Feb 10 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST UNITED BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.08 0.08 0.00 17.8 21.0 3.2 ALBANY INTERNATIONAL Q4 MACHINERY USD 0.35 0.26 -0.09 186.7 189.6 3.0 AMERICAN CAPITAL LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.19 -0.05 136.1 118.0 -18.1 ANNIE S INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.18 0.17 -0.01 45.9 46.1 0.2 BIOTA PHARMACEUTICALS INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 0.00 0.29 5.4 18.5 13.1 BOARDWALK PIPELINE PARTN Q4 OIL USD 0.31 0.29 -0.02 320.3 312.9 -7.4 BSM TECHNOLOGIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.03 0.02 -0.01 7.2 7.9 0.7 CAI INTERNATIONAL INC Q4 CONTAINERS USD 0.68 0.69 0.01 54.2 54.6 0.4 CAPSTONE TURBINE Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.01 -0.01 0.00 40.3 37.0 -3.3 CHANGYOU.COM LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.81 0.43 195.8 194.9 -0.9 CNA FINANCIAL CORPORATION Q4 INSURANCE USD 0.88 1.24 0.36 2294.2 2301.0 6.8 COMPASS MINERALS INTERNA Q4 CHEMICALS USD 1.75 1.65 -0.10 371.6 387.4 15.8 COMSTOCK RESOURCES Q4 OIL USD -0.23 -0.30 -0.07 115.6 105.9 -9.7 CONSUMER PORTFOLIO SERVI Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.17 -0.03 46.2 50.5 4.3 CYS INVESTMENTS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.34 0.38 0.04 87.6 91.7 4.2 DANAOS CORP Q4 MARITIME USD 0.12 0.14 0.02 141.2 147.0 5.8 EMERA INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.42 0.47 0.05 615.7 -- -- FARMER BROTHERS COMPANY Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.24 0.29 0.06 143.2 142.2 -1.1 FIRST MARBLEHEAD CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD -0.75 -0.68 0.07 13.1 12.2 -0.8 FLOTEK INDUSTRIES INC Q4 MACHINERY USD 0.18 0.20 0.02 101.6 100.8 -0.7 FORWARD AIR CORP Q4 TRUCKING USD 0.56 0.50 -0.06 184.0 181.1 -2.9 FULL CIRCLE CAPITAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.25 0.01 4.2 4.0 -0.2 GENERAL FINANCE CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.07 0.03 68.6 65.6 -3.0 HASBRO INC. Q4 LEISURE TIME USD 1.22 1.12 -0.10 1301.2 1281.8 -19.5 IMMUNOMEDICS INCORPORATED Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.10 0.00 1.2 1.2 0.0 INNOVATIVE SOLUTIONS & S Q1 DEFENSE USD 0.04 0.06 0.02 -- -- -- INSPERITY INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.23 0.24 0.01 560.7 557.1 -3.6 KAPSTONE PAPER AND PACKA Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.48 0.45 -0.03 555.4 563.4 8.1 KITE REALTY GROUP TRUST Q4 INVESTMENTS USD -0.02 0.00 0.02 33.0 36.0 3.0 LOEWS CORPORATION Q4 INSURANCE USD 0.72 0.79 0.07 -- -- -- MARKEL CORPORATION Q4 INSURANCE USD 5.70 6.95 1.25 1218.9 1279.8 60.9 MASCO CORPORATION Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.16 0.15 -0.01 1986.3 1998.0 11.7 MERCURY GENERAL CORPORAT Q4 INSURANCE USD 0.54 0.33 -0.21 718.3 709.7 -8.6 MERU NETWORKS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.06 0.00 0.06 27.0 30.2 3.1 MODEL N INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.03 0.09 21.2 21.6 0.4 MOLINA HEALTHCARE INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.04 -0.20 -0.16 1799.0 1705.6 -93.3 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.45 -0.59 -0.14 8.5 12.8 4.2 MOTORCAR PARTS OF AMERIC Q3 AUTO PART MFG USD 0.26 0.39 0.13 62.7 65.6 2.9 NORDIC AMERICAN TANKER L Q4 MARITIME USD -0.31 -0.31 -0.01 20.4 20.4 0.1 NUANCE COMMUNICATIONS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.24 0.03 485.1 490.0 4.9 OWENS & MINOR INCORPORAT Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.52 0.01 2337.1 2318.5 -18.6 PIONEER NATURAL RESOURCE Q4 OIL USD 0.99 1.00 0.01 904.8 970.8 66.0 PSYCHEMEDICS CORP Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.12 0.16 0.04 -- -- -- QUALYS INC Q4 COMPUTER MFRS USD 0.05 0.05 0.00 28.9 29.0 0.2 RACKSPACE HOSTING INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 404.6 408.1 3.5 SENSIENT TECHNOLOGIES CO Q4 CHEMICALS USD 0.63 0.63 0.00 359.4 351.1 -8.3 SILVER SPRING NETWORKS I Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.00 0.01 88.4 89.6 1.3 SKILLED HEALTHCARE GROUP Q4 HOSPITALS USD 0.10 0.06 -0.04 215.3 208.3 -7.1 SOHU.COM INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.36 0.07 0.43 386.8 385.5 -1.3 SOUFUN HOLDINGS LTD Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.06 1.42 0.36 201.4 217.2 15.8 SYNUTRA INTERNATIONAL INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.15 0.17 0.02 101.3 101.0 -0.3 TATA MOTORS LTD Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.82 1.24 0.42 -- -- -- THE JONES GROUP INC Q4 CLOTHING USD 0.12 0.27 0.15 915.9 888.9 -27.0 WASTE CONNECTIONS INC Q4 MACHINERY USD 0.43 0.44 0.01 479.6 485.9 6.3 WAUSAU PAPER CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.02 0.00 -0.02 93.5 91.1 -2.4 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)