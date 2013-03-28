March 28 Reuters is moving an in-depth package examining the academy system in soccer.
Our reporters have produced a series of multi-media stories, interviews and features which examine the differing approaches and trends among countries and clubs and address some of the issues and concerns.
On March 28 at 0200 GMT we moved the following items in our special report:
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND (PIX)
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND-EDUCATION (PIX)
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND-BURNOUT (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND-MANCITY (INTERVIEW, TV, PIX)
SOCCER-ACADEMIES/SPAIN (TV, PIX)
SOCCER-ACADEMIES/SPAIN-BARCELONA (INTERVIEW, TV, PIX)
SOCCER-ACADEMIES/GERMANY-FA (INTERVIEW, TV, PIX)
SOCCER-ACADEMIES/SWISS (INTERVIEW, PIX)
SOCCER-ACADEMIES/STATISTICS
On March 29 we shall move the following at 0200 GMT:
SOCCER-ACADEMIES/GERMANY
SOCCER-ACADEMIES/ITALY
SOCCER-ACADEMIES/ITALY-MILAN (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/FRANCE
SOCCER-ACADEMIES/FRANCE-INF (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/FRANCE-TOULOUSE
SOCCER-ACADEMIES/NETHERLANDS
SOCCER-ACADEMIES/NETHERLANDS-FEYENOORD (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/SWEDEN (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/BRAZIL-BOTAFOGO