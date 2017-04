May 22 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 21VIANET GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.08 -0.02 93.5 94.3 0.8 AEROPOSTALE INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.72 -0.52 0.20 410.0 395.9 -14.2 AMERICAN SCIENCE & ENGIN Q4 ELECTRICAL USD 0.60 0.50 -0.10 45.3 65.6 20.3 ARUBA NETWORKS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.20 0.20 0.00 180.8 188.8 8.0 ATS AUTOMATION TOOLING Q4 MACHINERY CAD 0.13 0.14 0.01 184.4 200.7 16.3 BEST BUY INCORPORATED Q1 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.33 0.13 9206.1 9035.0 -171.1 BON-TON STORES INC Q1 RETAILING - GOODS USD -1.22 -1.62 -0.40 642.2 622.5 -19.6 BRADY CORPORATION Q3 ELECTRICAL USD 0.38 0.43 0.05 301.6 309.6 8.0 BROCADE COMMUNICATIONS S Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.19 0.19 0.01 531.5 536.9 5.4 BUCKLE INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.78 0.78 0.00 273.3 271.7 -1.7 CAVCO INDUSTRIES INC Q4 HOME BUILDING USD 0.44 0.47 0.03 123.0 131.2 8.2 CHILDREN'S PLACE Q1 RETAILING - GOODS USD 0.61 0.68 0.07 408.0 410.2 2.2 COLUMBUS MCKINNON CORP Q4 MACHINERY USD 0.47 0.52 0.05 155.3 160.5 5.2 COMPUWARE CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.10 0.02 211.2 183.5 -27.8 COVISINT CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.11 -0.17 -0.06 24.7 24.4 -0.3 DOLLAR TREE INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.66 0.67 0.01 2011.3 2000.3 -11.0 DRYSHIPS INC Q1 MARITIME USD 0.00 -0.04 -0.04 445.6 457.5 11.9 FRESH MARKET INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.43 0.43 0.00 419.9 431.0 11.2 GAMESTOP CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.59 0.02 2025.1 1996.3 -28.8 GAP INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.58 0.01 3709.4 3774.0 64.7 GEOPARK HOLDINGS LTD Q1 OIL USD 0.15 -- -- 97.5 84.7 -12.8 HEWLETT PACKARD CO Q2 COMPUTER MFRS USD 0.88 0.88 0.00 27411.7 27309.0 -102.7 KIRKLAND'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.10 0.12 0.02 105.9 108.3 2.4 LTX-CREDENCE CORP Q3 MACHINERY USD 0.04 0.08 0.05 102.8 105.4 2.6 MARVELL TECHNOLOGY GROUP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 0.27 0.05 892.3 957.8 65.6 MENTOR GRAPHICS CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.06 0.11 0.05 245.9 252.2 6.3 MONRO MUFFLER BRAKE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.36 0.01 206.7 203.2 -3.5 MOVADO GROUP INCORPORATED Q1 RETAILING - GOODS USD 0.32 0.29 -0.03 123.1 120.9 -2.2 NEOVASC INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES CAD -0.04 -0.01 0.03 3.6 3.8 0.2 NEW YORK & CO INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.00 -0.01 223.6 219.6 -4.0 NORDSON CORPORATION Q2 MACHINERY USD 0.89 0.97 0.08 406.7 417.5 10.8 OCEAN RIG UDW INC Q1 OIL USD -0.02 0.26 0.28 333.1 360.8 27.7 PATTERSON COMPANIES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.66 0.61 -0.05 1126.2 1102.1 -24.1 PERRY ELLIS INTERNATIONAL Q1 CLOTHING USD 0.27 0.55 0.28 233.7 257.3 23.7 ROSS STORES INC Q1 RETAILING - GOODS USD 1.15 1.15 0.00 2693.9 2680.6 -13.3 ROYAL BANK OF CANADA Q2 BANKING CAD 1.44 1.47 0.03 8016.6 -- -- ROYAL BANK OF CANADA Q2 BANKING CAD 1.44 1.47 0.03 7915.9 -- -- SEARS HOLDINGS CORP. Q1 RETAILING - GOODS USD -1.87 -2.34 -0.47 7713.3 7879.0 165.7 SHILOH INDUSTRIES Q2 STEEL USD 0.49 0.47 -0.02 207.3 209.0 1.7 SHOE CARNIVAL, INC. Q1 RETAILING - GOODS USD 0.49 0.45 -0.04 238.3 235.8 -2.5 SIGNET JEWELERS LTD Q1 RETAILING - GOODS USD 1.27 1.29 0.02 1065.4 1056.1 -9.3 SILVERCORP METALS INC Q4 PRECIOUS METALS USD -0.01 0.01 0.02 -- -- -- STEALTHGAS INC Q1 MARITIME USD 0.20 0.21 0.01 32.2 33.9 1.7 STEIN MART INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.32 0.32 0.00 328.1 328.9 0.8 TIVO INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.07 0.01 86.9 86.0 -0.9 TORO CO Q2 TOOLS AND HARDWARE USD 1.48 1.51 0.03 735.6 745.0 9.5 TORONTO-DOMINION BANK Q2 BANKING CAD 1.02 1.09 0.07 6785.6 7435.0 649.4 TORONTO-DOMINION BANK Q2 BANKING CAD 1.02 1.09 0.07 6795.2 7435.0 639.8 TRANS WORLD ENTERTAINMENT Q1 RETAILING - GOODS USD 0.07 -0.01 -0.08 -- -- -- ZUMIEZ INC Q1 CLOTHING USD 0.05 0.10 0.05 159.2 162.9 3.7 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)