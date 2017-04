May 29 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABERCROMBIE & FITCH Q1 RETAILING - GOODS USD -0.19 -0.17 0.02 798.2 822.4 24.2 ANNIE S INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.34 0.29 -0.05 61.2 59.8 -1.3 AVAGO TECHNOLOGIES LTD Q2 ELECTRONICS USD 0.76 0.85 0.09 678.5 701.0 22.5 BONA FILM GROUP LTD Q1 LEISURE USD 0.02 0.02 0.01 42.1 56.6 14.5 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q2 BANKING CAD 2.07 2.17 0.10 3207.4 3299.0 91.6 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q2 BANKING CAD 2.05 2.17 0.12 3230.8 3299.0 68.2 CHINA NEPSTAR CHAIN DRUG Q1 RETAILING - GOODS USD 0.00 -0.03 -0.03 -- -- -- COSTCO WHOLESALE CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 1.09 1.07 -0.02 25759.7 25794.0 34.3 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 0.06 0.00 40.7 40.8 0.2 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 0.06 0.00 40.7 40.8 0.1 DESTINATION XL GROUP INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.02 -0.04 -0.02 95.9 96.8 0.9 ENVIVIO INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.09 -0.14 -0.05 11.6 8.4 -3.2 ESTERLINE TECHNOLOGIES C Q2 ELECTRICAL USD 1.30 1.28 -0.02 521.5 529.6 8.1 EXPRESS INC Q1 CLOTHING USD 0.14 0.06 -0.08 464.1 460.7 -3.4 FAIRWAY GROUP HOLDINGS C Q4 RETAILING - FOODS USD -0.09 -0.01 0.08 198.3 200.3 2.0 FRED'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.17 -0.03 499.7 498.3 -1.4 GLOBUS MARITIME LTD Q1 MARITIME USD 0.09 0.11 0.02 7.0 7.4 0.4 GUESS ? Q1 CLOTHING USD -0.07 -0.03 0.04 526.4 522.5 -3.9 HEROUX-DEVTEK INC. Q4 MACHINERY CAD 0.16 0.09 -0.07 85.3 91.2 6.0 IAO KUN GROUP HOLDING CO Q1 LEISURE USD 0.16 0.22 0.06 69.6 79.9 10.3 INFOBLOX INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.07 0.04 61.7 61.0 -0.6 LIONS GATE ENTERTAINMENT Q4 LEISURE USD 0.40 0.33 -0.07 823.6 721.9 -101.8 MODINE MFG CO Q4 AUTO PART MFG USD 0.09 0.15 0.06 356.6 390.6 34.0 OMNIVISION TECHNOLOGIES Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.36 0.10 292.1 331.0 38.9 PACIFIC SUNWEAR OF CALIF Q1 RETAILING - GOODS USD -0.13 -0.11 0.02 170.7 171.1 0.4 PALL CORPORATION Q3 MACHINERY USD 0.83 0.81 -0.02 679.8 682.5 2.6 QAD INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.07 0.00 -- -- -- QUALITY SYS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.12 -0.04 112.2 115.2 3.0 RENESOLA LTD Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.08 -0.14 -0.06 425.5 415.0 -10.6 ROUTE1 INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.00 0.00 1.9 1.8 -0.1 SANDERSON FARMS INC. Q2 FOOD PROCESSORS USD 1.70 2.21 0.51 625.7 660.7 35.1 SIME DARBY BHD Q3 MULTI-IND BASIC MYR -- -- -- 10599.0 10296.0 -303.0 SPLUNK INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.04 0.02 80.7 85.9 5.2 STAR BULK CARRIERS CORP Q1 MARITIME USD 0.04 0.06 0.02 20.4 20.2 -0.2 TECH DATA CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.92 0.72 -0.20 6476.5 6728.2 251.7 THERMON GROUP HOLDINGS I Q4 MACHINERY USD 0.32 0.30 -0.02 72.9 67.5 -5.4 VEEVA SYSTEMS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.05 0.07 0.02 63.4 66.7 3.3 VIOLIN MEMORY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.25 -0.25 0.00 23.1 18.1 -5.0 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)