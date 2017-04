Oct 2 Champions League collated results on Wednesday. Group A Shakhtar Donetsk 1 Manchester United 1 At Donbass Arena, Donetsk Scorers: Shakhtar Donetsk: Taison 76 Manchester United: Danny Welbeck 18 Halftime: 0-1 Referee: Pavel Kralovec (Czech Republic) - Bayer Leverkusen 2 Real Sociedad 1 At BayArena, Leverkusen Scorers: Bayer Leverkusen: Simon Rolfes 45+1, Jens Hegeler 90+2 Real Sociedad: Carlos Vela 51 Missed penalty: Carlos Vela (Real Sociedad) 51 Halftime: 1-0 Referee: Sergei Karasev (Russia) - - Group B Juventus 2 Galatasaray 2 At Juventus Stadium, Turin Scorers: Juventus: Arturo Vidal 78pen, Fabio Quagliarella 87 Galatasaray: Didier Drogba 36, Umut Bulut 88 Halftime: 0-1 Referee: Viktor Kassai (Hungary) - Real Madrid 4 FC Copenhagen 0 At the Bernabeu Scorers: Cristiano Ronaldo 21, 65, Angel Di Maria 71, 90+1 Halftime: 1-0 Referee: Matej Jug (Slovenia) - - Group C Paris St Germain 3 Benfica 0 At the Parc des Princes, Paris Scorers: Zlatan Ibrahimovic 5, 30, Marquinhos 25 Halftime: 3-0 Referee: Nicola Rizzoli (Italy) - Anderlecht 0 Olympiakos Piraeus 3 At the Constant Vanden Stock Stadium, Brussels Scorer: Kostas Mitroglou 17, 56, 72 Missed penalty: Aleksandar Mitrovic (Anderlecht) 24 Halftime: 0-1 Referee: Tom Harald Hagen (Norway) - - Group D Manchester City 1 Bayern Munich 3 At Etihad Stadium, Manchester Scorers: Manchester City: Alvaro Negredo 79 Bayern Munich: Franck Ribery 7, Thomas Mueller 56, Arjen Robben 59 Red card: Jerome Boateng (Bayern Munich) 86 Halftime: 0-1 Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands) - CSKA Moscow 3 Viktoria Plzen 2 At Petrovsky stadium, St Petersburg Scorers: CSKA Moscow: Zoran Tosic 19, Keisuke Honda 29, Radim Reznik 78og Viktoria Plzen: Frantisek Rajtoral 4, Marek Bakos 90+1 Halftime: 2-1 Referee: Bas Nijhuis (Netherlands) - - Played on Tuesday Group E Basel 0 Schalke 04 1 At St Jakob-Park, Basel Scorer: Julian Draxler 54 Halftime: 0-0 Referee: Alberto Undiano Mallenco (Spain) - Steaua Bucharest 0 Chelsea 4 At the National Stadium, Bucharest Scorers: Ramires 20, 55, Daniel Georgievski 44og, Frank Lampard 90 Halftime: 0-2 Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) - - Group F Borussia Dortmund 3 Olympique Marseille 0 At BVB stadium Scorers: Robert Lewandowski 19, 79pen, Marco Reus 52 Halftime: 1-0 Referee: David Fernandez Borbalan (Spain) - Arsenal 2 Napoli 0 At Emirates Stadium Scorers: Mesut Ozil 8, Olivier Giroud 15 Halftime: 2-0 Referee: Milorad Mazic (Serbia) - - Group G Zenit St Petersburg 0 Austria Vienna 0 At Petrovsky stadium, St Petersburg Red card: Axel Witsel (Zenit St Petersburg) 44 Referee: Deniz Aytekin (Germany) - Porto 1 Atletico Madrid 2 At the Dragao Stadium, Porto Scorers: Porto: Jackson Martinez 16 Atletico Madrid: Diego Godin 58, Arda Turan 86 Halftime: 1-0 Referee: Howard Webb (England) - - Group H Celtic 0 Barcelona 1 At Celtic Park, Glasgow Scorer: Cesc Fabregas 76 Red card: Scott Brown (Celtic) 59 Halftime: 0-0 Referee: Stephane Lannoy (France) - Ajax Amsterdam 1 AC Milan 1 At the Amsterdam Arena Scorers: Ajax Amsterdam: Stefano Denswil 90 AC Milan: Mario Balotelli 90+4pen Halftime: 0-0 Referee: Jonas Eriksson (Sweden) - - (Editing by Toby Davis)