Nov 12 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACHILLION PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.20 -0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 AECOM TECHNOLOGY CORP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.79 0.77 -0.02 2059.7 2079.1 19.4 AMERICAN ELECTRIC TECH Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.10 -0.01 -- -- -- ARGONAUT GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.04 0.01 42.3 42.4 0.1 ARIAD PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.36 0.07 16.7 16.7 0.1 CACHE INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.23 -0.38 -0.16 44.9 47.2 2.4 CARGOJET INC Q3 AIRLINES CAD 0.18 -- -- 43.0 43.4 0.5 CIMATRON LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.11 0.05 9.8 10.3 0.5 D R HORTON INC Q4 HOME BUILDING USD 0.40 0.40 0.00 1781.5 1802.0 20.5 DISH NETWORK CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.44 0.68 0.25 3583.4 3601.6 18.2 DOLAN CO Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.03 0.02 -0.01 43.8 35.5 -8.4 ECHOSTAR CORP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.08 0.05 0.13 813.8 848.9 35.1 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.15 0.22 0.07 74.4 76.9 2.5 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q3 PRECIOUS METALS USD 0.15 0.22 0.07 74.4 76.9 2.5 GRAN TIERRA ENERGY INC Q3 OIL USD 0.19 0.12 -0.07 189.7 189.7 -0.1 GRAN TIERRA ENERGY INC Q3 OIL USD 0.19 0.12 -0.07 228.4 189.7 -38.8 GTX INC Q3 DRUGS USD -0.21 -0.14 0.07 0.0 0.0 0.0 HANWHA SOLARONE CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.23 -0.89 -0.66 -- -- -- HARVEST NATURAL RESOURCES Q3 OIL USD 0.06 0.32 0.26 0.0 0.0 0.0 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.24 0.18 -0.06 97.4 97.7 0.3 HILLTOP HOLDINGS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.32 0.36 0.04 68.9 71.5 2.6 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q3 ELECTRICAL USD 0.23 0.20 -0.03 99.5 95.2 -4.3 INFUSYSTEM HOLDINGS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.03 0.01 -- -- -- INOVIO BIOMEDICAL CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.16 -0.14 2.9 9.5 6.6 IVANPLATS LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.06 -0.08 -0.03 0.0 -- -- LEXICON PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.06 -0.05 1.6 0.2 -1.3 LMI AEROSPACE INC Q3 DEFENSE USD 0.22 0.16 -0.06 108.7 104.7 -4.0 LUNA GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.00 -0.03 27.5 21.6 -5.9 NASH FINCH CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.91 0.66 -0.25 -- -- -- NEW MOUNTAIN FINANCE CORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.34 0.35 0.01 26.8 25.8 -1.0 NEWLINK GENETICS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.32 0.01 0.3 0.3 0.0 NRG ENERGY INC Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.83 0.46 -0.37 3081.8 3490.0 408.2 NRG YIELD INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.47 0.39 -0.08 79.7 95.0 15.3 OREXIGEN THERAPEUTICS Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.19 -0.01 0.9 0.9 0.0 PERION NETWORK LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.34 0.11 21.1 21.3 0.2 PINE CLIFF ENERGY LTD Q3 OIL CAD -0.01 0.00 0.01 -- -- -- RDA MICROELECTRONICS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.19 -0.01 84.9 109.3 24.4 ROCKWOOD HOLDINGS INC Q3 CHEMICALS USD 0.50 0.63 0.13 758.2 890.1 131.9 RRSAT GLOBAL COMMS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.01 30.0 30.6 0.5 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.65 -1.24 -0.59 4.6 4.2 -0.4 SCICLONE PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 0.15 0.16 0.01 39.7 35.2 -4.5 SOLIGENIX INC Q3 DRUGS USD -0.09 -0.34 -0.26 0.5 0.3 -0.2 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.15 0.05 1.4 2.0 0.5 SUPERCONDUCTOR TECH Q3 ELECTRICAL USD -0.20 -0.41 -0.21 1.0 0.2 -0.8 THIRD POINT REINSURANCE Q3 INSURANCE USD 0.43 0.53 0.10 89.1 119.7 30.6 TORC OIL & GAS LTD Q3 OIL CAD 0.05 0.06 0.01 46.0 -- -- USA TECHNOLOGIES INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.02 0.00 0.02 9.8 10.1 0.4 VERASTEM INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.47 -0.03 0.0 0.0 0.0 WCI COMMUNITIES INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.01 -0.49 -0.50 71.7 85.5 13.8 WHITEHORSE FINANCE INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.42 0.08 9.7 11.1 1.4 YINGLI GREEN ENERGY Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.24 -0.25 -0.01 563.1 596.3 33.2 ZAIS FINANCIAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.49 0.33 -0.16 6.0 5.9 -0.1 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)