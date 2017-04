Feb 12 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCO BRANDS CORPORATION Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.38 0.39 0.01 485.1 503.7 18.6 AIR CANADA Q4 AIRLINES CAD 0.12 0.01 -0.11 2928.5 2894.0 -34.5 ALBANY MOLECULAR RESEARCH Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 0.22 0.05 68.1 67.1 -1.0 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.43 0.60 0.17 741.5 765.6 24.1 ALPHA NATURAL RESOURCES Q4 COAL USD -0.62 -0.52 0.10 1176.1 1093.7 -82.4 AMERICAN EQUITY INVT LIF Q4 INSURANCE USD 0.50 0.50 0.00 360.0 363.9 4.0 APPLIED MATERIALS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.23 0.01 2133.3 2190.0 56.7 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLD Q4 AIRLINES USD 1.43 1.66 0.23 433.6 470.6 37.0 B&G FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.44 0.39 -0.05 206.9 211.5 4.7 BGC PARTNERS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.13 0.02 421.9 432.9 11.0 BIRCHCLIFF ENERGY LTD Q4 OIL CAD 0.20 0.08 -0.12 87.7 89.1 1.4 BLACKBAUD INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.32 0.00 132.3 134.9 2.7 CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.40 0.49 0.10 87.6 96.8 9.2 CISCO SYS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.46 0.47 0.01 11028.0 11155.0 127.0 COHU INC Q4 ELECTRICAL USD -0.11 -0.10 0.01 59.8 64.7 4.9 COTT CORPORATION Q4 BEVERAGES USD 0.06 0.03 -0.03 491.5 481.6 -9.9 COTT CORPORATION Q4 BEVERAGES USD 0.04 0.03 -0.01 493.2 481.6 -11.6 CROWN CRAFTS INCORPORATED Q3 TEXTILES USD 0.17 0.18 0.02 21.1 20.6 -0.5 CYNOSURE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.25 -- -- 67.8 74.5 6.7 DEERE & COMPANY Q1 MACHINERY USD 1.53 1.81 0.29 6615.7 -- -- DR PEPPER SNAPPLE GROUP Q4 BEVERAGES USD 0.85 0.97 0.13 1470.3 1463.0 -7.3 ENTEROMEDICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.11 -0.01 0.0 0.0 0.0 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.34 0.34 0.00 20.1 20.1 0.0 FIRSTSERVICE CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.78 0.97 0.19 665.8 691.7 25.9 FIRSTSERVICE CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.80 0.97 0.17 669.0 691.7 22.7 FORRESTER RESEARCH Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.18 0.20 0.03 76.7 77.5 0.8 GLOBAL SHIP LEASE INC Q4 MARITIME USD 0.13 0.11 -0.02 35.9 36.1 0.2 HOSPIRA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.50 0.51 0.01 1059.2 1084.4 25.2 HUSKY ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.38 0.42 0.04 4728.0 5917.0 1189.0 INCYTE CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.15 -0.04 97.2 97.1 -0.2 ING US INC Q4 INSURANCE USD 0.69 0.75 0.06 311.0 352.0 41.0 INSIGHT ENTERPRISES, INC. Q4 RETAILING - GOODS USD 0.53 0.57 0.04 1328.5 1395.2 66.7 ITRON INCORPORATED Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.74 0.36 -0.38 526.9 523.5 -3.4 LORILLARD INC Q4 TOBACCO USD 0.86 0.82 -0.04 1311.4 1253.0 -58.4 MANCHESTER UNITED PLC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC BPN 11.74 11.62 -0.12 123.0 122.9 -0.1 MANCHESTER UNITED PLC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC GBP 11.74 11.62 -0.12 123.0 122.9 -0.1 METLIFE INC Q4 INSURANCE USD 1.30 1.37 0.07 17429.3 18382.0 952.7 MONDELEZ INTERNATIONAL I Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.44 0.42 -0.02 9569.0 9488.0 -81.0 MTY FOOD GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC CAD 0.35 0.37 0.02 27.4 28.3 0.9 NANOSPHERE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.11 0.01 3.4 3.4 0.0 NCI INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.16 0.06 70.2 76.1 6.0 NETAPP INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.71 0.75 0.04 1627.3 1610.0 -17.3 NEWPORT CORP Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.20 0.24 0.04 144.8 154.2 9.4 NEWSTAR FINANCIAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.12 -0.01 22.3 23.9 1.6 OWENS CORNING INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.27 0.44 0.17 1205.5 1278.0 72.5 PINNACLE ENTERTAINMENT I Q4 LEISURE USD 0.37 0.31 -0.06 539.5 535.0 -4.5 RCS CAPITAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.90 0.81 -0.09 270.6 214.1 -56.5 ROGERS COMMUNICATIONS INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.75 0.69 -0.06 3305.4 3243.0 -62.4 ROGERS COMMUNICATIONS INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.74 0.69 -0.05 3333.7 3243.0 -90.7 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.29 -0.04 413.0 427.7 14.7 SKECHERS USA INCORPORATED Q4 CLOTHING USD 0.16 0.28 0.12 448.6 450.7 2.2 SPX CORPORATION Q4 AUTO PART MFG USD 1.82 1.85 0.03 1340.1 1319.0 -21.1 SUNPOWER CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.47 0.19 708.0 758.2 50.2 TALISMAN ENERGY INC Q4 OIL USD 0.00 -0.11 -0.11 1846.3 929.0 -917.3 TALISMAN ENERGY INC Q4 OIL USD -0.01 -0.11 -0.10 1464.3 929.0 -535.3 TAYLOR MORRISON HOME CORP Q4 HOME BUILDING USD 0.53 0.72 0.19 714.7 798.4 83.7 THOMSON REUTERS CORPORAT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.52 0.49 -0.03 3283.5 3265.0 -18.5 THOMSON REUTERS CORPORAT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.52 0.49 -0.03 3283.5 3265.0 -18.5 TRANSITION THERAPEUTICS Q2 HOME HEALTH CARE CAD -0.14 -0.04 0.10 0.0 0.0 0.0 TRANSPORTADORA DE GAS DE Q4 GAS UTILITIES USD 0.12 0.06 -0.06 177.0 156.7 -20.3 TUCOWS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -- -- -- 34.1 33.1 -1.0 VALSPAR CORPORATION Q1 BUILDING & RELATED USD 0.66 0.70 0.04 948.6 956.1 7.5 VECIMA NETWORKS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.09 0.12 0.03 22.5 21.6 -0.9 VICAL INCORPORATED Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.03 0.06 1.5 3.1 1.6 VISHAY PRECISION GROUP I Q4 INVESTMENTS USD 0.13 0.18 0.05 -- -- -- VONAGE HOLDINGS CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.04 0.04 0.00 211.0 211.2 0.2 WELLCARE HEALTH PLANS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.15 -- -- 2419.6 2438.8 19.2 WHOLE FOODS MARKET INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.44 0.42 -0.02 4291.6 4239.0 -52.6 WIX.COM LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.14 -0.29 -0.15 23.6 24.9 1.4