July 14 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 first leg matches on Tuesday
Qualifying Round 2
Tuesday, July 14, first leg
Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Lech Poznan (Poland) 0-2 (halftime: 0-1)
Partizan Belgrade (Serbia) - Dila Gori (Georgia) 1-0 (halftime: 0-0)
AS Trencin (Slovakia) - Steaua Bucharest (Romania) 0-2 (halftime: 0-0)
Maribor (Slovenia) - Astana (Kazakhstan) 1-0 (halftime: 1-0)
Hibernians (Malta) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 2-1 (halftime: 0-1)
Molde (Norway) - Pyunik Yerevan (Armenia) 5-0 (halftime: 2-0)
Skenderbeu (Albania) - Crusaders (Northern Ireland) 4-1 (halftime: 2-0)
The New Saints (Wales) - Fehervar (Hungary) 0-1 (halftime: 0-0)
Ludogorets (Bulgaria) - Milsami Orhei (Moldova) 0-1 (halftime: 0-1)
Midtjylland (Denmark) - Lincoln FC (Gibraltar) 1-0 (halftime: 1-0)
APOEL Nicosia (Cyprus) - FK Vardar (FYR Macedonia) 0-0 (halftime: 0-0)
FK Ventspils (Latvia) - HJK Helsinki (Finland) 1-3 (halftime: 0-0)
Next Fixtures (GMT):
Qualifying Round 2
Wednesday, July 15, first leg
Qarabag Agdam (Azerbaijan) v Rudar (Montenegro) (1630)
Malmo (Sweden) v Zalgiris Vilnius (Lithuania) (1700)
BATE Borisov (Belarus) v Dundalk (Ireland) (1730)
Celtic (Scotland) v Stjarnan (Iceland) (1845)
Dinamo Zagreb (Croatia) v CS Fola Esch (Luxembourg) (1900)