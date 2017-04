May 2 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 22ND CENTURY GROUP INC Q1 MULTI-IND BASIC USD -0.03 -- -- 0.5 0.4 -0.1 AMERICAN ASSETS TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.07 -- -- 62.9 64.0 1.1 AMERICAN AXLE & MFG Q1 AUTO PART MFG USD 0.40 0.44 0.04 853.1 858.8 5.7 ARTHROCARE CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.36 0.32 -0.04 95.8 96.1 0.3 BERKSHIRE HATHAWAY INC Q1 INVESTMENTS USD 2172.04 -- -- 47141.0 45453.0 -1688.0 BROOKFIELD RENEWABLE Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.13 0.32 0.19 456.7 530.3 73.6 BUCKEYE PARTNERS LIMITED Q1 OIL USD 0.93 0.87 -0.06 1549.1 1991.8 442.8 CAMBREX CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.23 0.04 -0.19 79.4 66.1 -13.3 CHAMBERS STREET Q1 INVESTMENTS USD 0.01 0.01 0.00 66.3 68.2 1.9 CHEVRON CORP Q1 OIL USD 2.51 2.36 -0.15 57003.7 50978.0 -6025.7 CIPHER PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS CAD 0.17 -- -- 7.0 7.9 0.9 CLEARWATER SEAFOODS INC Q1 RETAILING - FOODS CAD -- -- -- 72.7 77.8 5.1 COOPER TIRE & RUBBER Q1 RUBBER USD 0.49 0.71 0.22 836.2 796.5 -39.7 CVS CAREMARK CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 1.04 1.02 -0.02 32313.8 32689.0 375.2 ENDOCYTE INC Q1 DRUGS USD -0.14 -0.09 0.05 15.1 17.3 2.2 ESTEE LAUDER COMPANIES Q3 COSMETICS USD 0.55 0.64 0.09 2490.9 2549.8 58.9 EXELIS INC Q1 DEFENSE USD 0.32 0.29 -0.03 1105.7 1045.0 -60.7 FIRST QUANTUM MINERALS Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.24 0.26 0.02 -- -- -- GENESIS ENERGY LP Q1 OIL USD 0.35 0.34 -0.01 1353.3 1019.7 -333.6 GIBRALTAR INDUSTRIES INC Q1 STEEL USD 0.01 -0.05 -0.06 194.7 191.0 -3.7 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q2 CLOTHING USD 0.63 0.64 0.01 555.2 545.8 -9.4 GLOBAL POWER EQUIPMENT Q1 MACHINERY USD 0.04 0.00 -0.04 121.9 104.9 -17.0 GLUSKIN SHEFF + ASSOCIATE Q3 INVESTMENTS CAD 0.27 0.26 -0.01 24.1 24.9 0.8 HALLADOR ENERGY CO Q1 OIL USD 0.20 -- -- 40.2 35.8 -4.4 HILL ROM HOLDINGS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.57 0.06 412.0 415.3 3.3 INGREDION INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.04 -- -- 1394.3 1357.2 -37.1 INSPERITY INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.35 -- -- 643.6 637.0 -6.6 JOHNSON OUTDOORS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.67 -0.07 -- -- -- KCG HOLDINGS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.17 0.30 0.13 342.2 383.7 41.5 MARSH & MCLENNAN COS INC Q1 INSURANCE USD 0.80 0.81 0.01 3274.6 3264.0 -10.6 MIDDLESEX WATER CO Q1 WATER UTILITIES USD 0.16 -- -- 26.8 27.2 0.4 MOSYS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.13 -0.02 1.3 1.3 0.0 NEWELL RUBBERMAID INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.32 0.35 0.03 1243.4 1232.2 -11.2 NORBORD INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.00 0.13 0.13 291.4 303.0 11.6 NORTHWEST NAT GAS CO Q1 GAS UTILITIES USD 1.44 1.40 -0.04 211.5 293.4 81.9 OCH-ZIFF CAPITAL MGMT Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.25 0.09 166.0 285.5 119.5 OMNIAMERICAN BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.20 -- -- 13.8 13.5 -0.2 PARAMOUNT GOLD AND SILVER Q3 PRECIOUS METALS USD -0.01 -- -- 0.0 0.0 0.0 PATTERN ENERGY GROUP INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.09 -0.29 -0.38 57.2 49.5 -7.6 PHARMACYCLICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 0.23 0.06 105.4 119.4 14.0 PINNACLE WEST CAPITAL CO Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.13 0.14 0.01 695.8 686.3 -9.5 PNM RESOURCES INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.20 0.18 -0.02 331.0 328.9 -2.1 QUINTILES TRANSNATIONAL Q1 DRUGS USD 0.57 0.68 0.11 997.8 1307.8 310.1 SEMPRA ENERGY Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.95 1.03 0.08 2751.4 2795.0 43.6 SENIOR HOUSING Q1 INVESTMENTS USD 0.27 -- -- 192.6 191.5 -1.1 SHENANDOAH TELECOMMU CO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.36 0.03 81.1 80.5 -0.6 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q1 DEFENSE USD 0.63 0.84 0.21 1595.2 1728.5 133.3 SUPERIOR INDS INTL INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.18 0.18 0.00 187.3 183.4 -3.9 TELEPHONE & DATA SYS INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.41 -- -- 1202.9 1196.0 -6.9 TENARIS SA Q1 OIL USD 0.67 -- -- 2670.9 2579.9 -90.9 THE MADISON SQUARE Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.41 0.24 -0.17 436.6 -- -- TRANSALTA RENEWABLES INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.14 0.18 0.04 64.4 68.0 3.6 TRANSCANADA CORP Q1 GAS UTILITIES CAD 0.59 0.60 0.01 2603.4 2884.0 280.6 UNITED STATES CELLULAR CP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.51 -- -- 916.5 925.8 9.3 VERMILION ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.97 0.99 0.02 338.2 357.2 19.0 VOLCANO CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.11 -0.12 -0.01 94.7 94.5 -0.2 WISDOMTREE INVESTMENTS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.12 0.02 43.7 42.9 -0.7 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)