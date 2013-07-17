July 17 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 first leg matches on Wednesday
Qualifying Round 2
Wednesday, July 17, first leg
Cliftonville (Northern Ireland) - Celtic (Scotland) 0-3 (halftime: 0-2)
Gyor ETO (Hungary) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-2 (halftime: 0-0)
Slovan Bratislava (Slovakia) - Ludogorets (Bulgaria) 2-1 (halftime: 0-0)
The New Saints (Wales) - Legia Warsaw (Poland) 1-3 (halftime: 1-0)
Elfsborg Boras (Sweden) - Daugava Daugavpils (Latvia) 7-1 (halftime: 1-0)
Sligo Rovers (Ireland) - Molde (Norway) 0-1 (halftime: 0-1)
Neftchi Baku (Azerbaijan) - Skenderbeu (Albania) 0-0 (halftime: 0-0)
HJK Helsinki (Finland) - Kalju Nomme (Estonia) 0-0 (halftime: 0-0)
Shirak Gyumri (Armenia) - Partizan Belgrade (Serbia) 1-1 (halftime: 0-0)
Tuesday, July 16, first leg
Steaua Bucharest (Romania) - Vardar Skopje (Macedonia FYR) 3-0 (halftime: 3-0)
Birkirkara (Malta) - Maribor (Slovenia) 0-0 (halftime: 0-0)
CS Fola Esch (Luxembourg) - Dinamo Zagreb (Croatia) 0-5 (halftime: 0-0)
Ekranas Panevezys (Lithuania) - FH (Iceland) 0-1 (halftime: 0-1)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Sutjeska Niksic (Montenegro) 1-1 (halftime: 1-0)
BATE Borisov (Belarus) - Shakhtyor IK (Kazakhstan) 0-1 (halftime: 0-0)
Dynamo Tbilisi (Georgia) - EB/Streymur (Faroe Islands) 6-1 (halftime: 2-1)
Viktoria Plzen (Czech Republic) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 4-3 (halftime: 0-0)