Aug 5 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 3 second leg matches on Wednesday Qualifying Round 3 Wednesday, August 5, second leg Shakhtar Donetsk (Ukraine) - Fenerbahce (Turkey) 3-0 (halftime: 1-0) First leg: Fenerbahce - Shakhtar Donetsk 0-0. Shakhtar Donetsk win 3-0 on aggregate. Skenderbeu (Albania) - Milsami Orhei (Moldova) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Milsami Orhei - Skenderbeu 0-2. Skenderbeu win 4-0 on aggregate. Viktoria Plzen (Czech Republic) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: Maccabi Tel Aviv - Viktoria Plzen 1-2. Maccabi Tel Aviv win 3-2 on aggregate. Club Bruges (Belgium) - Panathinaikos (Greece) 3-0 (halftime: 0-0) First leg: Panathinaikos - Club Bruges 2-1. Club Bruges win 4-2 on aggregate. Malmo (Sweden) - Salzburg (Austria) 3-0 (halftime: 3-0) First leg: Salzburg - Malmo 2-0. Malmo win 3-2 on aggregate. Partizan Belgrade (Serbia) - Steaua Bucharest (Romania) 4-2 (halftime: 1-2) First leg: Steaua Bucharest - Partizan Belgrade 1-1. Partizan Belgrade win 5-3 on aggregate. FC Basel (Switzerland) - Lech Poznan (Poland) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Lech Poznan - FC Basel 1-3. FC Basel win 4-1 on aggregate. BATE Borisov (Belarus) - Videoton FC (Hungary) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Videoton FC - BATE Borisov 1-1. BATE Borisov win 2-1 on aggregate. Sparta Prague (Czech Republic) - CSKA Moscow (Russia) 2-3 (halftime: 2-1) First leg: CSKA Moscow - Sparta Prague 2-2. CSKA Moscow win 5-4 on aggregate. Qarabag Agdam (Azerbaijan) - Celtic (Scotland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Celtic - Qarabag Agdam 1-0. Celtic win 1-0 on aggregate. Astana (Kazakhstan) - HJK Helsinki (Finland) 4-3 (halftime: 1-2) First leg: HJK Helsinki - Astana 0-0. Astana win 4-3 on aggregate. Tuesday, August 4, second leg Monaco (France) - Young Boys (Switzerland) 4-0 (halftime: 0-0) First leg: Young Boys - Monaco 1-3. Monaco win 7-1 on aggregate. Ajax Amsterdam (Netherlands) - Rapid Vienna (Austria) 2-3 (halftime: 0-2) First leg: Rapid Vienna - Ajax Amsterdam 2-2. Rapid Vienna win 5-4 on aggregate. APOEL Nicosia (Cyprus) - Midtjylland (Denmark) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Midtjylland - APOEL Nicosia 1-2. APOEL Nicosia win on away goals after 2-2 on aggregate. Molde (Norway) - Dinamo Zagreb (Croatia) 3-3 (halftime: 1-3) First leg: Dinamo Zagreb - Molde 1-1. Dinamo Zagreb win on away goals after 4-4 on aggregate.