Feb 13 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABB LTD Q4 ELECTRICAL USD 0.23 0.32 0.09 11543.3 11373.0 -170.3 ACORDA THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.15 0.15 0.00 90.7 92.6 1.9 AGILENT TECHNOLOGIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.66 0.67 0.01 1693.0 1679.0 -14.0 ALCOBRA LTD Q4 DRUGS USD -0.32 -0.45 -0.14 0.0 0.0 0.0 ALLISON TRANSMISSION HOL Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.25 0.23 -0.02 487.9 491.0 3.1 ALNYLAM PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.45 -0.51 -0.06 10.0 10.8 0.9 AMERICAN INTERNATIONAL G Q4 INSURANCE USD 0.96 1.15 0.19 8557.3 8621.0 63.8 AMERICAN POWER GROUP CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.02 -0.01 0.01 1.8 1.8 0.1 AMTRUST FINANCIAL SERVIC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.79 1.03 0.25 601.7 707.6 105.9 APACHE CORP Q4 OIL USD 1.79 1.57 -0.22 3670.0 3576.0 -94.0 ARDMORE SHIPPING CORP Q4 MARITIME USD -0.04 -0.07 -0.03 10.1 9.6 -0.4 ARTHROCARE CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.39 0.41 0.02 100.6 101.7 1.1 ASTRONICS CORPORATION Q4 DEFENSE USD 0.44 0.34 -0.10 106.2 105.5 -0.7 AVON PRODUCTS INCORPORAT Q4 COSMETICS USD 0.30 0.34 0.04 2746.6 2667.2 -79.4 BANCO LATINOAMERICANO DE Q4 FINANCE & LOAN USD 0.69 0.71 0.02 35.8 31.1 -4.7 BANKRATE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.17 0.02 120.2 122.3 2.1 BARRICK GOLD CORPORATION Q4 PRECIOUS METALS USD 0.41 0.37 -0.04 2827.7 2926.0 98.3 BARRICK GOLD CORPORATION Q4 PRECIOUS METALS USD 0.41 0.37 -0.04 2837.0 2926.0 89.0 BEL FUSE INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.51 0.67 0.16 97.0 91.0 -6.0 BOMBARDIER INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.11 0.07 -0.04 5050.6 5324.0 273.4 BOMBARDIER INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.12 0.07 -0.05 5000.0 5324.0 324.0 BORGWARNER INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.71 0.79 0.08 1896.8 1885.4 -11.4 BROCADE COMMUNICATIONS S Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.20 0.24 0.04 550.5 564.5 14.1 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.36 0.33 -0.03 115.3 108.1 -7.2 BUNGE LIMITED Q4 CHEMICALS USD 2.15 1.35 -0.80 16149.4 16375.0 225.6 CABELAS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.41 -- -- 1203.0 1189.4 -13.5 CALPINE CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.07 -- -- 1594.1 1438.0 -156.1 CAMTEK LTD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 0.03 -0.02 22.7 23.3 0.6 CANADIAN TIRE CORP LTD ' Q4 RETAILING - GOODS CAD 2.24 2.35 0.12 3196.2 3328.7 132.5 CDW CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.46 0.54 0.08 2740.7 2713.3 -27.4 CENOVUS ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.37 0.28 -0.09 4736.3 -- -- CENOVUS ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.33 0.28 -0.05 4318.0 -- -- CI FINANCIAL CORP Q4 INVESTMENTS CAD 0.41 0.41 0.00 431.3 -- -- CINEDIGM CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.08 -0.15 -0.07 37.4 34.9 -2.5 CONMED CORPORATION Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.53 0.04 197.2 203.4 6.2 CORESITE REALTY CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.11 0.15 0.04 62.6 61.4 -1.2 COUSINS PROPERTIES INC Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 71.5 76.6 5.1 CRA INTERNATIONAL INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.37 0.08 70.1 74.3 4.3 CRAY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 1.36 1.48 0.12 300.6 307.4 6.8 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q3 LEISURE CAD 0.00 0.00 0.00 3.8 4.6 0.8 DHX MEDIA LTD Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.03 0.03 0.00 30.2 30.4 0.1 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.89 0.81 -0.08 1547.6 1537.0 -10.6 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.88 -- -- 1528.7 1537.0 8.4 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q4 MISCELLANEOUS/UNDESIGNAT USD 0.91 -- -- 1557.1 1537.0 -20.1 DREW INDUSTRIES INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.37 0.46 0.09 221.0 224.9 3.9 ELLIE MAE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.18 0.00 29.8 30.4 0.5 ENANTA PHARMACEUTICALS I Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.30 -0.15 1.4 0.9 -0.5 ENCANA CORP Q4 OIL USD 0.18 0.31 0.13 1540.5 -- -- ENCANA CORP Q4 OIL USD 0.20 0.31 0.11 1528.5 -- -- ENSIGN GROUP INC Q4 HOSPITALS USD 0.72 0.70 -0.02 238.9 -- -- ENZYMOTEC LTD Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.11 0.24 0.13 18.8 18.5 -0.3 EQT CORP Q4 GAS UTILITIES USD 0.69 0.47 -0.22 581.9 453.0 -129.0 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.56 0.62 0.06 50.0 50.8 0.8 EQUIFAX INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.91 0.91 0.00 579.4 571.3 -8.1 EROS INTERNATIONAL PLC Q3 LEISURE USD 0.45 0.16 -0.29 102.8 69.8 -33.0 FIFTH STREET SENIOR FLOA Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.18 -0.02 2.1 2.3 0.2 FIRST AMERICAN FINANCIAL Q4 INSURANCE USD 0.49 -- -- 1103.8 1219.9 116.1 FORESTAR GROUP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.22 0.33 0.11 83.5 98.4 14.9 GENERAC HOLDINGS INC Q4 ELECTRICAL USD 0.90 1.11 0.21 361.1 376.2 15.1 GFI GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 -0.05 -0.04 200.4 202.9 2.6 GLATFELTER Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.56 0.34 -0.22 449.5 434.8 -14.7 GLIMCHER REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD -0.02 -0.34 -0.32 101.0 102.8 1.9 GLOBALSCAPE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.03 -0.02 -- -- -- GLV INC Q3 MACHINERY CAD 0.05 0.03 -0.02 156.5 158.6 2.1 GOLD FIELDS LIMITED Q4 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.02 -0.05 -- -- -- GOLDCORP 'A' Q4 PRECIOUS METALS USD 0.23 0.09 -0.14 1051.9 970.0 -81.9 GOLDCORP 'A' Q4 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.09 -0.13 1106.2 970.0 -136.2 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q4 RUBBER USD 0.63 0.74 0.12 4950.6 4791.0 -159.6 GREAT WEST LIFECO INC Q4 INSURANCE CAD 0.61 0.74 0.13 7604.4 8056.0 451.6 HARDINGE INC Q4 MACHINERY USD 0.54 0.68 0.14 -- -- -- HEALTHWAYS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.03 -0.12 -0.15 174.6 169.2 -5.3 HIGHER ONE HOLDINGS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.17 0.05 54.5 56.6 2.1 HIMAX TECHNOLOGIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.09 -0.01 193.3 195.2 1.9 IMPLANT SCIENCES CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.08 -0.07 0.01 4.0 3.2 -0.9 INCONTACT INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.06 -0.01 35.3 35.1 -0.2 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.89 0.91 0.02 2519.8 1850.0 -669.8 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q4 COSMETICS USD 0.91 0.92 0.01 708.6 725.2 16.6 J2 GLOBAL INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.78 0.80 0.02 139.4 138.0 -1.4 JARDEN CORPORATION Q4 MULTI-IND BASIC USD 1.30 1.31 0.01 2237.3 2215.6 -21.7 JOE'S JEANS INC Q4 TEXTILES USD -0.02 0.03 0.05 48.1 50.5 2.4 JUST ENERGY GROUP INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.02 0.96 0.94 813.5 859.0 45.5 KEYERA CORP Q4 GAS UTILITIES CAD 0.68 0.43 -0.25 846.4 932.1 85.7 KONA GRILL INC Q4 RETAILING - FOODS USD -0.07 -- -- 24.5 24.5 0.0 KOPPERS HOLDINGS INC Q4 CHEMICALS USD 0.61 0.44 -0.17 379.1 341.8 -37.3 KRAFT FOODS GROUP INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.61 0.43 -0.18 4630.4 4595.0 -35.4 LENOVO GROUP LTD Q3 COMPUTER MFRS USD 0.02 0.03 0.01 10060.0 10789.0 729.0 LIMELIGHT NETWORKS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.05 0.01 42.9 42.2 -0.7 LOCAL CORPORATION Q4 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.07 -0.04 27.2 26.8 -0.4 LOUISIANA PACIFIC CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.04 -0.05 -0.09 456.5 479.7 23.2 MANULIFE FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.38 0.35 -0.03 11946.2 6590.0 -5356.2 MANULIFE FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.40 0.35 -0.05 -- 6590.0 -- MASIMO CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.31 0.31 0.00 145.2 142.4 -2.8 MCCLATCHY COMPANY Q4 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.34 0.01 -- -- -- MELCO CROWN ENTERTAINMEN Q4 LEISURE USD 0.40 -- -- 1407.2 1394.6 -12.6 MFA FINANCIAL INC Q4 INVESTMENTS USD 0.18 0.18 0.00 79.8 77.6 -2.2 MOLSON COORS BREWING CO Q4 BEVERAGES USD 0.72 0.68 -0.04 1014.9 -- -- MONOTYPE IMAGING HOLDING Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.28 0.28 0.01 42.9 43.0 0.1 MOVE INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.00 0.01 56.6 56.5 -0.2 NAVIGANT CONSULTING CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.22 0.25 0.03 204.0 204.8 0.8 NAVIGATORS GROUP INC Q4 INSURANCE USD 0.91 1.13 0.22 221.0 219.9 -1.1 NETSOL TECHNOLOGIES INCO Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.13 -0.18 -0.05 9.3 8.7 -0.6 NEWPARK RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.19 0.13 -0.06 289.1 262.5 -26.5 NIELSEN HOLDINGS NV Q4 COMMUNICATIONS USD 0.71 0.71 0.00 1621.7 1611.0 -10.7 OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 1.15 1.62 0.47 412.9 528.6 115.7 OM GROUP INC Q4 CHEMICALS USD 0.21 0.28 0.07 236.8 270.5 33.8 ORBITAL SCIENCES CORP Q4 DEFENSE USD 0.28 0.30 0.02 397.3 375.4 -21.9 ORBITZ WORLDWIDE INC. Q4 LEISURE USD 0.00 0.05 0.05 191.2 197.4 6.3 OVERLAND STORAGE INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.15 -0.12 0.03 11.6 10.6 -1.0 PBF ENERGY INC Q4 OIL USD 0.56 0.76 0.20 4999.8 4816.4 -183.3 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.67 0.68 0.01 3771.5 3855.0 83.5 PEPSICO INC Q4 BEVERAGES USD 1.01 1.05 0.04 20157.3 20118.0 -39.3 PIONEER ENERGY SERVICES Q4 OIL USD -0.09 -0.04 0.05 226.7 238.2 11.4 POOL CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.11 -0.11 0.00 327.5 340.8 13.3 PRECISION DRILLING CORP Q4 OIL CAD 0.16 0.24 0.08 540.6 566.9 26.3 PRECISION DRILLING CORP Q4 OIL CAD 0.17 0.24 0.07 557.5 566.9 9.4 PRIMERO MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.01 -0.01 42.8 47.7 5.0 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q4 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.26 0.29 0.03 500.2 502.0 1.8 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q4 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.26 0.29 0.03 500.6 502.0 1.4 PVR PARTNERS LP Q4 COAL USD 0.10 0.04 -0.06 285.1 291.6 6.5 RADIANT LOGISTICS INC Q2 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.02 0.01 -0.01 87.7 84.1 -3.6 REALTY INCOME CORPORATION Q4 INVESTMENTS USD 0.21 0.26 0.05 203.3 215.7 12.4 REGAL ENTERTAINMENT GROUP Q4 LEISURE USD 0.25 0.15 -0.10 768.2 739.9 -28.3 RTI SURGICAL INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 59.2 60.5 1.3 S&W SEED CO Q2 MULTI-IND BASIC USD -0.01 0.01 0.02 11.1 11.5 0.4 SILVERCORP METALS INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.01 -0.03 -- -- -- SKYWEST INC Q4 AIRLINES USD 0.14 0.17 0.03 829.8 804.4 -25.5 SONOCO PRODS Q4 CONTAINERS USD 0.58 0.58 0.00 1211.4 1214.9 3.5 STAMPS.COM INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.54 0.61 0.07 34.0 32.4 -1.6 STARWOOD HOTELS & RESORT Q4 LEISURE USD 0.70 0.73 0.03 1527.4 1506.0 -21.4 STEWART INFORMATION SVCS Q4 INSURANCE USD 0.26 0.30 0.04 483.8 450.2 -33.6 SYNTEL INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.31 1.58 0.27 212.5 223.3 10.8 TARGA RESOURCES PARTNERS Q4 GAS USD 0.44 0.70 0.26 1958.2 2159.9 201.7 TARGACEPT INC Q4 DRUGS USD -0.39 -0.40 -0.01 0.0 0.1 0.1 TECHPRECISION CORP Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.01 -0.04 -0.03 6.0 5.2 -0.8 TECK RESOURCES LTD Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.44 0.40 -0.04 2314.7 2376.0 61.3 TECK RESOURCES LTD Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.44 0.40 -0.04 2336.7 2376.0 39.3 TELUS CORPORATION Q4 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.48 0.46 -0.02 2975.9 2948.0 -27.9 TOWER INTERNATIONAL INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.44 0.45 0.01 518.7 516.8 -1.9 TREEHOUSE FOODS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.91 0.98 0.08 657.4 660.3 3.0 TRULIA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.03 -0.04 49.6 49.7 0.1 ULTRALIFE CORP Q4 ELECTRICAL USD 0.07 0.00 -0.07 -- -- -- UNITED STATIONERS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.81 0.86 0.06 1252.6 1223.6 -28.9 VANDA PHARMACEUTICALS INC Q4 DRUGS USD -0.20 -0.23 -0.03 8.5 8.8 0.3 VCA ANTECH INC Q4 HOSPITALS USD 0.31 0.31 0.00 445.5 435.5 -10.0 WABCO HOLDINGS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.30 1.29 -0.01 690.4 -- -- WATSCO INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.49 0.50 0.01 808.8 827.4 18.5 WEST FRASER TIMBER LIMIT Q4 FOREST PRODUCTS CAD 1.02 0.58 -0.44 -- -- -- WHITEWAVE FOODS CO Q4 RETAILING - FOODS USD 0.20 0.22 0.02 663.8 679.3 15.5