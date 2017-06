Dec 7 Champions League collated results and standings on Wednesday. Group A Manchester City 2 Bayern Munich 0 Villarreal 0 Napoli 2 Standings P W D L F A Pts Bayern Munich * 6 4 1 1 11 6 13 Napoli * 6 3 2 1 10 6 11 Manchester City + 6 3 1 2 9 6 10 Villarreal 6 0 0 6 2 14 0 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group B Lille 0 Trabzonspor 0 Inter Milan 1 CSKA Moscow 2 Standings P W D L F A Pts Inter Milan * 6 3 1 2 8 7 10 CSKA Moscow * 6 2 2 2 9 8 8 Trabzonspor + 6 1 4 1 3 5 7 Lille 6 1 3 2 6 6 6 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group C Basel 2 Manchester United 1 Benfica 1 Otelul Galati 0 Standings P W D L F A Pts Benfica* 6 3 3 0 8 4 12 Basel* 6 3 2 1 11 10 11 Manchester United+ 6 2 3 1 11 8 9 Otelul Galati 6 0 0 6 3 11 0 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group D Dinamo Zagreb 1 Olympique Lyon 7 Ajax Amsterdam 0 Real Madrid 3 Standings P W D L F A Pts Real Madrid* 6 6 0 0 19 2 18 Olympique Lyon* 6 2 2 2 9 7 8 Ajax Amsterdam+ 6 2 2 2 6 6 8 Dinamo Zagreb 6 0 0 6 3 22 0 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Played on Tuesday Group E Chelsea 3 Valencia 0 Racing Genk 1 Bayer Leverkusen 1 Standings P W D L F A Pts Chelsea* 6 3 2 1 13 4 11 Bayer Leverkusen* 6 3 1 2 8 8 10 Valencia+ 6 2 2 2 12 7 8 Racing Genk 6 0 3 3 2 16 3 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group F Olympiakos Piraeus 3 Arsenal 1 Borussia Dortmund 2 Olympique Marseille 3 Standings P W D L F A Pts Arsenal* 6 3 2 1 7 6 11 Olympique Marseille* 6 3 1 2 7 4 10 Olympiakos Piraeus+ 6 3 0 3 8 6 9 Borussia Dortmund 6 1 1 4 6 12 4 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group G Porto 0 Zenit St Petersburg 0 APOEL Nicosia 0 Shakhtar Donetsk 2 Standings P W D L F A Pts APOEL Nicosia * 6 2 3 1 6 6 9 Zenit St Petersburg * 6 2 3 1 7 5 9 Porto + 6 2 2 2 7 7 8 Shakhtar Donetsk 6 1 2 3 6 8 5 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group H Barcelona 4 BATE Borisov 0 Viktoria Plzen 2 AC Milan 2 Standings P W D L F A PTS Barcelona * 6 5 1 0 20 4 16 AC Milan * 6 2 3 1 11 8 9 Viktoria Plzen + 6 1 2 3 4 11 5 BATE Borisov 6 0 2 4 2 14 2 * Denotes qualified for last 16 + Denotes qualified for Europa League last 32 - - - - (Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for soccer stories