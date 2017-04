April 30 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIA REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.25 -- -- 29.2 33.8 4.6 ACCO BRANDS CORPORATION Q1 OFFICE PRODUCTS USD -0.06 -0.05 0.01 332.9 329.4 -3.5 ACCURAY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.16 -0.06 0.10 82.0 97.1 15.2 ACTAVIS PLC Q1 DRUGS USD 3.24 3.49 0.26 2587.2 2655.1 67.9 ADT CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 -- -- 845.4 837.0 -8.4 ALKERMES PLC Q1 DRUGS USD 0.10 0.11 0.01 135.8 130.2 -5.6 ALLEGION PLC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.44 0.44 0.00 473.0 472.5 -0.5 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.41 0.39 -0.02 723.3 -- -- ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.07 0.06 -0.01 26.4 28.3 1.9 AMDOCS LTD Q2 COMMUNICATIONS USD 0.78 0.81 0.03 890.3 896.9 6.6 AMERICAN CAPITAL MORTGAGE Q1 INVESTMENTS USD 0.64 -- -- 51.5 50.3 -1.2 AMERICAN EQUITY INVT Q1 INSURANCE USD 0.48 0.47 -0.01 371.3 370.0 -1.3 AMERISAFE INC Q1 INSURANCE USD 0.63 -- -- 96.5 96.2 -0.3 ANADIGICS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.11 0.00 23.5 23.3 -0.2 ASHLAND INC Q2 CHEMICALS USD 1.59 1.53 -0.06 1976.0 1545.0 -431.0 ATWOOD OCEANICS INC Q2 OIL USD 0.97 1.13 0.16 282.1 273.1 -9.0 AUDIOCODES LTD Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.03 0.00 35.2 36.0 0.8 AUTOMATIC DATA PROCESSING Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.08 1.06 -0.02 3340.1 3320.0 -20.1 AXOGEN INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.23 -- -- 3.1 3.1 0.1 AXT INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.10 -0.04 0.06 17.2 19.3 2.2 BANKFINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.10 -- -- 11.6 12.3 0.7 BARRICK GOLD CORPORATION Q1 PRECIOUS METALS USD 0.19 0.20 0.01 2601.8 2632.0 30.2 BEL FUSE INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.31 0.22 -0.09 85.4 82.6 -2.8 BLACKBAUD INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.24 0.04 124.1 127.6 3.5 BOK FINANCIAL CORPORATION Q1 BANKING USD 1.00 1.11 0.11 312.7 299.6 -13.0 BOSTON BEER Q1 BEVERAGES USD 0.70 0.62 -0.08 179.1 183.8 4.7 BOYD GAMING CORPORATION Q1 LEISURE USD 0.01 -0.04 -0.05 713.1 708.3 -4.8 BRANDYWINE REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 146.7 152.1 5.5 BRIGHTCOVE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -- -- 29.1 31.1 2.0 BROADWIND ENERGY INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.05 -0.07 -0.02 56.0 58.8 2.8 C&J ENERGY SERVICES INC Q1 OIL USD 0.18 0.21 0.03 282.9 316.5 33.6 CABOT CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.84 0.83 -0.01 910.0 898.0 -12.0 CACI INTERNATIONAL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.22 1.19 -0.03 897.3 900.4 3.1 CANADIAN OIL SANDS LTD Q1 OIL CAD 0.57 0.35 -0.22 1013.1 1056.0 42.9 CANFOR PULP PRODUCTS INC Q1 FOREST PRODUCTS CAD 0.32 0.37 0.05 -- -- -- CAPITAL PRODUCT PARTNERS Q1 MARITIME USD 0.09 0.08 -0.01 48.9 47.4 -1.5 CAPSTEAD MORTGAGE CORP Q1 INSURANCE USD 0.35 0.37 0.02 57.5 59.5 2.1 CARDIOVASCULAR SYSTEMS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.32 -0.01 34.1 34.9 0.8 CAVIUM INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.30 0.02 81.7 83.2 1.5 CBRE GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.17 0.25 0.08 1710.6 1860.8 150.3 CEMEX SAB DE CV Q1 BUILDING & RELATED USD -0.17 -0.24 -0.08 3490.0 3591.0 101.0 CENOVUS ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.48 0.50 0.02 4400.8 5012.0 611.2 CEVA INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 -- -- 12.2 13.7 1.5 CGI GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.70 0.72 0.03 2645.3 2704.3 59.0 CHARLES RIVER LABS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.74 0.82 0.08 302.1 299.4 -2.7 CHEMTURA CORP Q1 CHEMICALS USD 0.17 -- -- 554.7 556.0 1.3 CHESAPEAKE LODGING TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.04 -0.01 0.03 93.0 94.8 1.8 CLICKSOFTWARE TECHNOLOGI Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.03 -0.01 25.7 28.4 2.7 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV Q1 BEVERAGES USD 0.82 0.84 0.02 2915.1 2926.4 11.3 COGNEX CORPORATION Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.20 -- -- 91.3 90.9 -0.3 COHERENT INC Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.78 0.82 0.04 200.2 199.2 -1.0 COHU INC Q1 ELECTRICAL USD -0.05 0.02 0.07 64.9 68.4 3.5 COMFORT SYSTEMS USA INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.07 0.01 -0.06 335.2 321.4 -13.8 COMMSCOPE HOLDING COMPAN Q1 COMMUNICATIONS USD 0.46 0.50 0.05 914.0 935.0 21.0 CONSTELLATION SOFTWARE Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 2.83 2.52 -0.31 402.4 394.8 -7.6 CON-WAY INC Q1 TRUCKING USD 0.16 0.20 0.04 1361.8 1368.8 7.0 CTC MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD -- -- -- 179.6 186.2 6.7 CURTISS WRIGHT CORP Q1 MACHINERY USD 0.63 0.72 0.09 623.4 641.4 18.0 DICE HOLDINGS INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.09 -- -- 60.4 60.7 0.3 DIXIE GROUP INC Q1 CLOTHING USD 0.12 -0.17 -0.29 82.1 85.3 3.2 DOMINION RESOURCE INC VA Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.97 1.04 0.08 3482.9 -- -- DYAX CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 13.5 14.1 0.6 EDGEWATER TECH INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.04 0.06 0.03 26.1 27.6 1.5 EMBRAER SA Q1 AIRLINES USD 0.23 0.09 -0.14 1143.6 1239.6 96.0 EMULEX CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.15 -- -- 113.0 109.7 -3.2 ENDOLOGIX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.08 0.00 32.2 33.3 1.0 ENERGIZER HOLDINGS INC Q2 HOME PRODUCTS USD 1.71 1.88 0.17 1077.2 1062.4 -14.8 ENTEROMEDICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 EQUINIX INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.72 0.81 0.09 574.9 580.1 5.2 EQUITY ONE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.12 0.22 0.10 88.1 92.7 4.6 EVERBANK FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.23 0.02 220.2 215.4 -4.7 EXELON CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.69 0.62 -0.07 6314.6 8087.0 1772.4 FIDELITY NATIONAL Q1 INSURANCE USD 0.17 0.30 0.13 2070.0 2089.0 19.0 FIRST BANCORP N C Q1 BANKING USD 0.25 0.27 0.02 38.2 35.8 -2.4 FIRST LONG ISLAND CORP Q1 BANKING USD 0.59 -- -- 17.9 17.9 0.0 FLEETMATICS GROUP PLC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.19 0.04 52.1 51.9 -0.2 FLEXTRONICS Q4 ELECTRONICS USD 0.20 0.24 0.04 6102.8 6723.9 621.1 FORMFACTOR INC. Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.10 -0.04 0.06 54.4 56.0 1.5 FORRESTER RESEARCH Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.15 0.10 -0.05 72.3 73.1 0.8 FORTUNE BRANDS HOME Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.32 0.33 0.01 993.8 966.2 -27.6 FOX CHASE BANCORP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.17 0.05 8.7 8.3 -0.4 GAMING AND LEISURE Q1 INVESTMENTS USD 0.42 0.38 -0.04 158.7 158.3 -0.4 GARMIN LTD Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.44 0.55 0.11 541.0 583.2 42.2 GENERAL CABLE CORP Q1 ELECTRICAL USD -0.09 -0.05 0.04 1523.3 1430.1 -93.2 GLADSTONE CAPITAL Q2 INVESTMENTS USD 0.21 0.21 0.00 8.8 9.3 0.5 GLOBAL SHIP LEASE INC Q1 MARITIME USD 0.05 0.06 0.01 34.2 34.0 -0.1 GOVERNMENT PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD 0.26 0.28 0.02 60.0 59.8 -0.2 GRANA Y MONTERO SAA Q1 MULTI-IND CAP GOOD PEN 0.11 0.54 0.43 -- -- -- GRAND CANYON EDUCATION Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.52 -- -- 165.2 167.4 2.2 GRANITE CONSTRUCTION INC Q1 MACHINERY USD -0.33 -0.49 -0.16 427.0 379.8 -47.1 GREATBATCH INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.50 -- -- 158.5 174.3 15.8 GREEN DOT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.42 0.13 162.3 161.7 -0.6 HEALTHCARE REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.08 0.04 -0.04 89.4 91.9 2.5 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.51 0.52 0.01 155.5 155.5 0.0 HERITAGE OIL CORP Q2 OIL USD 0.30 0.20 -0.10 224.5 194.1 -30.4 HESS CORP Q1 OIL USD 1.04 1.38 0.34 2244.4 -- -- HOLOGIC INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.33 0.37 0.04 609.2 625.0 15.8 HORNBECK OFFSHORE SVCS Q1 OIL USD 0.47 0.32 -0.15 150.6 136.6 -14.0 HOSPIRA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.60 0.11 1016.4 1050.8 34.4 HUDBAY MINERALS INC Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.02 -0.05 -0.07 143.2 106.8 -36.4 HYATT HOTELS CORP Q1 LEISURE USD 0.11 0.13 0.02 1057.3 1074.0 16.7 HYSTER-YALE MATERIALS Q1 MACHINERY USD 1.40 1.31 -0.09 676.0 676.0 0.0 IAC/INTERACTIVECORP Q1 LEISURE USD 0.55 0.59 0.04 737.8 740.2 2.4 ICON PLC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.50 0.57 0.07 352.1 349.6 -2.5 ICONIX BRAND GROUP INC Q1 CLOTHING USD 0.63 0.72 0.09 109.2 116.1 6.9 IGNITE RESTAURANT GROUP Q1 LEISURE USD -0.11 0.01 0.12 210.2 214.9 4.7 IMAGE SENSING SYSTEMS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.22 -0.56 -0.34 6.3 4.3 -2.0 IMATION CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.25 -- -- 184.5 178.9 -5.6 INDEPENDENT BANK GROUP Q1 BANKING USD 0.42 0.38 -0.04 24.8 24.5 -0.3 INTEGRATED SILICON Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 -- -- 80.0 80.9 0.9 INTERNATIONAL PAPER CO Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.55 0.61 0.06 7100.7 7014.0 -86.7 INTERNATIONAL RECTIFIER Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.20 0.27 0.07 269.1 269.3 0.1 INTERNATIONAL SHIPHOLDING Q1 MARITIME USD -0.68 -0.73 -0.05 16.8 -- -- INTERSIL CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.17 0.03 136.7 140.1 3.3 INTEST CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 0.03 -0.02 9.5 8.8 -0.7 JACK HENRY & ASSOCIATES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.55 0.55 0.00 305.8 300.9 -4.9 JDS UNIPHASE CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.10 -0.01 431.7 418.0 -13.7 JEAN COUTU GROUP INC Q4 RETAILING - GOODS CAD 0.29 0.30 0.01 685.0 685.4 0.4 JONES LANG LASALLE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.43 0.39 -0.04 962.9 1037.4 74.6 KAPSTONE PAPER Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.42 -- -- 554.1 549.0 -5.2 KIRBY CORPORATION Q1 MARITIME USD 1.09 -- -- 575.8 589.2 13.5 KOFAX PLC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.05 0.01 70.0 70.7 0.7 KONA GRILL INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.03 0.20 0.18 27.2 27.6 0.4 KRATOS DEFENSE Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.11 -0.06 0.05 216.9 200.1 -16.8 KVH INDUSTRIES INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.07 -0.03 38.3 37.0 -1.3 LCA-VISION INCORPORATED Q1 HOSPITALS USD 0.18 0.02 -0.16 31.2 25.5 -5.7 LEVEL 3 COMMUNICATIONS Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.28 0.47 0.20 1590.9 1609.0 18.1 LIFELOCK INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.02 -- -- 105.6 107.6 2.0 LINCOLN NATL CP IND Q1 INSURANCE USD 1.29 1.34 0.05 3166.3 3233.0 66.7 LOBLAW COMPANIES LIMITED Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.46 0.49 0.03 7323.7 7292.0 -31.7 LUMBER LIQUIDATORS HOLDI Q1 RETAILING - GOODS USD 0.62 -- -- 262.5 246.3 -16.3 MACQUARIE INFRASTRUCTURE Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.36 -- -- 321.9 276.2 -45.7 MANNING AND NAPIER INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.31 0.02 99.2 98.5 -0.7 MANTECH INTERNATIONAL CO Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.33 0.26 -0.07 487.0 452.0 -35.0 MARLIN BUSINESS SERVICES Q1 LEASING USD 0.36 0.36 0.01 19.3 20.4 1.1 MARLIN MIDSTREAM PARTNER Q1 OIL USD 0.25 0.28 0.03 22.3 18.8 -3.5 MARTIN MIDSTREAM PARTNER Q1 MARITIME USD 0.48 0.43 -0.05 518.9 497.0 -21.8 MASIMO CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.29 0.30 0.02 144.0 139.8 -4.2 MCGRATH RENTCORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.36 -- -- 88.6 87.5 -1.1 MDU RESOURCES GP Q1 GAS UTILITIES USD 0.33 0.32 -0.01 977.0 1042.9 65.9 MEADWESTVACO CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.23 0.23 0.00 1359.7 1322.0 -37.7 MERGE HEALTHCARE INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.04 0.04 0.00 52.3 -- -- METLIFE INC Q1 INSURANCE USD 1.40 1.37 -0.03 17669.4 17116.0 -553.4 MID-AMERICA APARTMENT CO Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 240.2 243.4 3.2 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.19 0.28 0.09 9.7 -- -- MOBILE MINI INC Q1 CONTAINERS USD 0.20 0.17 -0.03 101.0 94.1 -6.9 MONTPELIER RE HOLDING Q1 INSURANCE USD 1.01 1.48 0.47 151.0 156.8 5.9 MSCI INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.50 0.46 -0.04 257.2 239.7 -17.5 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q2 LEISURE USD 0.31 0.35 0.04 53.7 58.2 4.5 NCI INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.16 0.02 77.6 89.1 11.5 NEUROCRINE BIOSCIENCES Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.17 0.02 0.4 -- -- NEW GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.04 0.02 197.5 190.5 -7.0 NEW YORK COMMUNITY BANCO Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.26 0.26 0.00 292.1 284.2 -8.0 NEWPORT CORP Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.18 0.19 0.01 145.6 146.9 1.3 NEXTERA ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.07 1.26 0.19 3639.0 3674.0 35.0 NISOURCE INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.79 -- -- 1930.9 2320.5 389.6 NORTH VALLEY BANCORP Q1 BANKING USD 0.21 0.13 -0.08 7.8 8.1 0.3 NOVA MEASURING INSTRUMENT Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.25 0.03 34.2 34.7 0.5 O2MICRO INTERNATIONAL Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.13 -0.08 0.05 16.0 16.5 0.4 OLYMPIC STEEL, INC Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.33 0.25 -0.08 342.6 346.9 4.3 OM GROUP INC Q1 CHEMICALS USD 0.29 -- -- 257.7 261.7 4.0 ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.50 -0.59 -0.10 8.4 11.7 3.4 OPLINK COMMUNICATIONS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.01 -0.10 51.0 48.1 -2.9 OSI SYSTEMS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.78 0.70 -0.08 216.8 204.0 -12.8 PACIFIC BIOSCIENCES Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.28 -0.01 10.1 11.6 1.6 PBF ENERGY INC Q1 OIL USD 0.95 -- -- 4530.0 4746.4 216.4 PHILLIPS 66 Q1 OIL USD 1.34 1.47 0.13 42904.1 -- -- PIEDMONT OFFICE REALTY Q1 INVESTMENTS USD 0.06 0.04 -0.02 108.7 136.3 27.6 PILGRIM'S PRIDE CORP Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.38 0.38 0.00 1993.1 2018.1 25.0 PINNACLE ENTERTAINMENT Q1 LEISURE USD 0.41 -- -- 548.1 532.8 -15.4 PITNEY BOWES INC Q1 OFFICE PRODUCTS USD 0.40 -- -- 937.6 937.5 -0.1 PORTFOLIO RECOVERY Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.86 -- -- 193.7 193.9 0.2 PROOFPOINT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.12 0.06 40.7 42.7 2.0 QLT INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.13 -0.01 0.0 0.0 0.0 QUICKLOGIC CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.04 -0.04 0.00 10.1 11.2 1.1 RADWARE LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 -- -- 50.2 51.0 0.8 REDHILL BIOPHARMA LTD Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 0.39 0.83 0.0 7.0 7.0 REGIS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.15 -0.09 468.1 471.6 3.5 REMY INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY USD 0.42 0.36 -0.06 289.5 300.3 10.8 RETAIL OPPORTUNITY Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.08 0.04 -0.04 34.4 36.4 2.0 REVLON INC Q1 COSMETICS USD 0.28 0.23 -0.05 463.6 469.8 6.2 ROGERS SUGAR INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.08 0.05 -0.03 -- -- -- ROMARCO MINERALS INC Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 0.00 -- -- -- ROVI CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.43 0.45 0.02 133.2 142.5 9.2 RUCKUS WIRELESS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.04 -- -- 72.2 75.1 2.8 SCORPIO BULKERS INC Q1 MARITIME USD -0.02 -0.04 -0.02 4.4 5.5 1.1 SEALED AIR CORPORATION Q1 CONTAINERS USD 0.24 0.33 0.09 1842.3 1827.7 -14.6 SHARPS COMPLIANCE CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -0.06 -0.05 6.3 5.6 -0.8 SHUTTERFLY INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.94 -0.89 0.05 134.5 137.1 2.6 SIAM CEMENT PCL Q1 BUILDING MATERIALS THB 7.97 -- -- 116893.9 121764.7 4870.8 SILGAN HOLDINGS INC Q1 CONTAINERS USD 0.51 0.53 0.02 850.9 855.8 4.9 SILICON GRAPHICS Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.16 -0.22 -0.06 131.3 124.3 -7.1 SOUTHERN COMPANY Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.56 0.66 0.10 4026.9 4644.0 617.1 SOVRAN SELF STORAGE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.60 0.51 -0.09 73.1 75.5 2.4 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.03 0.05 0.02 -- -- -- SPX CORPORATION Q1 AUTO PART MFG USD 0.21 -- -- 1105.7 1069.4 -36.3 STAMPS.COM INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.54 0.50 -0.04 33.6 33.3 -0.3 STANLEY FURNITURE CO Q1 HOME FURNISHINGS USD -0.15 -0.23 -0.09 26.5 21.9 -4.6 STATE AUTO FINL CORP Q1 INSURANCE USD 0.36 0.38 0.02 285.6 291.3 5.7 STATE BANK FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.15 0.13 -0.02 38.7 42.4 3.7 STEINER LEISURE LTD Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.44 0.50 0.06 209.1 216.7 7.6 SUN COMMUNITIES INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 110.3 111.2 0.9 SYNAGEVA BIOPHARMA CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -1.19 -- -- 1.8 1.6 -0.2 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.39 0.02 97.0 98.7 1.7 TASER INTERNATIONAL INC Q1 ELECTRONICS USD 0.04 0.06 0.02 34.0 36.2 2.2 TELEFLEX INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.16 -- -- 433.2 438.5 5.4 TEREX CP Q1 MACHINERY USD 0.34 0.33 -0.01 1689.3 1654.6 -34.7 TERNIUM SA Q1 STEEL USD 0.77 0.76 -0.01 2148.6 2149.4 0.8 TESORO CORP Q1 OIL USD 0.43 0.71 0.28 8705.2 9933.0 1227.8 THOMSON REUTERS CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 0.46 0.08 3105.1 3129.0 23.9 THOMSON REUTERS CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.38 0.46 0.08 3105.1 3129.0 23.9 TOR MINERALS Q1 BUILDING & RELATED USD 0.02 0.21 0.19 -- -- -- TOWER INTERNATIONAL INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.65 0.72 0.07 550.8 548.4 -2.4 UNI-SELECT Q1 AUTO PART MFG USD 0.49 -- -- 408.2 431.7 23.5 UNITED INSURANCE HOLDING Q1 INSURANCE USD 0.32 0.65 0.33 63.6 64.0 0.4 UNITED ONLINE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -- -- 54.0 55.4 1.4 USA TRUCK INC Q1 TRUCKING USD -0.20 -- -- 145.0 145.5 0.5 VALE SA Q1 PRECIOUS METALS USD 0.54 0.40 -0.14 11136.9 9503.0 -1633.9 VALE SA Q1 PRECIOUS METALS USD 0.55 0.40 -0.15 11338.4 9503.0 -1835.4 WEBMD HEALTH CORP Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.11 0.15 0.04 132.4 133.8 1.5 WEIGHT WATCHERS INTL INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.09 0.31 0.22 399.2 409.4 10.2 WELLPOINT INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 2.13 2.30 0.18 17957.9 17644.8 -313.1 WESTERN DIGITAL CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 1.88 1.55 -0.33 3735.5 3703.0 -32.5 WESTFIELD FINANCIAL INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.08 0.09 0.02 7.7 7.7 0.0 WEX INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.04 1.06 0.02 174.0 182.1 8.0 WHITING PETROLEUM CORP Q1 GAS USD 0.97 1.05 0.08 697.4 740.2 42.8 WI-LAN INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.09 0.14 0.05 23.4 26.0 2.6 WILLIAMS COS INC Q1 GAS UTILITIES USD 0.26 0.28 0.02 1844.5 -- -- WILLIAMS PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.46 0.36 -0.10 1684.5 1693.0 8.5 WISCONSIN ENERGY Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.84 -- -- 1328.7 1695.0 366.3 WNS HOLDINGS LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.38 0.40 0.02 122.7 122.7 0.0 WORLD FUEL SERVICES CORP Q1 OIL USD 0.67 -- -- 10460.7 10550.9 90.2 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.42 -0.34 0.08 69.3 71.1 1.7 YELP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.04 0.02 75.1 76.4 1.3