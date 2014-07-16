July 16 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 first leg matches on Wednesday
Qualifying Round 2
Wednesday, July 16, first leg
Legia Warsaw (Poland) - St. Patrick's Athletic (Ireland) 1-1 (halftime: 0-1)
Stromsgodset IF (Norway) - Steaua Bucharest (Romania) 0-1 (halftime: 0-0)
Dynamo Tbilisi (Georgia) - FK Aktobe (Kazakhstan) 0-1 (halftime: 0-0)
Ludogorets (Bulgaria) - F91 Dudelange (Luxembourg) 4-0 (halftime: 2-0)
Malmo (Sweden) - FK Ventspils (Latvia) 0-0 (halftime: 0-0)
Tuesday, July 15, first leg
KR (Iceland) - Celtic (Scotland) 0-1 (halftime: 0-0)
Cliftonville (Northern Ireland) - Debrecen (Hungary) 0-0 (halftime: 0-0)
Dinamo Zagreb (Croatia) - Zalgiris Vilnius (Lithuania) 2-0 (halftime: 0-0)
Partizan Belgrade (Serbia) - HB (Faroe Islands) 3-0 (halftime: 1-0)
Sparta Prague (Czech Republic) - FC Levadia Tallinn (Estonia) 7-0 (halftime: 3-0)
FC Santa Coloma (Andorra) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-1 (halftime: 0-0)
Rabotnicki Skopje (FYR Macedonia) - HJK Helsinki (Finland) 0-0 (halftime: 0-0)
Zrinjski (Bosnia & Herzegovina) - Maribor (Slovenia) 0-0 (halftime: 0-0)
BATE Borisov (Belarus) - Skenderbeu (Albania) 0-0 (halftime: 0-0)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Sutjeska Niksic (Montenegro) 2-0 (halftime: 0-0)
Slovan Bratislava (Slovakia) - The New Saints (Wales) 1-0 (halftime: 0-0)
Valletta FC (Malta) - Qarabag Agdam (Azerbaijan) 0-1 (halftime: 0-1)