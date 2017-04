May 9 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMARIN CORPORATION PLC Q1 DRUGS USD -0.18 -0.15 0.03 11.6 11.0 -0.7 ANTARES PHARMA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.07 -0.02 6.2 5.2 -1.0 ASHFORD HOSPITALITY Q1 MULTI-IND BASIC USD -0.07 -0.13 -0.06 64.0 61.8 -2.2 BANC OF CALIFORNIA INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.04 -0.01 -0.05 44.8 35.2 -9.6 BANCO MACRO SA Q1 BANKING USD 1.68 2.03 0.35 -- -- -- BEACON ROOFING SUPPLY INC Q2 BUILDING & RELATED USD -0.06 -- -- 416.8 384.9 -32.0 BLOOMIN' BRANDS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.47 -- -- 1162.0 1157.9 -4.1 BLOUNT INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY USD 0.17 -- -- 224.1 232.0 7.9 BLUE CALYPSO INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 -- -- 0.2 0.2 0.0 BRIXMOR PROPERTY GROUP Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.06 0.07 0.01 306.0 307.7 1.7 BROADRIDGE FINANCIAL Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.40 0.44 0.04 593.3 606.3 13.0 CHATHAM LODGING TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.00 -- -- 34.4 36.9 2.4 CHIMERIX INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.39 -0.03 0.9 0.8 -0.1 CHIQUITA BRANDS Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.14 -- -- 773.4 762.0 -11.4 CHYRONHEGO CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.01 -- -- 13.0 12.6 -0.4 DAKOTA PLAINS HOLDINGS Q1 OIL USD 0.02 -0.02 -0.04 0.1 5.5 5.4 DIVERSIFIED RESTAURANT Q1 RETAILING - FOODS USD 0.01 0.02 0.01 31.0 30.5 -0.5 DRIL-QUIP Q1 OIL USD 1.20 -- -- 241.7 204.1 -37.6 E W SCRIPPS CO Q1 COMMUNICATIONS USD -0.13 -- -- 201.6 203.8 2.2 EBIX INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.36 -- -- 51.5 51.4 -0.1 ECA MARCELLUS TRUST Q1 OIL USD 0.42 -- -- 7.9 6.8 -1.1 ECHOSTAR CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 -- -- 838.4 826.0 -12.4 ENDEAVOUR MINING CORP Q1 PRECIOUS METALS USD -0.02 -- -- 127.4 137.2 9.9 ENERPLUS CORP Q1 OIL CAD 0.20 0.19 -0.01 487.5 375.1 -112.4 ENTERCOM COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.04 0.02 78.4 78.2 -0.1 FAM REAL ESTATE Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 8.2 8.2 0.1 GLOBAL EAGLE Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.05 -0.47 -0.42 85.4 86.0 0.6 GLYCOMIMETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -0.30 -0.02 0.0 0.0 0.0 GTT COMMUNICATIONS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.13 -0.41 -0.28 45.9 47.5 1.6 HEXAGON AB Q1 MACHINERY EUR 0.26 0.26 0.00 597.6 594.8 -2.8 HILTON WORLDWIDE HOLDING Q1 LEISURE USD 0.09 0.13 0.04 2344.5 2363.0 18.5 HORIZON PHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.01 -3.07 -3.08 42.7 51.9 9.2 IGM FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.80 -- -- 705.9 714.8 8.9 KP TISSUE INC Q1 HOME PRODUCTS CAD 0.08 -0.19 -0.27 249.0 234.6 -14.4 LPATH INC Q1 DRUGS USD -0.12 -- -- 2.2 1.7 -0.5 MAGNUM HUNTER RESOURCES Q1 OIL USD -0.16 -0.15 0.01 96.4 107.4 11.0 MAVENIR SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.31 -0.05 0.26 28.1 28.7 0.6 MELCOR REAL ESTATE Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 11.1 10.6 -0.5 OFS CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.18 0.15 -0.03 5.0 5.0 0.0 OPKO HEALTH INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -- -- 22.8 22.3 -0.5 ORAGENICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -- -- 0.4 0.2 -0.2 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.15 -- -- 2.9 1.8 -1.1 Q2 HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.19 -0.17 0.02 16.1 16.8 0.8 RADNET INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.06 -- -- 173.5 168.9 -4.7 RALPH LAUREN CORP Q4 CLOTHING USD 1.63 -- -- 1829.1 1867.0 37.9 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.78 0.80 0.02 274.4 282.7 8.3 STRATASYS LTD Q1 MACHINERY USD 0.40 0.40 0.00 143.3 -- -- SWEDISH MATCH AB Q1 TOBACCO SEK 2.92 2.91 -0.01 3002.6 3014.0 11.4 TETRA TECHNOLOGIES INC Q1 OIL USD 0.05 -- -- 217.6 212.9 -4.7 TMX GROUP LTD Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 1.03 1.05 0.02 189.0 182.1 -6.9 TREVENA INC Q1 DRUGS USD -0.36 -0.59 -0.24 0.0 0.0 0.0 TRIMAC TRANSPORTATION Q1 RAILROADS CAD 0.11 0.11 0.00 109.2 95.9 -13.3 UCP INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.01 -0.32 -0.32 19.7 25.4 5.7 US ENERGY CORP. Q1 OIL USD 0.03 -- -- 9.0 8.3 -0.7 WAUSAU PAPER CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD -0.01 -0.08 -0.07 81.9 77.5 -4.4 WHITING USA TRUST I Q1 OIL USD 0.57 -- -- 18.0 8.0 -10.0 WHITING USA TRUST II Q1 OIL USD 0.74 -- -- 30.0 12.2 -17.8 WILLIAM LYON HOMES Q1 HOME BUILDING USD 0.15 -- -- 124.4 150.0 25.5 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)