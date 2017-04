UPDATE 1-Soccer-English FA Cup semifinal summaries

April 22 (Gracenote) - Summaries from the English FA Cup Semifinal matches on Saturday Chelsea 4 Willian 5,43pen, Eden Hazard 75, Nemanja Matic 80 Tottenham Hotspur 2 Harry Kane 18, Dele Alli 52 Halftime: 2-1;Attendance: 86,355 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, April 23 Arsenal v Manchester City (1400)