KØBENHAVN, 22. april Det skal ikke længere være muligt for finansielle virksomheder at undgå Nationalbankens negative renter på p.t. 0,75 pct. på indskudsbeviser ved at øge skattebetalinger og derved i stedet fra SKAT få en positiv renteindtægt på én pct. af for meget betalt skat.

SR-regeringen har netop besluttet at fremsætte et lovforslag i Folketinget, der ønskes vedtaget inden 5. juni og træde i kraft straks efter, oplyser Statsministeriet.

"Lovforslaget er udtryk for rettidig omhu for at undgå en spekulation, fordi banker har indført negative renter for virksomheders indskudskonto, der har overskud af likviditet. Vi finder det sandsynligt, at renterne vil være lave i nogle år", siger en regeringskilde til Reuters.

Regeringen finder det også uønsket, at banker kan omgå Nationalbankens beslutning om at opkræve negative renter på indskudsbeviser ved at øge deres skattebetalinger.

"Regeringen foreslår derfor, at regelgrundlaget tilpasses, så det gøres robust over for længere perioder med negativ rente på penge- og kapitalmarkederne, bl.a. med henblik på at styrke effektiviteten af Nationalbankens pengepolitiske instrumenter", skriver Skatteministeriet i et resumé over forslaget, som skatteminister Benny Engelbrecht (S) nu vil fremsætte i Folketinget.

Det foreslås, at det offentliges forrentning af for meget betalt skat for året fastsættes i samme år, og beregnes på grundlag af den faktiske markedsrente i årets første ni måneder. I øjeblikket beregnes denne rente efter markedsrenten året før.

Der indføres et loft på 200.000 kr. for, hvor meget en virksomhed kan have stående på sin skattekonto, når den korrekte skat er betalt, og de første 5.000 kr. på kontoen forrentes ikke.

Skatteministeriet skønner, at lovforslaget vil være provenuneutralt for det offentlige. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Hald Jensen)