.11 77.9 83.8 5.9 ALBANY MOLECULAR RESEARCH Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.11 0.13 0.02 62.1 60.8 -1.4 ALNYLAM PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.39 -0.48 -0.09 8.6 9.0 0.3 ALON USA PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.04 -0.26 -0.30 564.8 881.9 317.1 AMERCO Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 6.52 7.06 0.54 -- -- -- AMERICAN WATER WORKS COM Q3 WATER UTILITIES USD 0.85 0.84 -0.01 854.4 829.2 -25.2 ANDERSONS Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.61 0.91 0.30 1177.0 1181.4 4.3 ANGLE ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.07 0.02 -0.05 -- -- -- ANNALY CAPITAL MANAGEMEN Q3 INVESTMENTS USD 0.34 0.28 -0.06 392.2 551.7 159.4 ANTARES PHARMA INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.05 -0.01 5.9 5.5 -0.3 APOLLO RESIDENTIAL MORTG Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.45 0.36 -0.09 25.5 27.6 2.1 ARC DOCUMENT SOLUTIONS I Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.02 0.02 0.00 99.2 101.3 2.1 ARSENAL ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.09 -0.04 -0.13 -- -- -- ARTESIAN RESOURCES Q3 WATER UTILITIES USD 0.34 0.29 -0.05 19.7 18.1 -1.6 ATMOS ENERGY CORPORATION Q4 GAS UTILITIES USD 0.12 0.13 0.01 466.5 -- -- ATS AUTOMATION TOOLING Q2 MACHINERY CAD 0.13 0.11 -0.02 157.0 154.6 -2.5 AUXILIUM PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 0.15 0.17 0.03 103.7 108.1 4.4 AVISTA CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.15 0.19 0.04 348.1 335.9 -12.2 AXCELIS TECHNOLOGIES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 -0.04 -0.01 52.7 48.8 -3.8 BALTIC TRADING LTD Q3 MARITIME USD -0.12 -0.08 0.04 7.7 9.1 1.4 BANCOLOMBIA S.A. Q3 BANKING USD 1.03 1.13 0.10 1060.3 843.3 -217.0 BAXANO SURGICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.17 -0.17 0.00 6.0 5.7 -0.3 BG MEDICINE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.13 0.04 1.0 1.0 0.0 BIOSCRIP INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.03 0.00 -0.03 205.1 208.9 3.8 BLACK DIAMOND GROUP LTD Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.33 0.28 -0.05 85.8 78.1 -7.6 BORALEX INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.22 -0.26 -0.04 31.9 30.6 -1.3 BREITBURN ENERGY PARTNER Q3 OIL USD 0.28 -0.25 -0.53 195.4 197.4 2.0 BRIGHT HORIZONS FAMILY S Q3 LEISURE USD 0.28 0.28 0.00 306.6 308.7 2.0 BROOKFIELD INFRASTRUCTUR Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.26 -- -- 584.9 431.0 -153.9 CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.49 0.47 -0.02 88.0 94.3 6.4 CAFEPRESS INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.08 -0.06 0.02 50.5 50.4 0.0 CAL DIVE INTERNATIONAL I Q3 OIL USD -0.02 -0.04 -0.02 148.6 155.2 6.6 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q3 OIL CAD 0.25 0.13 -0.12 396.8 388.7 -8.1 CALLOWAY REAL ESTATE INV Q3 INVESTMENTS CAD 0.48 0.46 -0.02 143.4 139.9 -3.6 CALUMET SPECIALTY PRODUC Q3 OIL USD 0.11 -0.54 -0.65 1352.8 1505.5 152.7 CANACCORD GENUITY GROUP Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.09 0.03 -0.06 195.7 183.3 -12.4 CARDIOME PHARMA CORP Q3 DRUGS USD -0.26 -0.29 -0.03 -- -- -- CARDIOME PHARMA CORP Q3 DRUGS USD -0.21 -0.29 -0.08 -- -- -- CAREER EDUCATION CORP Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.45 -0.48 -0.03 255.5 251.3 -4.2 CARLYLE GROUP LP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.60 0.51 -0.09 616.5 888.1 271.6 CBEYOND INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.09 0.06 0.15 116.0 121.5 5.5 CBS CORPORATION Q3 COMMUNICATIONS USD 0.76 0.76 0.00 3532.2 3634.0 101.8 CENTERPOINT ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.36 0.33 -0.03 1905.1 1640.0 -265.1 CENTURYLINK INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.63 0.63 0.00 4511.6 4515.0 3.4 CENVEO INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.01 -0.10 445.5 442.8 -2.7 CHESAPEAKE ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.43 0.43 0.00 3488.4 4867.0 1378.6 CHESAPEAKE LODGING TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.35 0.36 0.01 125.2 122.4 -2.7 CIMAREX ENERGY CO Q3 OIL USD 1.55 1.62 0.07 528.0 561.3 33.3 CITIZENS INCORPORATED Q3 INSURANCE USD 0.02 0.04 0.02 53.5 53.6 0.1 CLEAN HARBORS Q3 MACHINERY USD 0.65 0.61 -0.04 893.8 907.5 13.8 CLEVELAND BIOLABS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.09 0.05 1.6 1.6 0.0 COEUR MINING INC Q3 PRECIOUS METALS USD -0.24 -0.46 -0.22 -- 200.8 -- COEUR MINING INC Q3 PRECIOUS METALS USD -0.22 -0.46 -0.24 187.6 200.8 13.2 COMMONWEALTH REIT Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 259.6 201.7 -57.9 COMPASS DIVERSIFIED HOLD Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.37 0.25 -0.12 238.1 265.5 27.4 CONCHO RESOURCES INC Q3 OIL USD 1.04 1.06 0.02 612.5 652.9 40.4 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.25 -0.01 152.1 -- -- CONSOLIDATED GRAPHICS INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.87 1.25 0.38 260.8 256.1 -4.7 CONVERGYS GROUP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.26 0.29 0.03 524.0 521.0 -3.0 CORBY DISTILLERIES 'A' Q1 BEVERAGES CAD 0.28 0.26 -0.02 -- -- -- CORRECTIONS CORP OF AMER Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.46 0.46 0.00 432.1 421.5 -10.6 CRAFT BREW ALLIANCE INC Q3 BEVERAGES USD 0.09 0.10 0.01 51.6 53.0 1.4 CROSS COUNTRY HEALTHCARE Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.00 0.05 0.05 111.9 108.0 -3.9 CROWN CRAFTS INCORPORATED Q2 TEXTILES USD 0.10 0.12 0.03 17.6 20.1 2.4 CURIS INCORPORATED Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.02 -0.01 6.4 7.2 0.8 CYTOSORBENTS CORP Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.9 0.2 -0.7 DDS WIRELESS INTERNATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.04 -0.03 0.01 8.6 9.4 0.8 DELCATH SYSTEMS INC Q3 DRUGS USD -0.08 -0.07 0.01 0.3 0.1 -0.2 DEVON ENERGY CORP Q3 OIL USD 1.20 1.29 0.09 2764.1 2720.0 -44.1 DEXCOM INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.08 0.05 35.9 42.9 7.0 DIGITAL GENERATION INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.03 0.04 93.8 90.1 -3.7 DTS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.20 0.19 -0.01 30.1 28.2 -2.0 DUKE ENERGY CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.51 1.46 -0.05 7321.5 6709.0 -612.5 DURATA THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.61 -0.45 0.16 0.0 0.0 0.0 EASYHOME LTD Q3 HOME FURNISHINGS CAD 0.29 0.31 0.03 55.4 54.9 -0.5 EL PASO ELEC CO Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.29 1.26 -0.03 273.8 -- -- EMPLOYERS HOLDINGS INC Q3 INSURANCE USD 0.22 0.42 0.20 179.3 168.6 -10.7 ENBRIDGE INC Q3 GAS UTILITIES CAD 0.35 0.34 -0.01 6199.9 8998.0 2798.1 ENBRIDGE INC Q3 GAS UTILITIES CAD 0.36 0.34 -0.02 5766.4 8998.0 3231.6 ENDEAVOUR INTERNATIONAL Q3 OIL USD -0.27 -0.36 -0.09 70.3 36.9 -33.4 ENERGY RECOVERY INC Q3 WATER UTILITIES USD -0.02 -0.08 -0.06 9.8 4.9 -5.0 ENERSYS INC Q2 ELECTRICAL USD 0.84 0.87 0.03 571.2 568.8 -2.4 ENTRAVISION COMMUNICATIO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.09 0.00 57.6 57.8 0.2 ENVESTNET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.14 0.01 69.3 69.9 0.6 EOG RESOURCES INC Q3 OIL USD 2.05 2.32 0.27 3745.6 3541.4 -204.2 ESPERION THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.40 -0.34 0.06 0.0 0.0 0.0 ETRION CORP Q3 OIL USD 0.02 0.01 -0.01 19.0 19.4 0.4 EVERTEC INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.36 0.00 89.6 87.4 -2.2 EXCEL TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 28.2 28.9 0.7 EXTENDICARE INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.06 -- -- 499.2 508.6 9.4 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.31 0.33 0.02 18.2 18.8 0.6 FEDERAL SIGNAL CORPORATI Q3 TRUCK MFG USD 0.17 0.26 0.09 195.0 209.3 14.3 FLEETMATICS GROUP PLC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.25 0.04 44.5 46.3 1.8 FLOTEK INDUSTRIES INC Q3 MACHINERY USD 0.18 0.16 -0.02 100.5 98.4 -2.1 FORESTAR GROUP INC Q3 INVESTMENTS USD 0.13 0.16 0.03 60.1 75.1 15.0 FOX FACTORY HOLDING CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.30 0.33 0.04 80.8 82.3 1.5 GAFISA SA Q3 INVESTMENTS USD 0.11 0.02 -0.09 296.8 274.6 -22.2 GALENA BIOPHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 0.1 1.2 1.1 GAMCO INVESTORS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.96 1.29 0.33 -- -- -- GENCO SHIPPING & TRADING Q3 MARITIME USD -0.86 -0.81 0.05 54.5 59.4 5.0 GENERAL COMMUNICATION, I Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.10 0.22 0.12 216.6 220.4 3.8 GENIE ENERGY LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.04 0.08 0.04 78.3 71.6 -6.6 GENIVAR INC Q3 MACHINERY CAD 0.45 0.41 -0.04 422.9 407.6 -15.3 GENPACT LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.33 0.07 556.2 534.9 -21.3 GIANT INTERACTIVE GROUP Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.22 0.23 0.01 97.2 96.4 -0.8 GLADSTONE INVESTMENT CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.18 0.24 0.06 8.6 11.4 2.7 GREAT CANADIAN GAMING CO Q3 LEISURE CAD 0.16 0.19 0.03 101.6 103.1 1.5 GREAT PANTHER SILVER LTD Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- HANSEN MEDICAL INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.14 -0.13 0.01 4.8 5.1 0.3 HERSHA HOSPITALITY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.03 -0.01 -0.04 108.9 90.3 -18.7 HESKA CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 0.04 0.11 18.3 17.6 -0.7 HOLLYFRONTIER CORP Q3 OIL USD 0.66 0.41 -0.25 4497.9 5327.1 829.2 HOME CAPITAL GROUP INC Q3 FINANCE & LOAN CAD 1.83 1.90 0.07 107.2 106.6 -0.6 HOMEAWAY INC Q3 LEISURE USD 0.16 0.19 0.03 89.2 90.1 1.0 HOSPIRA INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.45 0.51 0.06 993.2 1008.2 15.0 HSN INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.64 0.70 0.06 815.7 798.9 -16.8 HUMANA INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 2.15 2.31 0.16 10301.9 10319.0 17.1 HURON CONSULTING GROUP I Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.70 0.65 -0.05 171.8 174.7 3.0 IMAGE SENSING SYSTEMS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.08 -0.21 -0.13 7.3 7.7 0.4 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.07 -0.01 0.0 0.0 0.0 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.85 1.07 0.23 1896.1 1468.0 -428.1 ING US INC Q3 INSURANCE USD 0.66 1.08 0.42 311.3 484.2 172.9 INNERWORKINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.10 -0.05 237.2 199.8 -37.4 INTACT FINANCIAL CORP Q3 INSURANCE CAD 0.21 0.41 0.20 1806.6 1773.0 -33.6 INTER PARFUMS INC Q3 COSMETICS USD 0.09 0.25 0.16 126.8 126.8 0.0 INTERXION HOLDING NV Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR -0.07 0.10 0.17 78.0 78.1 0.0 IPASS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.04 -0.01 28.3 26.9 -1.4 KELLY SERVICES INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.36 0.51 0.16 1379.1 1345.6 -33.5 KRONOS WORLDWIDE INC Q3 CHEMICALS USD -0.02 -0.24 -0.23 445.9 419.1 -26.8 LADENBURG THALMANN FIN S Q3 INVESTMENTS USD -0.02 0.00 0.02 178.1 200.5 22.4 LAMAR ADVERTISING CO Q3 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.19 0.00 322.4 323.2 0.8 LHC GROUP INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.31 0.31 0.01 167.6 1647.7 1480.1 LIN MEDIA LLC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.15 -- -- 165.0 163.1 -1.9 LIVEPERSON INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.07 0.03 44.5 45.2 0.7 LUBY'S INC. Q4 RETAILING - FOODS USD 0.11 0.06 -0.05 -- -- -- MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.15 0.03 35.5 35.6 0.1 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.33 1.53 0.20 8236.3 8338.0 101.7 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.34 -- -- 8227.8 8338.0 110.2 MAIDEN HOLDINGS LTD Q3 INSURANCE USD 0.30 0.31 0.01 536.1 508.1 -28.0 MARIN SOFTWARE INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.27 -0.23 0.04 19.8 20.1 0.3 MARKEL CORPORATION Q3 INSURANCE USD 6.09 4.67 -1.42 1190.4 1191.7 1.3 MARLIN BUSINESS SERVICES Q3 LEASING USD 0.34 0.36 0.02 18.5 18.7 0.2 MARSH & MCLENNAN COS INC Q3 INSURANCE USD 0.46 0.46 0.00 2950.4 2932.0 -18.4 MATADOR RESOURCES CO Q3 OIL USD 0.31 0.23 -0.08 67.7 71.4 3.6 MATSON INC Q3 MARITIME USD 0.48 0.40 -0.08 421.8 415.0 -6.8 MATTERSIGHT CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.18 -0.17 0.01 8.3 8.7 0.4 MEASUREMENT SPECIALTIES Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.52 0.58 0.06 101.5 102.9 1.4 MEETME INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.05 -0.04 0.01 10.1 10.1 0.0 MELA SCIENCES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.10 0.06 0.3 0.1 -0.2 MID-AMERICA APARTMENT CO Q3 INVESTMENTS USD 0.51 1.17 0.66 136.1 136.3 0.2 MIDDLESEX WATER CO Q3 WATER UTILITIES USD 0.36 0.36 0.01 32.2 31.3 -0.9 MOLSON COORS BREWING CO Q3 BEVERAGES USD 1.39 1.45 0.06 1214.4 1171.2 -43.2 MOLSON COORS BREWING CO Q3 BEVERAGES USD 1.39 1.45 0.06 1214.4 2051.0 836.6 MONDELEZ INTERNATIONAL I Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.40 0.41 0.01 8557.9 8472.0 -85.9 MORGANS HOTEL GROUP CO Q3 LEISURE USD -0.33 -0.43 -0.11 48.1 51.3 3.2 MYR GROUP INC Q3 ELECTRICAL USD 0.44 0.38 -0.06 229.0 232.9 3.9 NANOSPHERE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.16 -0.02 2.5 2.4 -0.2 NATURES SUNSHINE PRODUCTS Q3 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.29 -0.06 94.0 92.5 -1.5 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.09 -0.01 1.0 0.4 -0.6 NEENAH PAPERS INC Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.62 0.61 -0.01 212.3 214.1 1.8 NEWSTAR FINANCIAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.12 0.00 23.3 23.8 0.5 NEWTEK BUSINESS SERVICES Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.05 0.05 0.00 37.1 34.8 -2.3 NEXJ SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.23 -0.19 0.04 7.1 6.6 -0.5 NN INC. Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.29 0.29 0.01 93.8 93.0 -0.8 NOODLES & CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.11 0.11 0.00 91.0 88.9 -2.1 NOVATEL WIRELESS Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.10 -0.04 0.06 94.5 92.7 -1.8 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 38.4 39.2 0.8 NUMEREX CORP Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.01 0.03 0.02 20.0 22.0 2.0 OASIS PETROLEUM INC Q3 OIL USD 0.75 0.80 0.05 288.0 305.5 17.5 OGE ENERGY CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.94 1.08 0.15 -- -- -- OMEGA PROTEIN CORPORATION Q3 RETAILING - FOODS USD 0.37 0.66 0.29 81.0 87.6 6.6 ORASURE TECHNOLOGIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.03 0.07 24.2 24.7 0.5 ORION ENERGY SYSTEMS INC Q2 ELECTRICAL USD 0.01 0.03 0.02 -- -- -- PARKER DRILLING CO Q3 OIL USD 0.09 0.12 0.03 233.9 237.8 3.9 PCM INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.32 0.16 -0.16 385.1 348.5 -36.5 PDL BIOPHARMA INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.37 0.36 -0.01 97.1 97.3 0.2 PENN WEST PETROLEUM LTD Q3 OIL CAD 0.06 0.06 0.00 739.4 779.0 39.6 PENN WEST PETROLEUM LTD Q3 OIL CAD 0.04 0.06 0.03 758.9 779.0 20.1 PENNYMAC FINANCIAL SERVI Q3 FINANCE & LOAN USD 0.37 0.28 -0.09 109.1 87.2 -21.9 PENNYMAC MORTGAGE INVEST Q3 INVESTMENTS USD 0.70 0.57 -0.13 111.9 86.1 -25.9 PEPCO HOLDINGS INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.44 -0.01 1619.8 1344.0 -275.8 PHH CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 -0.90 -1.07 679.9 615.0 -64.9 PHOTOMEDEX INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.32 0.04 -0.28 58.2 45.9 -12.3 PHYSICIANS REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD -0.06 -0.10 -0.05 3.5 3.7 0.2 PINNACLE ENTERTAINMENT I Q3 LEISURE USD 0.32 0.11 -0.21 425.1 418.9 -6.2 PMFG INC Q1 MACHINERY USD 0.00 -0.08 -0.08 36.0 29.1 -6.9 POINTS INTERNATIONAL LTD Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.12 0.07 -0.05 59.4 54.4 -5.0 POINTS INTERNATIONAL LTD Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.11 0.07 -0.04 59.1 54.4 -4.7 POSTROCK ENERGY CORP Q3 OIL USD -0.29 -0.27 0.02 18.8 18.6 -0.2 POWERSECURE INTERNATIONA Q3 OIL USD 0.17 0.17 0.00 74.6 81.5 6.9 POZEN INC Q3 DRUGS USD -0.09 -0.16 -0.08 3.3 2.6 -0.7 PRIMERICA INC Q3 INSURANCE USD 0.76 0.78 0.02 315.8 319.5 3.6 PRIMERO MINING CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.09 0.04 45.4 53.8 8.4 PROASSURANCE CORP Q3 INSURANCE USD 0.81 0.88 0.07 168.5 181.5 13.0 PROVIDENCE SERVICE CORP Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.26 0.27 0.01 275.9 276.7 0.8 PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q3 INSURANCE USD 2.11 2.94 0.84 12482.5 10816.0 -1666.5 QUALCOMM INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.08 1.05 -0.03 6342.6 6480.0 137.4 RALPH LAUREN CORP Q2 CLOTHING USD 2.20 2.23 0.03 1914.3 1915.0 0.7 REDWOOD TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD 0.18 0.25 0.07 39.1 36.0 -3.1 RLJ LODGING TRUST Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.24 0.30 0.06 253.6 252.4 -1.2 ROSETTA RESOURCES INC Q3 OIL USD 0.94 1.01 0.07 233.0 194.6 -38.5 ROSETTA STONE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.12 -0.02 70.6 60.9 -9.7 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q3 TOBACCO USD 0.96 0.95 -0.01 190.5 185.3 -5.2 SIGA TECHNOLOGIES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.87 -0.09 -0.96 69.0 2.3 -66.7 SILVER BAY REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD -0.04 -0.16 -0.12 14.4 14.5 0.1 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.36 0.12 319.0 338.6 19.7 SKYWEST INC Q3 AIRLINES USD 0.46 0.50 0.04 872.0 850.7 -21.3 SOLARCITY CORP Q3 ELECTRICAL USD -0.44 -0.43 0.01 42.5 48.6 6.1 SOLERA HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.56 0.61 0.05 213.2 218.0 4.8 SOUTHWEST GAS CORP Q3 GAS UTILITIES USD -0.10 -0.11 -0.01 373.1 387.3 14.3 STARZ Q3 COMMUNICATIONS USD 0.44 0.43 -0.01 406.1 446.1 40.0 SUN LIFE FINANCIAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.64 0.56 -0.08 5138.8 5383.0 244.2 SUN LIFE FINANCIAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.63 0.56 -0.07 -- 5383.0 -- SUNEDISON INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.12 0.00 0.12 561.7 672.0 110.4 SUSSER HOLDINGS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.70 0.76 0.06 1576.9 1599.5 22.6 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.47 0.43 -0.04 1175.0 1163.7 -11.3 TALISMAN ENERGY INC Q3 OIL USD -0.02 -0.04 -0.02 1660.9 1232.0 -428.9 TALISMAN ENERGY INC Q3 OIL USD -0.01 -0.04 -0.04 1445.8 1232.0 -213.8 TEMPUR SEALY INTERNATION Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.68 0.73 0.05 709.9 735.5 25.6 TERAGO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.11 0.13 0.03 13.3 13.2 -0.2 TESORO CORP Q3 OIL USD 0.50 0.44 -0.06 8333.0 11241.0 2908.0 TESSERA TECHNOLOGIES INC. Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.18 -0.91 -0.73 36.5 37.3 0.8 THE GEO GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 -- -- 382.1 379.8 -2.2 TIMBERLAND BANCORP INC. Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.10 -0.08 9.0 8.9 -0.1 TIME WARNER INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.89 1.01 0.12 6939.0 6856.0 -83.0 TORSTAR 'B' Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.21 0.21 0.00 326.4 310.4 -15.9 TOWER SEMICONDUCTOR LTD Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.37 0.22 -0.15 135.3 132.6 -2.7 TRANSGENOMICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.06 -0.03 7.4 6.6 -0.8 TRANSOCEAN LTD Q3 OIL USD 1.07 1.37 0.31 2485.4 2558.0 72.6 TRC COS INC Q1 MACHINERY USD 0.13 0.08 -0.05 -- -- -- TRIANGLE CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.53 0.61 0.08 24.2 27.3 3.1 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.44 0.22 -0.22 585.3 582.9 -2.4 TW TELECOM INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.12 -0.01 392.7 393.2 0.5 UNS ENERGY CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.60 1.62 0.02 490.5 437.0 -53.5 US SILICA HOLDINGS INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.41 0.42 0.01 141.6 144.4 2.8 VERTEX ENERGY INC Q3 OIL USD 0.08 0.12 0.04 39.7 46.8 7.2 VIASYSTEMS GROUP INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 -0.19 -0.22 305.2 309.2 4.0 VICWEST INC Q3 BUILDING & RELATED CAD 0.38 0.19 -0.19 121.6 119.8 -1.8 VIMPELCOM LTD Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.16 -0.13 5777.6 -- -- VISHAY PRECISION GROUP I Q3 INVESTMENTS USD 0.14 0.09 -0.05 -- -- -- VITACOST.COM INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.10 -0.11 -0.01 97.6 90.5 -7.1 VONAGE HOLDINGS CORP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.04 0.04 0.00 213.8 204.0 -9.8 W&T OFFSHORE INC Q3 OIL USD 0.24 0.20 -0.04 240.9 244.6 3.6 WALTER INVESTMENT MANAGE Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.58 2.33 0.75 421.5 489.2 67.7 WARREN RESOURCES INC Q3 OIL USD 0.12 0.22 0.10 35.7 34.7 -1.1 WESTELL TECHNOLOGIES INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.07 0.06 23.1 30.0 6.9 WESTERN GAS PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.42 0.53 0.11 266.4 278.0 11.6 WHOLE FOODS MARKET INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.31 0.32 0.01 3036.6 2976.0 -60.6 WILLBROS GROUP INCORPORA Q3 OIL USD 0.08 -0.02 -0.10 517.8 503.0 -14.8 XERIUM TECHNOLOGIES INC Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.24 0.03 -0.21 -- -- --