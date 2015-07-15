July 15 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 first leg matches on Wednesday
Qualifying Round 2
Wednesday, July 15, first leg
Dinamo Zagreb (Croatia) - CS Fola Esch (Luxembourg) 1-1 (halftime: 1-1)
Celtic (Scotland) - Stjarnan (Iceland) 2-0 (halftime: 1-0)
BATE Borisov (Belarus) - Dundalk (Ireland) 2-1 (halftime: 2-1)
Malmo (Sweden) - Zalgiris Vilnius (Lithuania) 0-0 (halftime: 0-0)
Qarabag Agdam (Azerbaijan) - Rudar (Montenegro) 0-0 (halftime: 0-0)
Tuesday, July 14, first leg
Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Lech Poznan (Poland) 0-2 (halftime: 0-1)
Partizan Belgrade (Serbia) - Dila Gori (Georgia) 1-0 (halftime: 0-0)
AS Trencin (Slovakia) - Steaua Bucharest (Romania) 0-2 (halftime: 0-0)
Maribor (Slovenia) - Astana (Kazakhstan) 1-0 (halftime: 1-0)
Hibernians (Malta) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 2-1 (halftime: 0-1)
Molde (Norway) - Pyunik Yerevan (Armenia) 5-0 (halftime: 2-0)
Skenderbeu (Albania) - Crusaders (Northern Ireland) 4-1 (halftime: 2-0)
The New Saints (Wales) - Fehervar (Hungary) 0-1 (halftime: 0-0)
Ludogorets (Bulgaria) - Milsami Orhei (Moldova) 0-1 (halftime: 0-1)
Midtjylland (Denmark) - Lincoln FC (Gibraltar) 1-0 (halftime: 1-0)
APOEL Nicosia (Cyprus) - FK Vardar (FYR Macedonia) 0-0 (halftime: 0-0)
FK Ventspils (Latvia) - HJK Helsinki (Finland) 1-3 (halftime: 0-0)