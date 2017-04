Nov 14 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADCARE HEALTH SYSTEMS INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.15 -0.03 0.12 58.7 55.9 -2.9 AGILENT TECHNOLOGIES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.76 0.81 0.05 1709.2 1718.0 8.8 ALEXCO RESOURCE CORP Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.15 0.04 0.19 -- -- -- AMERICAN APPAREL INC Q3 CLOTHING USD -0.06 -0.13 -0.07 164.1 164.5 0.4 AMERICAN DG ENERGY INC Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.02 -0.03 -0.01 -- -- -- APPLIED MATERIALS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.19 0.01 1978.4 1988.0 9.6 ATHERSYS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.10 0.02 0.5 0.6 0.1 B2GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.02 -0.01 133.4 128.7 -4.7 BLUEBIRD BIO INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.26 -0.06 5.6 6.4 0.8 BONA FILM GROUP LTD Q3 LEISURE USD 0.04 0.05 0.01 43.6 35.0 -8.6 BROOKS AUTOMATION INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.13 0.09 115.7 118.2 2.6 CATALYST PHARMACEUTICAL Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.07 -0.13 -0.06 0.0 0.0 0.0 CENTURY CASINOS INC Q3 LEISURE USD 0.07 0.04 -0.03 -- -- -- CGI GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.62 0.67 0.05 2520.7 2458.2 -62.5 CGI GROUP INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.62 0.67 0.06 2521.4 2458.2 -63.2 CHIMERIX INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.26 0.12 1.3 0.9 -0.4 CHINA CORD BLOOD CORP Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.06 0.05 -0.01 22.3 23.1 0.8 CHORUS AVIATION INC Q3 AIRLINES CAD 0.17 0.23 0.06 418.5 432.3 13.8 CIA SIDERURGICA NACIONAL Q3 STEEL BRL 0.10 0.34 0.25 4283.3 4661.4 378.1 COLOSSUS MINERALS INC Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.03 0.07 0.10 -- -- -- COMMTOUCH SOFTWARE Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.03 -0.05 8.0 8.1 0.1 CONATUS PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.28 -0.01 0.0 0.0 0.0 CONSTELLATION ENERGY PAR Q3 OIL USD 0.01 0.04 0.03 17.3 12.1 -5.2 CONSTELLIUM NV Q3 NONFERROUS BASE METALS EUR 0.36 0.21 -0.15 866.7 862.0 -4.7 COSI INC Q3 RETAILING - FOODS USD -0.01 -0.14 -0.13 23.3 21.4 -1.9 CRIUS ENERGY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.13 -- -- 124.0 145.6 21.6 CRUMBS BAKE SHOP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.30 -0.49 -0.19 12.3 11.4 -0.9 DARA BIOSCIENCES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.10 -0.04 1.1 0.1 -0.9 D-BOX TECHNOLOGIES INC Q2 LEISURE CAD -0.01 0.00 0.00 3.8 4.5 0.7 DHX MEDIA LTD Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.02 0.03 0.01 26.0 27.0 1.0 DIANA CONTAINERSHIPS INC Q3 MARITIME USD -0.04 -0.02 0.02 11.9 11.1 -0.8 DILLARD INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.05 -- -- 1489.6 1506.9 17.3 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q3 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.06 0.03 259.1 249.3 -9.8 ENERCARE INC Q3 HOME FURNISHINGS CAD 0.09 0.12 0.03 72.5 77.6 5.1 ENSERVCO CORP Q3 OIL USD -0.02 -0.03 -0.01 -- -- -- ESPEY MFG & ELECTRONICS Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.54 0.46 -0.08 -- -- -- FATE THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -4.81 -4.49 0.0 0.2 0.2 FINNING INTERNATIONAL INC Q3 MACHINERY CAD 0.51 0.50 -0.01 1687.6 1780.2 92.6 FLEXIBLE SOLUTIONS INTER Q3 CHEMICALS USD -0.01 -0.05 -0.04 4.1 3.0 -1.1 GALAXY GAMING INC Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.01 0.00 -0.01 2.2 2.1 -0.1 GASLOG LTD Q3 OIL USD 0.18 0.18 0.00 42.4 43.2 0.8 GLENTEL INCORPORATED Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.11 0.34 0.23 354.6 338.6 -16.1 GLOBAL SHIP LEASE INC Q3 MARITIME USD 0.13 0.12 -0.01 35.8 36.1 0.3 GLOBAL SOURCES LTD. Q3 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.15 0.01 47.4 44.8 -2.6 GLOBAL TELECOM & TECHNOL Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.09 -0.19 -0.10 47.0 45.1 -1.9 GSE SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.06 -0.01 10.5 11.9 1.4 HEAT BIOLOGICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.48 -0.26 0.0 0.0 0.0 HELMERICH & PAYNE INC Q4 OIL USD 1.41 1.44 0.03 845.8 864.5 18.7 HOME INNS & HOTELS MANAG Q3 LEISURE CNY 3.05 2.93 -0.12 1642.4 1501.4 -141.0 IDERA PHARMACEUTICALS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 IFM INVESTMENTS LTD Q3 INVESTMENTS USD -0.16 -0.20 -0.04 37.0 33.2 -3.9 IMAGEWARE SYSTEMS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.00 0.00 0.00 3.3 2.5 -0.8 IMPLANT SCIENCES CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.08 -0.10 -0.03 3.0 1.2 -1.8 INTERCEPT PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.51 -1.65 -1.14 0.9 0.4 -0.5 KATANGA MINING LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.02 0.02 0.00 -- -- -- KEY TECHNOLOGY Q4 MACHINERY USD 0.10 0.21 0.11 36.8 42.0 5.3 KINGSTONE COS INC Q3 INSURANCE USD 0.17 0.42 0.25 -- -- -- KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD Q3 MARITIME USD 0.06 0.04 -0.02 8.1 10.0 1.9 KOHL'S CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.86 0.81 -0.05 4550.6 4444.0 -106.6 KYTHERA BIOPHARMACEUTICA Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.72 -0.62 0.10 0.0 0.0 0.0 LEADER ENERGY SERVICES L Q3 OIL CAD -0.04 -0.06 -0.02 5.3 5.3 -0.1 LEON'S FURNITURE LTD Q3 HOME FURNISHINGS CAD 0.36 0.27 -0.09 -- -- -- LIFEWAY FOODS Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.10 0.10 0.00 23.1 23.8 0.7 LUCAS ENERGY INC Q2 OIL USD -0.03 -0.06 -0.03 1.9 1.2 -0.7 MAG SILVER CORP Q3 PRECIOUS METALS USD -0.05 -0.02 0.03 -- -- -- MAGNEGAS CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.03 -0.06 -0.03 2.9 0.1 -2.8 MANCHESTER UNITED PLC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC GBP 2.08 -- -- 87.7 98.5 10.8 MANDALAY DIGITAL GROUP I Q2 COMMUNICATIONS USD -0.16 -0.25 -0.09 6.5 7.0 0.5 MATTHEWS INTERNATIONAL Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.75 0.74 -0.01 251.7 252.7 1.1 MEDICAL FACILITIES CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.09 -0.02 -0.11 71.2 73.0 1.8 MICRONET ENERTEC TECHNOL Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.04 0.06 0.02 -- -- -- MIGAO CORP Q2 CHEMICALS CAD -0.07 -0.25 -0.18 40.0 32.8 -7.2 MOOD MEDIA CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.00 -0.06 -0.06 140.8 125.7 -15.1 MTS SYS CORPORATION Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.11 1.36 0.25 147.6 154.8 7.2 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q4 LEISURE USD 0.27 0.28 0.01 50.1 50.4 0.3 MUSCLEPHARM CORP Q3 BEVERAGES USD -0.05 -0.47 -0.42 24.9 25.3 0.4 NAUTILUS MINERALS INC Q3 PRECIOUS METALS USD -0.01 -0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 NEW SOURCE ENERGY PARTNE Q3 OIL USD 0.37 -0.22 -0.59 12.4 12.4 0.0 NORDSTROM INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.66 0.69 0.03 2871.2 -- -- NORTH AMERICAN PALLADIUM Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.05 -0.04 0.01 33.6 33.3 -0.2 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.04 -0.04 0.00 34.1 33.3 -0.8 NOVABAY PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.10 0.00 0.9 0.0 -0.9 NUPATHE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.25 -0.05 0.0 0.0 0.0 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP Q3 DRUGS CAD -0.05 -0.03 0.02 0.8 0.7 0.0 OMNITEK ENGINEERING CORP Q3 MACHINERY USD -0.01 -0.02 -0.01 0.5 0.3 -0.2 OXYSURE SYSTEMS INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.6 0.5 -0.2 PALADIN LABS INC Q3 DRUGS CAD 0.63 0.64 0.01 69.8 71.0 1.2 PALATIN TECHNOLOGIES INC Q1 LEISURE USD -0.05 -0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 PAN AMERICAN SILVER CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.01 0.08 0.07 183.3 213.6 30.3 PAN AMERICAN SILVER CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.08 0.04 198.7 213.6 14.8 PAN ORIENT ENERGY CORP Q3 OIL CAD -1.72 0.03 1.75 -- -- -- PENFORD CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.13 -0.08 -0.21 -- -- -- PENNANTPARK FLOATING RAT Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.24 -0.02 5.9 6.1 0.2 PFSWEB INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.16 -0.12 0.04 42.1 53.6 11.5 PLC SYSTEMS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 0.4 0.3 -0.1 PLUG POWER INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.08 -0.19 -0.11 7.8 4.6 -3.2 POWER CORPORATION CANADA Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.64 0.51 -0.13 -- -- -- POWER FINANCIAL CORPORAT Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.70 0.67 -0.03 -- -- -- PROFESSIONAL DIVERSITY N Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.04 0.00 1.1 1.0 -0.1 PROFIRE ENERGY INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.04 0.03 5.2 9.3 4.2 PROMETIC LIFE SCIENCES L Q3 BIOTECHNOLOGY CAD 0.00 -0.01 -0.01 5.8 6.0 0.2 PTC THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.19 0.11 12.6 -- -- PULSE BEVERAGE CORP Q3 BEVERAGES USD -0.01 -0.01 0.00 1.6 1.0 -0.6 RADIANT LOGISTICS INC Q1 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.02 0.03 0.01 80.6 76.7 -3.9 REED'S INC Q3 BEVERAGES USD 0.01 -- -- 10.2 10.1 -0.1 REXAHN PHARMACEUTICALS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.02 -0.01 0.0 0.0 0.0 ROGERS SUGAR INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.09 0.07 -0.02 146.0 -- -- RXI PHARMACEUTICALS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.30 0.04 0.1 0.1 0.0 S&W SEED CO Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.04 -- -- 14.4 12.4 -2.0 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q4 COSMETICS USD 0.39 0.38 -0.01 909.9 906.4 -3.4 SILVERCORP METALS INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.00 -0.02 -- -- -- SILVERCREST MINES INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.03 0.00 14.1 13.7 -0.4 SIRIUS XM CANADA HOLDING Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.02 0.02 0.00 75.9 75.7 -0.1 SNAP INTERACTIVE INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.04 0.01 3.0 3.0 0.0 SORL AUTO PARTS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.19 0.17 -0.02 51.9 54.5 2.6 SOUTHGOBI RESOURCES LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.11 -0.15 -0.04 15.6 15.6 -0.1 SPAR GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.03 0.02 -0.01 -- -- -- SPROTT INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.03 0.06 0.03 26.7 40.2 13.5 STRATEGIC OIL & GAS LTD Q3 OIL CAD 0.01 -0.02 -0.03 25.1 22.6 -2.5 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q4 GAS UTILITIES USD -0.88 -0.91 -0.03 293.9 243.7 -50.3 SUMMER INFANT INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.02 -0.05 -0.07 58.1 50.5 -7.5 SUPERTEL HOSPITALITY INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 20.9 17.9 -3.0 SYNTHETIC BIOLOGICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.08 -0.02 0.0 0.0 0.0 TAG OIL LTD Q2 OIL CAD 0.08 0.06 -0.02 16.1 15.9 -0.2 TAHOE RESOURCES INC Q3 PRECIOUS METALS USD -0.08 -0.09 -0.01 -- -- -- TETRAPHASE PHARMACEUTICA Q3 DRUGS USD -0.40 -0.49 -0.09 2.4 2.2 -0.3 TOURMALINE OIL CORP Q3 OIL CAD 0.11 0.05 -0.06 176.6 167.1 -9.4 TRANSDIGM GROUP INC Q4 DEFENSE USD 1.71 1.75 0.05 536.2 539.7 3.6 TRIBUTE PHARMACEUTICALS Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.02 -0.05 -0.03 4.2 3.5 -0.7 TROVAGENE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.22 -0.25 -0.04 0.5 0.0 -0.4 TURQUOISE HILL RESOURCES Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.08 -0.03 -- -- -- TURQUOISE HILL RESOURCES Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 -0.08 -0.06 -- -- -- TUSCANY INTERNATIONAL DR Q3 OIL USD 0.01 -0.09 -0.10 72.4 43.3 -29.1 TWIN BUTTE ENERGY LTD Q3 OIL CAD 0.11 0.01 -0.10 69.8 117.5 47.7 TYCO INTERNATIONAL LIMIT Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.52 0.52 0.00 2740.2 2761.0 20.8 URTHECAST CORP Q3 OIL CAD -0.05 -0.04 0.01 -- -- -- VIACOM INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.44 1.55 0.11 3595.7 3652.0 56.3 WAL-MART STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD 1.13 1.14 0.01 116838.0 115688.0 -1150.0 WESTERN COPPER AND GOLD Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- WESTERNONE INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.12 0.00 -0.12 91.1 93.6 2.4 WESTERNZAGROS RESOURCES Q3 OIL USD -0.01 -0.01 0.00 3.3 0.1 -3.2 WIDEPOINT CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.01 -0.01 14.0 12.2 -1.8 YOU ON DEMAND HOLDINGS I Q3 COMMUNICATIONS USD -0.13 -0.22 -0.09 0.4 0.1 -0.3