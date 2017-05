Aug 25 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League play-offs second leg matches on Tuesday Play-off round Tuesday, August 25, second leg Monaco (France) - Valencia (Spain) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Valencia - Monaco 3-1. Valencia win 4-3 on aggregate. Dinamo Zagreb (Croatia) - Skenderbeu (Albania) 4-1 (halftime: 2-1) First leg: Skenderbeu - Dinamo Zagreb 1-2. Dinamo Zagreb win 6-2 on aggregate. Maccabi Tel Aviv (Israel) - FC Basel (Switzerland) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: FC Basel - Maccabi Tel Aviv 2-2. Maccabi Tel Aviv win on away goals after 3-3 on aggregate. Malmo (Sweden) - Celtic (Scotland) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Celtic - Malmo 3-2. Malmo win 4-3 on aggregate. Shakhtar Donetsk (Ukraine) - Rapid Vienna (Austria) 2-2 (halftime: 2-2) First leg: Rapid Vienna - Shakhtar Donetsk 0-1. Shakhtar Donetsk win 3-2 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Play-off round Wednesday, August 26, second leg Club Bruges (Belgium) v Manchester United (England) (1845) CSKA Moscow (Russia) v Sporting (Portugal) (1845) Partizan Belgrade (Serbia) v BATE Borisov (Belarus) (1845) APOEL Nicosia (Cyprus) v Astana (Kazakhstan) (1845) Bayer Leverkusen (Germany) v Lazio (Italy) (1845)