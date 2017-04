Feb 3 The following U.S.-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADVANCED ENERGY INDUSTRI Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.48 0.83 0.35 150.8 152.6 1.8 ADVENT SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.32 0.03 96.4 97.6 1.2 ALLIANCE FIBER OPTIC PRO Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.32 0.28 -0.04 22.7 21.8 -0.9 AMERICAN CAPITAL AGENCY Q4 INVESTMENTS USD 0.64 -0.28 -0.92 343.3 422.0 78.7 AMERIGAS PARTNERS, L.P. Q1 GAS UTILITIES USD 1.14 1.14 0.00 979.5 1045.8 66.3 ANADARKO PETROLEUM CO Q4 OIL USD 0.91 0.74 -0.17 3791.0 3338.0 -453.0 ARTISAN PARTNERS ASSET Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.76 0.77 0.01 196.4 197.6 1.3 BANKFINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.06 0.07 0.01 11.6 11.5 -0.1 BAR HARBOR BANKSHARES Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.75 0.82 0.07 12.1 12.2 0.1 BRE PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.29 0.24 -0.05 101.2 101.5 0.2 BROWN & BROWN INC Q4 INSURANCE USD 0.35 0.32 -0.03 348.2 343.2 -5.0 CAREFUSION CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.54 0.54 0.00 911.1 922.0 10.9 CROWN HOLDINGS INC Q4 CONTAINERS USD 0.49 0.48 -0.01 2091.9 2071.0 -20.9 DUN & BRADSTREET CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 2.82 2.75 -0.07 468.7 467.7 -1.0 EDWARDS LIFESCIENCES Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.82 0.91 0.09 533.1 536.0 2.9 FABRINET Q2 ELECTRICAL USD 0.41 0.45 0.04 173.8 178.6 4.8 FEMALE HEALTH COMPANY Q1 COSMETICS USD 0.05 0.05 0.00 -- -- -- FIRST BANCORP PUERTO RICO Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.11 0.09 -0.02 131.6 132.7 1.0 GENERAL GROWTH PROPERTIES Q4 INVESTMENTS USD 0.09 0.07 -0.02 664.1 681.4 17.3 GLADSTONE CAPITAL Q1 INVESTMENTS USD 0.21 0.21 0.00 8.6 8.4 -0.3 GRANA Y MONTERO SAA Q4 MULTI-IND CAP GOOD PEN 0.16 0.17 0.01 1689.8 1721.8 32.0 HARTFORD FINANCIAL SERVI Q4 INSURANCE USD 0.90 0.94 0.04 4995.5 6087.0 1091.5 HOLOGIC INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.31 0.34 0.03 609.7 612.4 2.8 INPHI CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.08 0.03 28.8 29.1 0.3 INTEGRATED DEVICE TECHNO Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.17 0.05 126.1 124.6 -1.5 LANDAUER INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.46 0.35 -0.11 36.7 37.7 1.0 LUMINEX Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.12 0.06 56.6 55.2 -1.5 MESA LABORATORIES INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.62 0.48 -0.14 -- -- -- NETLIST INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.08 -0.04 0.04 4.6 7.7 3.2 OFG BANCORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.35 0.35 0.00 97.5 110.7 13.2 OLD NATIONAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.24 0.25 0.01 128.3 130.0 1.7 PARTNERRE LTD Q4 INSURANCE USD 2.77 2.91 0.14 1036.3 1186.0 149.8 PATRIOT TRANSPORTATION H Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.30 0.24 -0.06 38.5 38.8 0.3 PEREGRINE SEMICONDUCTOR Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 -0.16 -0.13 45.1 43.3 -1.8 POST PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.24 0.27 0.03 91.4 93.7 2.3 POWER INTEGRATIONS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.63 0.66 0.04 89.2 90.4 1.2 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP Q4 INSURANCE USD 0.93 0.96 0.03 2445.2 2741.6 296.4 PROSPECT CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.32 0.00 170.5 178.1 7.6 QCR HOLDINGS INC Q4 FINANCE & LOAN USD 0.57 0.50 -0.07 17.0 16.9 -0.1 RANDGOLD RESOURCES LTD. Q4 PRECIOUS METALS USD 0.71 0.87 0.16 -- -- -- RUDOLPH TECHNOLOGIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.09 0.04 45.1 44.5 -0.6 RYANAIR HOLDINGS PLC Q3 AIRLINES USD -0.15 -0.17 -0.03 1302.4 1313.1 10.7 SIMPLICITY BANCORP INC Q2 BANKING USD 0.15 0.18 0.03 8.1 8.1 0.0 SPARTON CORP Q2 DEFENSE USD 0.30 0.35 0.05 78.1 84.6 6.5 SPORT CHALET INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.11 0.10 0.21 97.2 95.3 -1.9 STANDEX INTERNATIONAL CO Q2 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.96 0.88 -0.08 -- -- -- STANLEY FURNITURE CO Q4 HOME FURNISHINGS USD -0.14 -0.30 -0.17 24.7 22.7 -1.9 SYSCO CORPORATION Q2 RETAILING - FOODS USD 0.40 0.40 0.00 11354.7 11238.0 -116.7 TAKE-TWO INTERACTIVE Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.37 1.70 0.33 704.4 767.7 63.2 TORCHMARK CORPORATION Q4 INSURANCE USD 1.46 1.46 0.00 935.3 930.6 -4.7 UGI CORPORATION Q1 GAS UTILITIES USD 1.03 1.06 0.03 2274.8 2315.9 41.2 UNILIFE CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.17 -0.09 5.7 3.6 -2.1 WESTELL TECHNOLOGIES INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.00 0.03 0.03 26.7 25.2 -1.5 YUM! BRANDS INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.80 0.86 0.06 4257.6 4179.0 -78.6