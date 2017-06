March 14 Chelsea 4 Napoli 1 - Champions League round of 16 second leg result (after extra time): At Stamford Bridge, London Chelsea beat Napoli 5-4 on aggregate Scorers: Chelsea: Didier Drogba 28, John Terry 47, Frank Lampard 75pen, Branislav Ivanovic 105 Napoli: Gokhan Inler 55 Halftime: 1-0; After 90mins: 3-1 Referee: Felix Brych (Germany) Teams: Chelsea: 1-Petr Cech; 2-Branislav Ivanovic, 4-David Luiz, 26-John Terry (17-Jose Bosingwa 98), 3-Ashley Cole; 7-Ramires, 5-Michael Essien, 8-Frank Lampard; 23-Daniel Sturridge (9-Fernando Torres 63), 10-Juan Mata (15-Florent Malouda 95); 11-Didier Drogba Napoli: 1-Morgan De Sanctis; 14-Hugo Campagnaro, 28-Paolo Cannavaro, 6-Salvatore Aronica (16-Eduardo Vargas 110); 11-Christian Maggio (8-Andrea Dossena 37), 23-Walter Gargano, 88-Gokhan Inler, 18-Juan Zuniga; 17-Marek Hamsik (29-Goran Pandev 106), 7-Edinson Cavani, 22-Ezequiel Lavezzi - - First leg: Napoli 3 Chelsea 1 - - - - (Editing by Tom Pilcher) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net; For the Reuters sports blog Left Field go to: blogs.reuters.com/sport/) Twitter: @PilcherReuters