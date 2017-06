MOSCOW, Mar 30 Following are figures for Russian exports of gasoline, gasoil and fuel oil in February 2012, provided by the Energy Ministry versus January 2012 volumes. For a story on Russian refined products exports and domestic sales in February, please click: Figures in thousand tonnes and month-on-month percentage changes. The percentage change figures are based on a daily average. GASOLINE GAS OIL FUEL OIL Local m/m Exports m/m Local m/m Exports m/m Local m/m Exports m/m TOTAL 2659.6 6.7 318.5 -16.9 2357.2 12.6 2989.1 -8.1 1188.4 19.7 4461.5 -3.4 ROSNEFT Total 430.4 -4.9 30.1 24.3 623.7 21.0 581.2 -21.5 268.4 -16.4 1054.8 4.8 Komsomolsk 34.2 -7.2 0.0 n/a 69.0 4.2 69.7 -8.6 55.7 -24.9 158.3 15.7 Tuapse 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 109.4 -0.7 18.9 n/a 154.2 -3.9 Syzran 85.3 4.4 0.0 n/a 94.2 71.2 56.6 -37.5 19.2 12.4 134.0 -5.0 Novokuibyshevsk 66.5 -1.0 0.0 n/a 64.6 45.5 98.4 -23.8 14.9 -29.0 102.1 -28.3 Kuibyshev 79.5 -6.3 2.1 41.8 69.8 39.8 121.6 -16.4 30.2 -3.7 175.3 -0.7 Achinsk 90.7 -6.7 0.0 n/a 172.1 8.0 50.6 -5.6 39.0 -46.0 226.1 45.0 Angarsk 74.1 -12.3 28.0 23.5 153.9 13.5 74.9 -44.8 90.5 -14.2 104.8 11.7 Bashneft Total 318.6 -8.5 43.4 27.6 158.0 -3.0 402.2 1.2 155.9 -14.5 79.7 18.9 Novoufimsk 120.4 12.9 3.4 -42.7 12.9 n/a 113.1 0.5 44.1 -42.9 4.6 n/a Ufaneftekhim 113.6 -14.0 17.2 -11.7 64.6 -23.8 192.1 -0.9 43.7 -41.0 8.4 74.6 Ufimsk 84.7 -22.8 22.8 165.1 80.6 3.0 96.9 6.3 68.1 119.7 66.7 7.2 LUKOIL Total 474.9 24.9 0.0 n/a 358.0 10.8 603.7 -14.3 165.7 60.3 726.7 -14.2 Volgograd 104.0 17.8 0.0 n/a 45.1 -5.8 189.1 1.7 31.7 85.9 42.9 -52.8 Perm 124.6 25.6 0.0 n/a 112.5 19.4 197.3 -30.1 23.5 3.3 177.4 -2.3 Ukhta 34.4 7.3 0.0 n/a 75.5 0.8 0.0 n/a 41.7 24.0 78.2 11.3 Norsi 211.8 32.0 0.0 n/a 124.9 17.7 217.2 -7.9 68.9 129.5 428.2 -15.1 Surgut Total 132.4 80.3 62.0 -50.5 182.6 37.2 264.5 -2.5 49.6 1459.4 700.8 27.0 Surgut/Kirishi 132.4 80.3 62.0 -50.5 182.6 37.2 264.5 -2.5 49.6 1459.4 700.8 27.0 Gazprom Neft Total 462.1 3.7 84.9 19.1 439.1 9.5 229.9 3.7 160.8 40.6 278.6 -6.1 Gazprom Neft/Omsk 274.7 -11.0 84.9 19.1 277.3 -2.9 145.5 -24.3 78.4 11.6 102.6 -5.2 Moscow Refinery 187.4 36.9 0.0 n/a 161.8 40.5 84.4 186.1 82.4 86.5 175.9 -6.7 TNK-BP Total 308.2 5.2 14.1 -20.0 176.5 34.7 190.0 -1.0 55.5 222.6 528.5 -6.2 Ryazan 245.9 -1.4 0.0 n/a 153.4 22.6 190.0 -1.0 45.1 223.8 402.4 -3.9 Saratov 62.3 42.9 14.1 69.4 23.1 292.0 0.0 n/a 10.4 217.6 126.1 -12.9 Gazprom 189.0 12.2 0.0 n/a 131.7 11.0 0.0 n/a 14.3 40.2 17.1 26.1 Gazpromneftekhim 47.0 77.8 27.4 -40.8 45.3 90.4 117.6 -26.4 113.5 163.9 19.8 -75.8 Salavat KrasnodarEkoNeft 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 68.8 10.1 0.0 n/a 90.3 -3.1 NizhnekamskTAIF 28.2 -24.4 19.5 -9.2 66.6 -10.0 117.3 17.0 32.5 636.9 143.0 -12.2 Orsk 43.2 25.6 23.8 -29.0 21.7 36.4 95.6 -14.4 89.8 13.6 69.1 -16.2 Alliance/Khabar. 37.0 5.0 0.0 n/a 20.6 -34.1 0.0 n/a 39.0 -42.0 70.0 49.6 Slavneft Total 188.6 -5.0 13.2 39.4 133.4 -18.2 196.6 14.5 43.3 -8.7 366.3 -3.7 Slavneft/Yarosl. 188.6 -5.0 13.2 39.4 133.4 -18.2 196.6 14.5 43.3 -8.7 366.3 -3.7 Afipsky 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 121.8 0.6 0.0 n/a 159.9 7.8 Novoshakhtinsk 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 14.9 -83.4 Taneco 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 142.2 -22.9 (Reporting by Natalya Chumakova; editing by James Jukwey)