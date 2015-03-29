March 29 (Infostrada Sports) - Summaries from the European Ch. Qual. matches on Sunday
Sunday, March 29
Ireland 1 Shane Long 90+1
Poland 1 Slawomir Peszko 26
- - -
Hungary 0
Greece 0
- - -
Portugal 2 Ricardo Carvalho 10, Fabio Coentrao 63
Serbia 1 Nemanja Matic 61
Halftime: 1-0; Attendance: 58,430
- - -
Scotland 6 Shaun Maloney 18pen,34pen, Steven Fletcher 29,77,90, Steven Naismith 39
Gibraltar 1 Lee Casciaro 19
- - -
Georgia 0
Germany 2 Marco Reus 39, Thomas Mueller 44
Halftime: 0-2; Attendance: 54,549
- - -
Romania 1 Claudiu Keserue 21
Faroe Islands 0
- - -
Northern Ireland 2 Kyle Lafferty 33,38
Finland 1 Berat Sadik 90+1
Halftime: 2-0; Attendance: 10,264
- - -
Albania 2 Mergim Mavraj 77, Shkelzen Gashi 81
Armenia 1 Yura Movsisyan 4
Red Card: Hovhannes Hambardzumyan 70
- - -
Saturday, March 28
Netherlands 1 Klaas-Jan Huntelaar 90+2
Turkey 1 Burak Yilmaz 37
Halftime: 0-1; Attendance: 50,000
- - -
Belgium 5 Marouane Fellaini 21,66, Christian Benteke 35, Eden Hazard 67, Michy Batshuayi 80
Cyprus 0
- - -
Andorra 0
Bosnia 3 Edin Dzeko 13,49,62
- - -
Bulgaria 2 Ivelin Popov 11, Ilijan Micanski 17
Italy 2 Yordan Minev 3og, Eder 84
- - -
Czech Republic 1 Vaclav Pilar 90
Latvia 1 Aleksejs Visnakovs 30
- - -
Israel 0
Red Card: Eitan Tibi 51
Wales 3 Aaron Ramsey 45+1, Gareth Bale 50,77
- - -
Croatia 5 Marcelo Brozovic 30, Ivan Perisic 54, Ivica Olic 65, Gordon Schildenfeld 87, Danijel Pranjic 90+3
Red Card: Vedran Corluka 74
Norway 1 Alexander Tettey 81
Missed penalty: Tarik Elyounoussi 69
Halftime: 1-0; Attendance: 23,912
- - -
Azerbaijan 2 Javid Huseynov 4, Dimitrij Nazarov 90+2
Malta 0
- - -
Kazakhstan 0
Iceland 3 Eidur Gudjohnsen 20, Birkir Bjarnason 32,90+1
- - -
Friday, March 27
Spain 1 Alvaro Morata 28
Ukraine 0
Halftime: 1-0; Attendance: 36,000
- - -
Slovakia 3 Adam Nemec 10, Vladimir Weiss 21, Peter Pekarik 40
Luxembourg 0
Halftime: 3-0; Attendance: 9,524
- - -
Macedonia 1 Aleksandar Trajkovski 9
Belarus 2 Timofei Kalachyov 44, Sergei Kornilenko 82
Halftime: 1-1; Attendance: 5,000
- - -
England 4 Wayne Rooney 6, Danny Welbeck 45, Raheem Sterling 58, Harry Kane 73
Lithuania 0
Halftime: 2-0; Attendance: 83,671
- - -
Switzerland 3 Fabian Schaer 17, Granit Xhaka 27, Haris Seferovic 80
Estonia 0
Halftime: 2-0; Attendance: 14,500
- - -
Slovenia 6 Josip Ilicic 10, Kevin Kampl 49, Andraz Struna 50, Milivoje Novakovic 52, Dejan Lazarevic 73, Branko Ilic 88
San Marino 0
Halftime: 1-0; Attendance: 8,300
- - -
Moldova 0
Sweden 2 Zlatan Ibrahimovic 46,84pen
Red Card: Andreas Granqvist 90+3
Halftime: 0-0; Attendance: 10,375
- - -
Liechtenstein 0
Austria 5 Martin Harnik 14, Marc Janko 16, David Alaba 59, Zlatko Junuzovic 74, Marko Arnautovic 90+3
Missed penalty: David Alaba 33
Halftime: 0-2; Attendance: 6,127
- - -