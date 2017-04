Feb 6 The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ******* Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACETO CORP. Q2 MULTI-IND BASIC USD 0.24 0.24 0.01 147.0 116.5 -30.5 ACTIVISION BLIZZARD INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.73 0.79 0.06 2221.0 2272.0 51.0 ADEPT TECHNOLOGY INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.01 0.02 13.9 14.6 0.7 ADVANCE AUTO PARTS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.79 0.67 -0.12 1387.2 1408.8 21.6 ADVISORY BOARD CO. Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.26 -0.03 132.6 131.0 -1.5 AETNA INCORPORATED Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.36 1.34 -0.02 13137.1 13134.4 -2.7 ALERE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.62 0.68 0.06 770.7 772.3 1.6 ALICO INCORPORATED Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.07 0.14 0.07 20.0 15.0 -5.0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 2.33 2.39 0.06 1132.7 1141.1 8.4 AMAG PHARMACEUTICALS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.17 -0.07 21.0 21.7 0.7 AMERICAN SUPERCONDUCTOR Q3 ELECTRICAL USD -0.19 -0.09 0.10 18.7 20.6 1.9 AOL INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.60 0.64 0.04 655.8 679.0 23.2 APARTMENT INVESTMENT& MA Q4 INVESTMENTS USD 0.15 0.84 0.69 246.2 -- -- APOLLO INVESTMENT CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.22 0.01 91.9 94.6 2.6 APTARGROUP INC Q4 CONTAINERS USD 0.65 0.69 0.04 602.4 637.3 34.9 ASPEN INSURANCE HOLDINGS Q4 INSURANCE USD 1.11 1.13 0.02 577.1 572.6 -4.5 ASTRAZENECA PLC Q4 DRUGS USD 1.22 1.23 0.02 6911.3 6844.0 -67.3 ATHENAHEALTH INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.45 0.57 0.13 168.4 171.6 3.2 AUDIENCE INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.13 -0.11 0.02 32.2 33.6 1.4 AVIAT NETWORKS INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.16 -0.15 0.01 85.0 85.8 0.8 BALLY TECHNOLOGIES INC Q2 LEISURE USD 1.00 1.06 0.06 297.8 285.2 -12.6 BCE INCORPORATED Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.69 0.70 0.01 5410.3 5382.0 -28.3 BCE INCORPORATED Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.70 0.70 0.00 5416.0 5382.0 -34.0 BEBE STORES INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.14 -0.07 0.07 121.3 130.0 8.7 BELDEN INC Q4 ELECTRONICS USD 0.90 0.91 0.01 518.2 515.9 -2.4 BIODEL INC Q1 DRUGS USD -0.20 -0.12 0.08 0.0 0.0 0.0 BLACK HILLS CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.62 0.68 0.06 359.7 355.4 -4.3 BLUE NILE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.42 0.38 -0.04 153.4 146.0 -7.4 BRISTOW GROUP INC Q3 OIL USD 1.16 0.85 -0.31 432.4 412.3 -20.0 BROADRIDGE FINANCIAL SOL Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.25 0.25 0.00 515.9 520.6 4.7 BROOKFIELD RENEWABLE ENE Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.01 -- -- 429.2 393.0 -36.2 BROOKS AUTOMATION INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.09 0.03 122.1 124.6 2.5 CARDTRONICS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.47 0.49 0.02 233.8 241.9 8.1 CARLISLE COMPANIES Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.87 0.92 0.05 747.1 724.0 -23.1 CEMEX SAB DE CV Q4 BUILDING & RELATED USD -0.11 -0.21 -0.10 3794.2 3872.0 77.8 CHANNELADVISOR CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.28 -0.21 0.07 19.9 20.5 0.6 COLFAX CORP Q4 MACHINERY USD 0.59 0.61 0.03 1088.0 1171.4 83.4 CTS CORPORATION Q4 ELECTRICAL USD 0.23 0.25 0.03 99.2 102.4 3.2 CUMMINS INCORPORATED Q4 MACHINERY USD 1.98 2.32 0.34 4211.4 4588.0 376.6 CYTOKINETICS INC Q4 DRUGS USD -0.08 0.21 0.29 19.1 24.3 5.2 DCT INDUSTRIAL TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.01 0.04 0.04 74.9 77.1 2.2 DIAMOND OFFSHORE DRILLING Q4 OIL USD 0.80 0.96 0.16 698.4 726.5 28.1 DUNKIN BRANDS GROUP INC Q4 LEISURE USD 0.40 0.43 0.03 178.4 183.2 4.8 ECHELON CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.09 0.03 17.5 18.1 0.6 ECHO GLOBAL LOGISTICS INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.18 0.11 -0.07 238.4 221.3 -17.1 EMPIRE DIST ELEC CO Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.24 0.35 0.11 131.4 149.0 17.6 ENDURANCE SPECIALTY HOLD Q4 INSURANCE USD 1.44 1.35 -0.09 197.0 280.1 83.1 ENERGY XXI (BERMUDA) LIM Q2 OIL USD 0.41 0.14 -0.27 306.8 296.8 -9.9 ESCO TECHNOLOGIES INC Q1 DEFENSE USD 0.27 0.34 0.07 117.1 124.5 7.4 EXELON CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.54 0.50 -0.04 5555.3 6254.0 698.7 EXPEDIA INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.86 0.92 0.06 1138.1 1152.0 13.9 FAIRWAY GROUP HOLDINGS C Q3 RETAILING - FOODS USD -0.04 -0.74 -0.70 207.8 205.7 -2.0 FBL FINANCIAL GROUP - CL Q4 INSURANCE USD 0.89 1.00 0.11 166.4 93.6 -72.8 FIFTH STREET FINANCE CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.26 0.01 68.4 71.3 3.0 FLOWERS FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.19 0.18 -0.01 884.0 843.6 -40.5 FLUIDIGM CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.15 -0.15 0.00 20.7 20.9 0.2 FMC TECHNOLOGIES Q4 OIL USD 0.65 -- -- 1890.9 2047.8 156.9 FORTIS INCORPORATED Q4 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.49 0.48 -0.01 1255.6 1229.0 -26.6 GARTNER INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.69 0.65 -0.04 521.2 520.7 -0.5 GENERAL MOTORS CO Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.88 0.67 -0.21 41075.4 -- -- GENPACT LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 0.25 0.00 549.7 558.5 8.8 GLUSKIN SHEFF + ASSOCIAT Q2 INVESTMENTS CAD 1.65 2.05 0.40 103.2 120.9 17.7 GOLUB CAPITAL BDC INC Q1 INVESTMENTS USD 0.32 0.31 -0.01 25.8 25.6 -0.3 GRAPHIC PACKAGING HOLDIN Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.10 0.17 0.07 1087.3 1074.9 -12.4 HARBINGER GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.13 -0.28 -0.41 -- -- -- HARTE-HANKS INC. Q4 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.11 -0.04 148.9 152.2 3.3 HAYNES INTERNATIONAL INC. Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.06 -0.29 -0.23 97.9 93.7 -4.2 HERCULES OFFSHORE INC Q4 OIL USD 0.08 0.14 0.06 231.0 235.3 4.3 HI-CRUSH PARTNERS LP Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.63 0.63 0.00 45.6 51.5 5.9 HITTITE MICROWAVE CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 0.53 -0.03 67.6 68.8 1.2 HOME LOAN SERVICING SOLU Q4 FINANCE & LOAN USD 0.50 0.56 0.06 207.9 203.2 -4.7 HOME PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.44 0.36 -0.08 168.9 167.8 -1.1 IMPERVA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 41.6 42.7 1.1 INGREDION INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 1.37 1.35 -0.02 1604.5 1499.2 -105.3 INPUT CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.01 0.00 -0.01 1.8 1.2 -0.6 INTERMOLECULAR INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.07 0.00 15.6 15.6 0.0 INVACARE CORPORATION Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.19 -0.02 336.2 335.0 -1.2 KELLOGG CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.82 0.83 0.01 3522.0 3501.0 -21.0 KEMPER CORP Q4 INSURANCE USD 0.61 0.83 0.22 581.3 586.0 4.7 LANNETT CO INC Q2 DRUGS USD 0.39 0.46 0.07 62.2 67.3 5.1 LATTICE SEMICONDUCTOR CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.06 0.02 81.1 89.5 8.5 LIFEVANTAGE CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 0.03 -0.01 -- -- -- LIN MEDIA LLC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.28 0.08 -0.20 180.4 -- -- LINKEDIN CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.39 0.01 437.8 447.2 9.4 LIONS GATE ENTERTAINMENT Q3 LEISURE USD 0.44 0.59 0.15 834.0 839.9 5.9 MAD CATZ Q3 ELECTRONICS USD 0.10 -0.01 -0.11 -- -- -- MALLINCKRODT PLC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.66 0.88 0.22 539.2 540.2 1.0 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.32 0.23 -0.09 405.5 408.5 3.0 MAXIMUS INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.42 0.48 0.06 392.9 406.6 13.7 MAXLINEAR INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.06 -0.01 32.0 31.6 -0.4 MEDICAL PROPERTIES TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.21 0.11 -0.10 68.7 67.7 -1.1 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.17 0.23 0.06 74.0 74.6 0.6 MEDLEY CAPITAL CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.38 0.42 0.04 27.7 31.7 4.0 MITEK SYS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.08 -0.05 0.03 4.1 4.5 0.4 MONOLITHIC POWER SYSTEMS Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.31 0.32 0.01 62.8 63.6 0.8 MONSTER WORLDWIDE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.11 0.05 195.3 198.7 3.4 MONTPELIER RE HOLDING Q4 INSURANCE USD 0.92 1.78 0.86 148.9 148.0 -0.9 MSCI INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.53 0.48 -0.05 263.5 267.6 4.1 MULTI FINELINE ELECTRONI Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.47 -0.37 0.10 210.0 211.7 1.7 MWI VETERINARY SUPPLY INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.43 1.49 0.06 693.2 687.3 -6.0 NCR CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.80 0.83 0.03 1780.9 1670.0 -110.9 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.40 0.09 120.4 137.3 16.9 NETGEAR INC. Q4 ELECTRONICS USD 0.55 0.59 0.05 348.9 356.6 7.7 NEUROCRINE BIOSCIENCES I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.16 0.01 0.8 0.7 -0.1 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q1 GAS UTILITIES USD 0.94 0.94 0.00 769.8 878.4 108.6 NEW YORK TIMES CO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.16 0.26 0.10 441.0 443.9 2.9 NEWS CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.20 0.31 0.11 2228.8 2238.0 9.2 NIC INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.15 0.03 63.0 60.8 -2.2 NOBLE ENERGY INC Q4 OIL USD 0.62 0.50 -0.12 1312.6 1328.0 15.4 NORTHEAST UTILS Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.59 0.56 -0.03 1646.3 1777.7 131.4 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.06 -0.03 10.4 10.7 0.4 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.06 -0.03 10.4 10.7 0.3 OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEM Q4 INVESTMENTS USD 0.83 1.15 0.32 842.5 1071.4 228.9 OLD DOMINION FREIGHT LIN Q4 TRUCKING USD 0.59 0.55 -0.04 587.2 592.5 5.2 ON SEMICONDUCTOR CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.17 0.03 691.3 718.0 26.7 OPENTABLE INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.52 0.59 0.07 51.5 59.3 7.8 OUTERWALL INC Q4 LEISURE USD 1.22 1.68 0.46 596.1 593.7 -2.4 PATTERSON UTI ENERGY INC Q4 OIL USD 0.22 0.28 0.06 654.6 658.8 4.2 PENN NATIONAL GAMING INC Q4 LEISURE USD 0.13 3.89 3.76 655.6 644.7 -10.9 PENNANTPARK FLOATING RAT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.22 -0.06 7.0 6.8 -0.2 PIEDMONT OFFICE REALTY T Q4 INVESTMENTS USD 0.11 0.07 -0.04 116.0 115.2 -0.8 PIXELWORKS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.05 -0.01 15.0 15.0 0.0 PMFG INC Q2 MACHINERY USD -0.02 -0.13 -0.11 31.5 29.6 -1.9 POST HOLDINGS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.17 0.02 -0.15 298.2 297.0 -1.2 PPL CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.50 0.60 0.10 2900.9 2848.0 -52.9 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.39 0.30 -0.09 155.9 146.2 -9.7 RBC BEARINGS INC Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.66 0.55 -0.11 106.3 100.5 -5.8 RENTRAK CORP Q3 LEISURE USD -0.06 -0.03 0.03 30.4 31.6 1.2 REPUBLIC SERVICES INC-CL Q4 MACHINERY USD 0.46 0.53 0.07 2115.4 2141.5 26.1 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.29 0.34 0.05 -- -- -- RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.29 0.34 0.05 -- -- -- RETAILMENOT INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.29 0.32 0.03 68.7 78.5 9.8 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.08 0.08 0.00 125.7 121.2 -4.5 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q1 COSMETICS USD 0.36 0.35 -0.01 933.4 940.5 7.1 SANOFI SA Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 1.28 0.93 -0.35 11525.8 11514.5 -11.3 SAPUTO INC Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.74 0.73 -0.01 2259.4 -- -- SCIQUEST INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.11 0.02 25.5 26.7 1.2 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q1 CHEMICALS USD -1.09 -1.05 0.04 211.6 196.4 -15.2 SEALED AIR CORPORATION Q4 CONTAINERS USD 0.37 0.34 -0.03 2006.2 2012.5 6.3 SEQUANS COMMUNICATIONS SA Q4 ELECTRONICS USD -0.16 -0.15 0.01 5.0 5.0 0.0 SHOPPERS DRUG MART CORP Q4 RETAILING - GOODS CAD 0.86 0.85 -0.01 2783.8 2746.8 -37.0 SIGMA-ALDRICH CORP Q4 CHEMICALS USD 1.01 1.02 0.01 676.0 684.0 8.0 SIMPSON MANUFACTURING CO Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.11 0.16 0.05 158.7 160.3 1.7 SMART TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.07 0.08 114.2 143.4 29.2 SMITH & NEPHEW Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.11 -- -- 1163.6 1175.0 11.4 SNAP-ON INCORPORATED Q4 TOOLS AND HARDWARE USD 1.56 1.60 0.04 779.6 797.5 17.9 SONIC FOUNDRY INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.06 0.02 6.8 7.2 0.4 SONY CORPORATION Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.51 0.22 -0.29 -- -- -- SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q4 DEFENSE USD 0.65 -- -- 1547.8 1494.4 -53.4 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q1 GAS UTILITIES USD 1.22 1.01 -0.21 587.4 526.1 -61.3 TEMPUR SEALY INTERNATION Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.63 0.66 0.03 664.5 678.1 13.6 TERADATA CORP Q4 COMPUTER MFRS USD 0.85 0.88 0.03 743.2 769.0 25.8 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q4 DRUGS USD 1.40 1.42 0.02 5188.7 5430.0 241.3 THERAVANCE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.46 -0.08 6.0 1.6 -4.4 THERMON GROUP HOLDINGS I Q3 MACHINERY USD 0.37 0.37 0.00 82.0 71.5 -10.6 TOWERS WATSON & CO Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.34 1.40 0.06 910.1 888.2 -21.9 TRUEBLUE INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.33 0.36 0.03 437.5 449.0 11.4 TRUETT-HURST INC Q2 BEVERAGES USD 0.03 0.01 -0.02 7.2 6.0 -1.2 TWENTY-FIRST CENTURY FOX Q2 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.33 0.00 7889.7 8163.0 273.3 UBIQUITI NETWORKS INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.45 0.48 0.04 133.3 138.4 5.1 USA TECHNOLOGIES INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.01 0.00 10.4 10.6 0.2 USG CORPORATION Q4 BUILDING & RELATED USD 0.09 0.19 0.10 907.8 915.0 7.2 VERISIGN INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.60 -- -- 244.7 245.6 0.9 VULCAN MATERIALS CO Q4 BUILDING & RELATED USD -0.02 0.08 0.10 655.1 680.2 25.1 WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.41 0.55 0.14 -- -- -- WEB.COM GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.57 0.59 0.02 139.5 139.5 0.0 WISCONSIN ENERGY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.59 0.63 0.04 1096.6 1178.3 81.7