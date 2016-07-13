July 13 (Gracenote) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 first leg matches on Wednesday
Qualifying Round 2
Wednesday, July 13, first leg
Dundalk (Ireland) - FH (Iceland) 1-1 (halftime: 0-0)
Olimpija Ljubljana (Slovenia) - AS Trencin (Slovakia) 3-4 (halftime: 2-4)
Crusaders (Northern Ireland) - FC Copenhagen (Denmark) 0-3 (halftime: 0-2)
Partizani (Albania) - Ferencvaros (Hungary) 1-1 (halftime: 0-0)
Ludogorets (Bulgaria) - Mladost (Montenegro) 2-0 (halftime: 2-0)
Rosenborg Trondheim (Norway) - IFK Norrkoping (Sweden) 3-1 (halftime: 0-0)
Zalgiris Vilnius (Lithuania) - FC Astana (Kazakhstan) 0-0 (halftime: 0-0)
Tuesday, July 12, first leg
FK Vardar (FYR Macedonia) - Dinamo Zagreb (Croatia) 1-2 (halftime: 0-2)
Salzburg (Austria) - FK Liepaja (Latvia) 1-0 (halftime: 0-0)
BATE Borisov (Belarus) - SJK (Finland) 2-0 (halftime: 1-0)
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Celtic (Scotland) 1-0 (halftime: 0-0)
The New Saints (Wales) - APOEL Nicosia (Cyprus) 0-0 (halftime: 0-0)
Valletta FC (Malta) - Red Star Belgrade (Serbia) 1-2 (halftime: 1-0)
Hapoel Beer Sheva (Israel) - Sheriff Tiraspol (Moldova) 3-2 (halftime: 1-1)
Dynamo Tbilisi (Georgia) - Alashkert (Armenia) 2-0 (halftime: 0-0)
Qarabag Agdam (Azerbaijan) - F91 Dudelange (Luxembourg) 2-0 (halftime: 2-0)
Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) - Legia Warsaw (Poland) 1-1 (halftime: 0-0)