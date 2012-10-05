Анастасия Астрашевская
МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Британский ритейлер Debenhams
, предпринявший в сентябре вторую попытку выйти на рынок
РФ, ждет, что к 2015 году российские магазины будет приносить
пятую часть всей зарубежной выручки, сказал Рейтер директор
компании по международным рынкам.
В начале сентября 2012 года вторая по продажам в
Великобритании сеть универмагов открыла свой первый магазин в
аутлете Мега Белая Дача в ближайшем Подмосковье. В течение
следующих 5 лет Debenhams планирует открыть еще семь магазинов в
Москве.
Британская сеть универмагов расчитывает, что российский
рынок может быть особенно привлекательным.
"Россия может приносить нам 20 процентов наших международных
продаж, - сказал Фрэнсис Макоули, добавив, что сейчас на
зарубежные рынки приходится лишь около 20 процентов от почти
$5-миллиардной годовой выручки ритейлера.
"Мы ждем, что в РФ выручка с квадратного метра будет на
таком же уровне, как (в наших магазинах) в Великобритании. Так,
магазин в центре Москвы будет приносить нам столько же, сколько
в центре Лондона".
Сейчас сеть Debenhams в Великобритании насчитывает 170
магазинов, на зарубежных рынках компания развивается по франшизе
в 27 странах.
Для Debenhams открытие магазина в Подмосковье - вторая
попытка выхода на российский рынок. В 2006 году компания открыла
по франчайзингу свой первый магазин в Москве, но менее чем через
два года магазин был закрыт.
Новым франчайзи Debenhams в РФ стала компания Дебрусс (ее
совладельцы бывший глава универмага Tsvetnoy Ник Хилл и
бизнесмен Яков Панченко).
Российский рынок "слегка волатилен", признает Макоули, но
постепенно он становится более стабильным и "определенно покажет
более быстрый рост", чем многие другие рынки.
По итогам 2011 года розничный рынок РФ стал номером два в
Европе с продажами на уровне $621 миллиард, по данным аналитиков
Euromonitor, и может выйти на первое место к 2013-14 годам.
Основным конкурентом Debenhams в мало развитом в РФ формате
универмагов явлется финский рителер Stockmann, чей
бизнес в РФ показывает лучшие показатели, нежели на основныех
рынках.
"РФ должна быть грандиозной историей успеха для любого, кто
приходит сюда, - считает Макоули. - Да, она волатильна, но
сейчас нестабильно повсюду в мире. У меня большие надежды на
РФ".
(Перевела Наталья Ищенко)