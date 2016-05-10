BRIEF-SNP Schneider Neureither & Partner increases stake in SNP Transformations SEA Pte. Ltd
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
May 10 SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd. :
* Says it sees revenue of 197.3 bln won and operating profit of 4.4 bln won for 2016
Source text in Korean: goo.gl/k608At
Further company coverage: (Beijing Headline News)
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
* REPORTED ON MONDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 1.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 1.4 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO