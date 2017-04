Oct 9 (Infostrada Sports) - Summaries from the European Ch. Qual. matches on Thursday Thursday, October 9 Slovakia 2 Juraj Kucka 17, Miroslav Stoch 87 Spain 1 Alcacer 82 - - - Belarus 0 Ukraine 2 Aleksandr Martynovich 82og, Serhiy Sydorchuk 90+3 - - - Macedonia 3 Aleksandar Trajkovski 20, Adis Jahovic 66pen, Beshart Abdurahimi 90+2 Luxembourg 2 Stefano Bensi 39, David Turpel 44 - - - England 5 Phil Jagielka 24, Wayne Rooney 43pen, Danny Welbeck 49, Andros Townsend 72, Alessandro Della Valle 77og San Marino 0 - - - Slovenia 1 Milivoje Novakovic 79pen Switzerland 0 - - - Lithuania 1 Saulius Mikoliunas 76 Estonia 0 Red Card: Ken Kallaste 86 - - - Sweden 1 Ola Toivonen 49 Missed penalty: Sebastian Larsson 13 Russia 1 Aleksandr Kokorin 10 Halftime: 0-1; Attendance: 49,023 - - - Moldova 1 Alexandru Dedov 27pen Austria 2 David Alaba 12pen, Marc Janko 51 Red Card: Marc Janko 82 - - - Liechtenstein 0 Montenegro 0 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, October 10 Latvia v Iceland (1845) Netherlands v Kazakhstan (1845) Turkey v Czech Republic (1845) Belgium v Andorra (1845) Cyprus v Israel (1845) Wales v Bosnia (1845) Bulgaria v Croatia (1845) Italy v Azerbaijan (1845) Malta v Norway (1845) Saturday, October 11 Ireland v Gibraltar (1600) Scotland v Georgia (1600) Poland v Germany (1845) Romania v Hungary (1600) Finland v Greece (1845) Northern Ireland v Faroe Islands (1845) Armenia v Serbia (1600) Albania v Denmark (1845) Sunday, October 12 Ukraine v Macedonia (1600) Belarus v Slovakia (1845) Luxembourg v Spain (1845) Estonia v England (1600) Lithuania v Slovenia (1845) Austria v Montenegro (1600) Russia v Moldova (1600) Sweden v Liechtenstein (1845) Monday, October 13 Kazakhstan v Czech Republic (1600) Iceland v Netherlands (1845) Latvia v Turkey (1845) Andorra v Israel (1845) Bosnia v Belgium (1845) Wales v Cyprus (1845) Croatia v Azerbaijan (1845) Malta v Italy (1845) Norway v Bulgaria (1845)