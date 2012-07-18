July 18 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 first leg matches on Wednesday
Qualifying Round 2
Wednesday, July 18, first leg
FK Buducnost Podgorica (Montenegro) - Slask Wroclaw (Poland) 0-2 (halftime: 0-1)
Molde (Norway) - FK Ventspils (Latvia) 3-0 (halftime: 0-0)
Ludogorets (Bulgaria) - Dinamo Zagreb (Croatia) 1-1 (halftime: 0-0)
Maribor (Slovenia) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 4-1 (halftime: 0-1)
AEL Limassol (Cyprus) - Linfield (Northern Ireland) 3-0 (halftime: 2-0)
BATE Borisov (Belarus) - Vardar Skopje (Macedonia FYR) 3-2 (halftime: 1-0)
Tuesday, July 17, first leg
Shamrock Rovers (Ireland) - Ekranas Panevezys (Lithuania) 0-0 (halftime: 0-0)
Valletta FC (Malta) - Partizan Belgrade (Serbia) 1-4 (halftime: 0-3)
Skenderbeu (Albania) - Debrecen (Hungary) 1-0 (halftime: 0-0)
The New Saints (Wales) - Helsingborg (Sweden) 0-0 (halftime: 0-0)
Zilina (Slovakia) - Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel) 1-0 (halftime: 0-0)
Slovan Liberec (Czech Republic) - Shakhtyor IK (Kazakhstan) 1-0 (halftime: 1-0)
F91 Dudelange (Luxembourg) - Salzburg (Austria) 1-0 (halftime: 0-0)
HJK Helsinki (Finland) - KR (Iceland) 7-0 (halftime: 2-0)
Neftchi Baku (Azerbaijan) - FC Zestafoni (Georgia) 3-0 (halftime: 2-0)
Flora Tallinn (Estonia) - Basel (Switzerland) 0-2 (halftime: 0-0)
Ulysses Yerevan (Armenia) - Sheriff Tiraspol (Moldova) 0-1 (halftime: 0-0)