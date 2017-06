April 23 Champions League disciplinary situation ahead of the semi-final, second-leg fixtures: Playing on Tuesday Barcelona v Chelsea Misses next match if booked: Branislav Ivanovic, Ashley Cole, David Luiz, Raul Meireles, Ramires (all Chelsea); Carles Puyol, Javier Mascherano (both Barcelona) - - Playing on Wednesday Real Madrid v Bayern Munich Misses next match if booked: Xabi Alonso, Fabio Coentrao, Gonzalo Higuain, Sergio Ramos (all Real Madrid); Jerome Boateng, Thomas Mueller, David Alaba, Luiz Gustavo, Toni Kroos, Holger Badstuber, Philipp Lahm (all Bayern Munich).