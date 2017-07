UPDATE 7-Soccer-Champions League qualifying round 2 results

July 19 (Gracenote) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 second leg matches on Wednesday Qualifying Round 2 Wednesday, July 19, second leg Honved (Hungary) - Hapoel Beer Sheva (Israel) 2-3 (halftime: 1-2) First leg: Hapoel Beer Sheva - Honved 2-1. Hapoel Beer Sheva win 5-3 on aggregate. Celtic (Scotland) - Linfield (Northern Ireland) 4-0 (halftime: 1-0) First leg: Linfield - Celtic 0-2. Celtic win 6-0 on aggregate. Legia Warsaw (Poland) - IFK Mariehamn (Finland) 6-0 (halftime: 3-0) First leg: IFK Mariehamn - Legia Warsaw 0-3. Legia Warsaw win 9-0 on aggregate. Salzburg (Austria) - Hibernians (Malta) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Hibernians - Salzburg 0-3. Salzburg win 6-0 on aggregate. Maribor (Slovenia) - Zrinjski (Bosnia and Herzegovina) 1-1 (halftime: 1-1) First leg: Zrinjski - Maribor 1-2. Maribor win 3-2 on aggregate. Ludogorets (Bulgaria) - Zalgiris Vilnius (Lithuania) 4-1 (halftime: 1-1) First leg: Zalgiris Vilnius - Ludogorets 2-1. Ludogorets win 5-3 on aggregate. FC Copenhagen (Denmark) - Zilina (Slovakia) 1-2 (halftime: 0-1) First leg: Zilina - FC Copenhagen 1-3. FC Copenhagen win 4-3 on aggregate. Kukesi (Albania) - Sheriff Tiraspol (Moldova) 2-1 (halftime: 2-0) First leg: Sheriff Tiraspol - Kukesi 1-0. Sheriff Tiraspol win on away goals after 2-2 on aggregate. Rosenborg Trondheim (Norway) - Dundalk (Ireland) 2-1 (halftime: 1-1, 90 mins: 1-1) AET First leg: Dundalk - Rosenborg Trondheim 1-1. Rosenborg Trondheim win 3-2 on aggregate. F91 Dudelange (Luxembourg) - APOEL Nicosia (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: APOEL Nicosia - F91 Dudelange 1-0. APOEL Nicosia win 2-0 on aggregate. Tuesday, July 18, second leg Buducnost Podgorica (Montenegro) - Partizan Belgrade (Serbia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Partizan Belgrade - Buducnost Podgorica 2-0. Partizan Belgrade win 2-0 on aggregate. The New Saints (Wales) - Rijeka (Croatia) 1-5 (halftime: 0-1) First leg: Rijeka - The New Saints 2-0. Rijeka win 7-1 on aggregate. Vikingur (Faroe Islands) - FH (Iceland) 0-2 (halftime: 0-0) First leg: FH - Vikingur 1-1. FH win 3-1 on aggregate. FC Samtredia (Georgia) - Qarabag Agdam (Azerbaijan) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Qarabag Agdam - FC Samtredia 5-0. Qarabag Agdam win 6-0 on aggregate. Alashkert (Armenia) - BATE Borisov (Belarus) 1-3 (halftime: 1-2) First leg: BATE Borisov - Alashkert 1-1. BATE Borisov win 4-2 on aggregate. FK Vardar (Macedonia) - Malmo (Sweden) 3-1 (halftime: 0-1) First leg: Malmo - FK Vardar 1-1. FK Vardar win 4-2 on aggregate. FC Astana (Kazakhstan) - FK Spartaks Jurmala (Latvia) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: FK Spartaks Jurmala - FC Astana 0-1. FC Astana win 2-1 on aggregate.