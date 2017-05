April 28 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCURIDE CORP Q1 TRUCK MFG USD -0.14 -0.07 0.07 160.4 166.8 6.4 ADVENT SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.33 0.01 96.4 96.8 0.4 AGREE REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.37 0.37 0.01 12.1 12.6 0.5 ALLIANCE HOLDINGS GP LP Q1 COAL USD 0.96 1.13 0.17 558.5 541.9 -16.5 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS Q1 COAL USD 1.73 2.20 0.47 552.3 542.0 -10.3 AMERICAN CAPITAL AGENCY Q1 INVESTMENTS USD 0.69 -0.41 -1.10 326.5 291.0 -35.5 AMERIPRISE FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.88 2.04 0.16 2921.3 2996.0 74.7 AMKOR TECHNOLOGY INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.09 0.06 678.1 696.0 17.9 ANCHOR BANCORP Q3 BANKING USD -0.05 -- -- 4.4 4.7 0.3 ARMSTRONG WORLD Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.43 -- -- 640.0 634.4 -5.6 AVX CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.23 0.08 354.9 351.2 -3.7 BERKSHIRE HILLS BANCORP Q1 BANKING USD 0.40 0.42 0.02 46.1 42.8 -3.4 BOARDWALK PIPELINE Q1 OIL USD 0.31 0.44 0.14 303.1 356.9 53.8 BUFFALO WILD WINGS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 1.34 1.49 0.15 363.0 367.9 4.9 CANADIAN EQUIPMENT Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.06 0.06 0.00 12.5 12.5 0.0 CAPE BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.14 0.18 0.04 10.5 9.1 -1.4 CAPITAL CITY BANK GROUP Q1 BANKING USD 0.09 0.22 0.13 33.2 31.1 -2.1 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.13 0.14 0.01 45.0 45.7 0.7 CARTERS INC Q1 CLOTHING USD 0.71 0.73 0.02 649.6 651.6 2.1 CBL & ASSOCIATES PROPERTY Q1 INVESTMENTS USD 0.14 0.11 -0.03 263.8 261.2 -2.5 CHANGYOU.COM LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.36 -0.37 -0.01 177.7 180.8 3.1 CHARTER COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.12 -0.35 -0.47 2182.7 2202.0 19.3 CHOICE HOTELS INTL INC Q1 LEISURE USD 0.29 0.32 0.03 143.5 147.3 3.7 CLECO CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.40 0.42 0.02 242.2 284.4 42.2 CNA FINANCIAL CORPORATION Q1 INSURANCE USD 0.84 0.70 -0.14 2133.1 2494.0 360.9 CNO FINANCIAL GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.28 0.27 -0.01 1007.0 1084.7 77.7 COMPASS MINERALS Q1 CHEMICALS USD 1.42 1.49 0.08 396.3 422.0 25.7 COMSTOCK MINING INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.09 -- -- 6.0 5.8 -0.2 CONTAINER STORE GROUP INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.27 0.22 -0.05 221.4 216.8 -4.6 CONTRANS GROUP INC Q1 TRUCKING CAD 0.14 0.17 0.03 143.9 123.2 -20.7 CORELOGIC INC Q1 INSURANCE USD 0.16 0.17 0.01 287.0 310.4 23.4 CORNING INCORPORATED Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.30 0.31 0.01 2299.0 2389.0 90.0 CTS CORPORATION Q1 ELECTRICAL USD 0.21 0.19 -0.02 -- -- -- DENNY'S CORPORATION Q1 RETAILING - FOODS USD 0.07 0.07 0.00 113.0 111.9 -1.1 DUCOMMUN INC DELAWARE Q1 DEFENSE USD 0.32 0.42 0.11 179.6 179.8 0.1 EASTERN VIRGINIA BANKSHA Q1 BANKING USD 0.07 0.09 0.02 10.5 11.2 0.7 ECOLAB INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.74 0.74 0.00 3316.2 3336.6 20.4 EDUCATION REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.03 0.02 -0.01 49.8 54.5 4.8 EXTRA SPACE STORAGE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.30 0.32 0.02 142.9 152.2 9.3 FARMERS & MERCHANTS Q1 BANKING USD 0.44 -- -- 7.3 9.0 1.7 FIELMANN AG Q1 RETAILING - GOODS EUR 0.96 0.96 0.00 305.0 311.8 6.8 FLOTEK INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 0.22 0.22 0.00 102.7 102.6 -0.1 FRANKLIN RES INC Q2 INVESTMENTS USD 0.89 0.89 0.00 2114.0 2095.9 -18.1 GENERAL GROWTH PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD 0.03 0.13 0.10 619.6 631.9 12.3 GLADSTONE COMMERCIAL CORP Q1 INVESTMENTS USD -0.05 -- -- 17.4 17.1 -0.3 HAEMONETICS CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.58 0.46 -0.12 244.9 241.1 -3.8 HARTFORD FINANCIAL Q1 INSURANCE USD 0.93 1.18 0.25 5604.4 4461.0 -1143.4 HEALTHSOUTH CORPORATION Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.49 0.52 0.03 594.1 591.2 -2.9 HEARTLAND FINANCIAL USA Q1 BANKING USD 0.46 0.36 -0.10 66.4 67.3 1.0 HELEN OF TROY LIMITED Q4 COSMETICS USD 0.85 0.84 -0.01 311.2 312.5 1.3 HERBALIFE LTD Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.29 1.50 0.21 1230.7 1262.6 31.9 HOMETRUST BANCSHARES INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.14 0.02 16.5 15.2 -1.3 HUDSON VALLEY HOLDING CO Q1 BANKING USD 0.14 0.14 0.01 25.1 26.1 1.0 INNOPHOS HOLDINGS INC Q1 CHEMICALS USD 0.65 -- -- 213.6 216.3 2.7 INTEVAC INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.20 -0.18 0.02 16.8 17.0 0.2 J & J SNACK FOODS CORP Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.74 0.72 -0.02 210.0 205.3 -4.6 KAMAN CORPORATION Q1 DEFENSE USD 0.41 0.42 0.01 397.3 413.9 16.6 KAYNE ANDERSON ENERGY Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.03 -- -- 8.5 8.3 -0.3 KEATING CAPITAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.03 -0.06 -0.09 -- -- -- KNOWLES CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.30 0.32 0.02 263.0 273.4 10.4 LABORATORY CORP OF AMERICA Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.58 1.51 -0.07 1445.9 1430.7 -15.2 LAKELAND BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.20 0.20 0.00 32.5 31.9 -0.6 LIN MEDIA LLC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.03 -0.03 165.4 166.2 0.9 LOEWS CORPORATION Q1 INSURANCE USD 0.70 0.68 -0.02 -- -- -- LUMINEX Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 0.14 0.03 55.3 56.6 1.3 MAINSOURCE FINANCIAL GRP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.31 0.32 0.01 33.9 32.5 -1.4 MCG CAPITAL CORPORATION Q1 INVESTMENTS USD 0.07 0.06 -0.01 9.9 9.3 -0.6 MERCURY GENERAL CORP Q1 INSURANCE USD 0.64 0.77 0.13 718.4 763.0 44.5 MERU NETWORKS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.19 -0.23 -0.04 22.0 20.6 -1.4 MICROSTRATEGY INC. Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 -0.57 -0.67 142.1 137.9 -4.2 N B T BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.41 0.42 0.01 87.8 87.8 0.0 NATIONAL OILWELL VARCO Q1 OIL USD 1.38 1.40 0.02 5803.3 5777.0 -26.3 NETSUITE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.06 0.04 120.9 123.0 2.0 NEW ORIENTAL EDUCATION Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.23 -- -- 267.2 254.4 -12.8 OFG BANCORP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.34 0.42 0.08 98.0 103.4 5.4 OLD NATIONAL BANCORP Q1 BANKING USD 0.26 0.26 0.00 130.8 128.0 -2.9 ONEBEACON INSURANCE Q1 INSURANCE USD 0.28 0.37 0.09 274.5 276.5 2.0 OWENS & MINOR INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.46 0.39 -0.07 2281.3 2256.4 -24.9 PARK NATIONAL CORPORATION Q1 BANKING USD 1.21 1.27 0.06 71.8 71.1 -0.7 PARTNERRE LTD Q1 INSURANCE USD 2.56 3.36 0.80 1731.8 1738.5 6.7 PETROAMERICA OIL CORP Q4 OIL CAD 0.03 0.02 -0.01 63.3 56.7 -6.6 PLUM CREEK TIMBER CO INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.15 0.17 0.02 314.0 317.0 3.0 POST PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.25 0.24 -0.01 92.5 93.5 1.0 PRECISION DRILLING CORP Q1 OIL CAD 0.36 0.35 -0.01 663.4 672.2 8.8 QUESTCOR PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 1.61 1.40 -0.21 239.8 227.1 -12.7 QUMU CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.42 -0.43 -0.01 18.9 18.8 -0.1 RANGE RESOURCES CORP Q1 OIL USD 0.50 0.46 -0.04 484.8 572.0 87.2 ROPER INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 1.35 1.46 0.11 829.2 834.1 4.8 RUDOLPH TECHNOLOGIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.03 -0.01 44.7 41.6 -3.1 RUTH'S HOSPITALITY GROUP Q1 LEISURE USD 0.24 0.25 0.01 109.7 109.7 0.1 SCORPIO TANKERS INC Q1 MARITIME USD 0.03 0.01 -0.02 75.8 76.7 0.9 SOHU.COM INC Q1 COMMUNICATIONS USD -1.23 -2.05 -0.82 365.9 365.3 -0.6 STAAR SURGICAL CO Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.01 0.00 -0.01 19.4 20.2 0.7 SUROCO ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.02 0.01 -0.01 21.0 14.1 -6.9 TC PIPELINES, LP Q1 GAS UTILITIES USD 0.60 0.90 0.31 104.7 -- -- TECHNE CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.89 0.94 0.05 92.5 95.6 3.1 TENNECO INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.86 0.91 0.05 2070.5 2094.0 23.5 TGC INDUSTRIES INC Q1 OIL USD 0.12 0.19 0.07 43.0 48.8 5.8 ULTRA CLEAN HOLDINGS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.30 0.27 -0.03 137.6 144.2 6.7 UNS ENERGY CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.37 -0.08 -- -- -- VIRCO MANUFACTURING Q4 HOME FURNISHINGS USD -0.28 -- -- 18.4 19.6 1.3 WABASH NATL CORP Q1 TRUCK MFG USD 0.11 0.12 0.01 357.1 358.1 1.0 WHITE MOUNTAINS INSURANCE Q1 INSURANCE USD 6.59 8.02 1.44 -- -- --