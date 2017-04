March 31 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMEDICA CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -3.35 0.87 4.22 5.5 5.7 0.3 AMERICAN DG ENERGY INC Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.03 -0.03 0.00 -- -- -- AROTECH CORP Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.00 -0.04 -0.04 21.7 20.9 -0.8 BANRO CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.00 0.01 0.01 29.4 27.0 -2.3 BANRO CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.00 0.01 0.01 -- 27.0 -- CAL-MAINE FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 1.41 1.77 0.37 -- -- -- CELLADON CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -7.77 -7.30 0.0 0.0 0.0 CENTURY CASINOS INC Q4 LEISURE USD 0.05 -0.03 -0.08 31.4 29.4 -2.0 CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS Q4 AUTO PART MFG USD 0.22 0.25 0.03 116.1 129.2 13.1 CLAUDE RESOURCES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.04 -0.02 0.02 -- -- -- CLAUDE RESOURCES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.04 -0.02 0.02 -- -- -- CLEAN DIESEL TECH Q4 CHEMICALS USD -0.06 -0.27 -0.21 14.5 15.2 0.7 COMMITTED CAPITAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 -- -- 13.5 11.3 -2.2 COUNSEL CORP Q4 INVESTMENTS CAD 0.02 0.05 0.03 29.0 28.4 -0.6 CUI GLOBAL INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 -0.10 -0.11 17.7 15.2 -2.5 CVD EQUIPTMENT CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 -0.09 -0.10 5.2 4.9 -0.3 CYTOSORBENTS CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.01 -0.01 0.00 1.0 0.9 -0.2 DECISIONPOINT SYSTEMS INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.16 -0.06 17.6 14.6 -3.0 EVERYWARE GLOBAL INC Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.29 -0.65 -0.94 137.5 129.3 -8.2 GALAXY GAMING INC Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.01 -- -- 2.1 2.2 0.1 GAMING PARTNERS Q4 LEISURE USD 0.11 0.08 -0.03 -- -- -- GAS NATURAL INC Q4 GAS UTILITIES USD 0.30 0.38 0.08 32.8 39.5 6.7 GENCORP INC Q1 DEFENSE USD 0.09 0.16 0.07 421.0 329.7 -91.3 GLOBAL PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.48 1.20 0.72 5588.6 4795.2 -793.3 GSE HOLDING INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.09 -- -- 109.7 96.3 -13.4 HARVEST CAPITAL CREDIT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.30 -- -- 2.7 2.9 0.2 IMPERIAL METALS CORP Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.11 0.10 -0.01 48.5 44.0 -4.5 INTEROIL CORPORATION Q4 OIL USD -0.04 -0.51 -0.47 -- -- -- INTREXON CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.13 0.01 8.4 7.1 -1.2 KINGSTONE COS INC Q4 INSURANCE USD 0.22 0.00 -0.22 7.2 6.7 -0.5 LA JOLLA PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.07 0.16 0.0 0.0 0.0 LIFEWAY FOODS Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.08 -0.02 -0.10 23.4 26.3 2.9 LIPOCINE INC Q4 FOOD PROCESSORS USD -0.27 -- -- 0.0 0.0 0.0 LOGAN INTERNATIONAL INC Q4 OIL CAD 0.23 0.11 -0.12 64.0 45.6 -18.4 MAWSON WEST LTD Q4 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.03 -0.01 36.0 34.2 -1.8 MUSCLEPHARM CORP Q4 BEVERAGES USD -0.50 -0.51 -0.01 26.1 37.5 11.4 NEWTEK BUSINESS SERVICES Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.05 0.06 0.01 40.9 37.7 -3.2 OMNITEK ENGINEERING CORP Q4 MACHINERY USD -0.02 -0.03 -0.01 0.4 0.2 -0.2 OSAGE EXPLORATION AND DE Q4 OIL USD -0.02 -0.02 0.00 3.3 -0.4 -3.7 PRESSURE BIOSCIENCES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -- -- 0.3 0.4 0.1 PULSE BEVERAGE CORP Q4 BEVERAGES USD -0.02 -- -- 0.6 0.2 -0.4 RSP PERMIAN INC Q4 OIL USD 0.11 0.19 0.08 55.6 53.8 -1.7 SORL AUTO PARTS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.19 0.05 -0.14 55.2 55.3 0.0 SYNTHETIC BIOLOGICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.09 -0.03 0.0 0.0 0.0 TONIX PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.46 -0.74 -0.28 0.0 0.0 0.0 TORCHLIGHT ENERGY Q4 OIL USD -0.02 -- -- 1.5 0.4 -1.1 TREVALI MINING CORP Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.00 -0.04 -0.04 0.0 0.0 0.0 TRIBUTE PHARMACEUTICALS Q4 HOME HEALTH CARE USD -0.02 -0.01 0.01 4.7 3.2 -1.5 UNITEK GLOBAL SERVICES Q4 COMMUNICATIONS USD -0.16 -1.28 -1.12 114.9 -- -- UTI WORLDWIDE INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD -0.11 -0.15 -0.04 1083.9 1076.4 -7.5 VERINT SYSTEMS Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.84 0.91 0.07 254.0 257.1 3.1 WIDEPOINT CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.00 -0.02 -0.02 11.6 11.3 -0.3 WORLD ENERGY SOLUTIONS Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.05 -- -- 9.9 9.3 -0.5 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)