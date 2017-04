Oct 10 (Infostrada Sports) - Results and standings from the European Ch. Qual. Group B matches on Friday Friday, October 10 Belgium 6 Andorra 0 Cyprus 1 Israel 2 Wales 0 Bosnia 0 Standings P W D L F A Pts 1 Wales 2 1 1 0 2 1 4 2 Belgium 1 1 0 0 6 0 3 ------------------------- 3 Israel 1 1 0 0 2 1 3 4 Cyprus 2 1 0 1 3 3 3 5 Bosnia 2 0 1 1 1 2 1 6 Andorra 2 0 0 2 1 8 0 1-2: Final tournament Next Fixtures (GMT): Monday, October 13 Andorra v Israel (1845) Bosnia v Belgium (1845) Wales v Cyprus (1845)