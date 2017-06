Aug 30 Fixtures for 2012-13 Champions League group stage following the draw in Monaco on Thursday. Playing on Sept. 18 Group A Dinamo Zagreb v Porto Paris St Germain v Dynamo Kiev Group B Montpellier HSC v Arsenal Olympiakos Piraeus V Schalke 04 Group C Malaga v Zenit St Petersburg AC Milan v Anderlecht Group D Borussia Dortmund v Ajax Amsterdam Real Madrid v Manchester City Sept. 19 Group E Shakhtar Donetsk v Nordsjaelland Chelsea v Juventus Group F Lille v BATE Borisov Bayern Munich v Valencia Group G Barcelona v Spartak Moscow Celtic v Benfica Group H Manchester United v Galatasaray Braga v CFR Cluj -- Playing on Oct. 2 Group E Juventus v Shakhtar Donetsk Nordsjaelland v Chelsea Group F Valencia v Lille BATE Borisov v Bayern Munich Group G Benfica v Barcelona Spartak Moscow v Celtic Group H CFR Cluj V Manchester United Galatasaray v Braga Oct. 3 Group A Dynamo Kiev v Dinamo Zagreb Porto v Paris St Germain Group B Schalke 04 v Montpellier HSC Arsenal v Olympiakos Piraeus Group C Anderlecht v Malaga Zenit St Petersburg v AC Milan Group D Manchester City v Borussia Dortmund Ajax Amsterdam V Real Madrid -- Playing on Oct. 23 Group E Nordsjaelland v Juventus Shakhtar Donetsk v Chelsea Group F BATE Borisov v Valencia Lille v Bayern Munich Group G Spartak Moscow v Benfica Barcelona v Celtic Group H Galatasaray v CFR Cluj Manchester United v Braga Oct. 24 Group A Porto v Dynamo Kiev Dinamo Zagreb v Paris St Germain Group B Arsenal v Schalke 04 Montpellier HSC v Olympiakos Piraeus Group C Zenit St Petersburg v Anderlecht Malaga v AC Milan Group D Ajax Amsterdam v Manchester City Borussia Dortmund v Real Madrid -- Playing on Nov. 6 Group A Dynamo Kiev v Porto Paris St Germain v Dinamo Zagreb Group B Schalke 04 v Arsenal Olympiakos Piraeus v Montpellier HSC Group C Anderlecht v Zenit St Petersburg AC Milan v Malaga Group D Manchester City v Ajax Amsterdam Real Madrid v Borussia Dortmund Nov. 7 Group E Juventus v Nordsjaelland Chelsea v Shakhtar Donetsk Group F Valencia v BATE Borisov Bayern Munich v Lille Group G Benfica v Spartak Moscow Celtic v Barcelona Group H CFR Cluj v Galatasaray Braga v Manchester United -- Playing on Nov. 20 Group E Nordsjaelland v Shakhtar Donetsk Juventus v Chelsea Group F BATE Borisov v Lille Valencia v Bayern Munich Group G Spartak Moscow v Barcelona Benfica v Celtic Group H Galatasaray v Manchester United CFR Cluj v Braga Nov. 21 Group A Porto v Dinamo Zagreb Dynamo Kiev v Paris St Germain Group B Arsenal v Montpellier HSC Schalke 04 v Olympiakos Piraeus Group C Zenit St Petersburg v Malaga Anderlecht v AC Milan Group D Ajax Amsterdam v Borussia Dortmund Manchester City v Real Madrid -- Playing on Dec. 4 Group A Dinamo Zagreb v Dynamo Kiev Paris St Germain v Porto Group B Montpellier HSC v Schalke 04 Olympiakos Piraeus v Arsenal Group C Malaga v Anderlecht AC Milan v Zenit St Petersburg Group D Borussia Dortmund v Manchester City Real Madrid v Ajax Amsterdam Dec. 5 Group E Shakhtar Donetsk v Juventus Chelsea v Nordsjaelland Group F Lille v Valencia Bayern Munich v BATE Borisov Group G Barcelona v Benfica Celtic v Spartak Moscow Group H Manchester United v CFR Cluj Braga v Galatasaray (Editing by Josh Reich)