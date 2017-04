Nov 14 (Infostrada Sports) - Summaries from the European Ch. Qual. matches on Friday Friday, November 14 Germany 4 Thomas Mueller 12,29, Mario Goetze 38, Yogan Santos 67og Gibraltar 0 Halftime: 3-0; Attendance: 43,520 - - - Scotland 1 Shaun Maloney 75 Ireland 0 Halftime: 0-0; Attendance: 60,000 - - - Greece 0 Faroe Islands 1 Johan Simun Edmundsson 61 Halftime: 0-0; Attendance: 16,821 - - - Hungary 1 Zoltan Gera 84 Finland 0 Halftime: 0-0; Attendance: 19,500 - - - Romania 2 Paul Papp 74,79 Northern Ireland 0 Halftime: 0-0; Attendance: 28,892 - - - Portugal 1 Cristiano Ronaldo 71 Armenia 0 Halftime: 0-0; Attendance: 21,042 - - - Serbia 1 Zoran Tosic 4 Denmark 3 Nicklas Bendtner 60,85, Simon Kjaer 62 Halftime: 1-0; Attendance: 0 - - - Georgia 0 Poland 4 Kamil Glik 51, Grzegorz Krychowiak 71, Sebastian Mila 73, Arkadiusz Milik 90+2 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, November 15 Luxembourg v Ukraine (1700) Macedonia v Slovakia (1945) Spain v Belarus (1945) England v Slovenia (1700) San Marino v Estonia (1700) Switzerland v Lithuania (1945) Austria v Russia (1700) Moldova v Liechtenstein (1700) Montenegro v Sweden (1945) Sunday, November 16 Netherlands v Latvia (1700) Czech Republic v Iceland (1945) Turkey v Kazakhstan (1945) Belgium v Wales (1700) Cyprus v Andorra (1700) Israel v Bosnia (1945) Azerbaijan v Norway (1700) Bulgaria v Malta (1945) Italy v Croatia (1945)