LONDON, Dec 6 List of the teams qualified for the Champions League last 16: Bayern Munich Inter Milan Benfica Real Madrid Chelsea Bayer Leverkusen Arsenal Olympique Marseille APOEL Nicosia Zenit St Petersburg Barcelona AC Milan * Four more teams will secure their places in the knockout stages on Wednesday