Nov 21 Champions League collated results and standings on Wednesday. Group A Porto 3 Dinamo Zagreb 0 Dynamo Kiev 0 Paris St Germain 2 Standings P W D L F A Pts Porto * 5 4 1 0 9 2 13 Paris St Germain * 5 4 0 1 12 2 12 Dynamo Kiev ++ 5 1 1 3 5 9 4 Dinamo Zagreb 5 0 0 5 0 13 0 * Denotes qualified for knockout stages ++ Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group B Arsenal 2 Montpellier HSC 0 Schalke 04 1 Olympiakos Piraeus 0 Standings P W D L F A Pts Schalke 04 * 5 3 2 0 9 5 11 Arsenal * 5 3 1 1 9 6 10 Olympiakos Piraeus ++ 5 2 0 3 7 8 6 Montpellier HSC 5 0 1 4 5 11 1 * Denotes qualified for knockout stages ++ Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group C Zenit St Petersburg 2 Malaga 2 Anderlecht 1 AC Milan 3 Standings P W D L F A Pts Malaga * 5 3 2 0 10 3 11 AC Milan ** 5 2 2 1 7 5 8 Zenit St Petersburg 5 1 1 3 5 9 4 Anderlecht 5 1 1 3 2 7 4 * Denotes qualified for knockout stages as group winner ** Denotes qualified for knockout stages as runners-up - - Group D Ajax Amsterdam 1 Borussia Dortmund 4 Manchester City 1 Real Madrid 1 Standings P W D L F A Pts Borussia Dortmund* 5 3 2 0 10 5 11 Real Madrid** 5 2 2 1 11 8 8 Ajax Amsterdam 5 1 1 3 7 12 4 Manchester City 5 0 3 2 7 10 3 *denotes qualified for knockout stages as group winner **denotes qualified for knockout stages as runners-up - - - Played on Tuesday Group E Nordsjaelland 2 Shakhtar Donetsk 5 Juventus 3 Chelsea 0 Standings P W D L F A Pts Shakhtar Donetsk * 5 3 1 1 12 7 10 Juventus 5 2 3 0 11 4 9 Chelsea 5 2 1 2 10 9 7 Nordsjaelland 5 0 1 4 3 16 1 * Denotes qualified for knockout stages - - Group F BATE Borisov 0 Lille 2 Valencia 1 Bayern Munich 1 Standings P W D L F A Pts Bayern Munich * 5 3 1 1 11 6 10 Valencia * 5 3 1 1 11 5 10 BATE Borisov ++ 5 2 0 3 8 11 6 Lille 5 1 0 4 4 12 3 * Denotes qualified for knockout stages ++ Denotes qualified for Europa League last 32 - - Group G Spartak Moscow 0 Barcelona 3 Benfica 2 Celtic 1 Standings P W D L F A Pts Barcelona * 5 4 0 1 11 5 12 Benfica 5 2 1 2 5 5 7 Celtic 5 2 1 2 7 7 7 Spartak Moscow 5 1 0 4 6 12 3 * Denotes qualified for knockout stages - - Group H Galatasaray 1 Manchester United 0 CFR Cluj 3 Braga 1 Standings P W D L F A Pts Manchester United * 5 4 0 1 9 5 12 Galatasaray 5 2 1 2 5 5 7 CFR Cluj 5 2 1 2 8 7 7 Braga 5 1 0 4 6 11 3 * Denotes qualified for knockout stages - - - - (Edited by Tom Pilcher)