Oct 13 (Infostrada Sports) - Summaries from the European Ch. Qual. matches on Monday Monday, October 13 Iceland 2 Gylfi Sigurdsson 10pen,42 Netherlands 0 Halftime: 2-0; Attendance: 10,000 - - - Croatia 6 Andrej Kramaric 11, Ivan Perisic 34,45, Marcelo Brozovic 45+1, Luka Modric 56pen, Rashad Sadygov 61og Azerbaijan 0 Halftime: 4-0; Attendance: 16,000 - - - Norway 2 Tarik Elyounoussi 13, Havard Nielsen 72 Bulgaria 1 Nikolay Bodurov 43 - - - Malta 0 Red Card: Michael Mifsud 28 Italy 1 Graziano Pelle 24 Red Card: Leonardo Bonucci 73 Halftime: 0-1; Attendance: 15,000 - - - Kazakhstan 2 Yuri Logvinenko 84,90+1 Czech Republic 4 Borek Dockal 13, David Lafata 44, Ladislav Krejci 56, Tomas Necid 88 - - - Sunday, October 12 Belarus 1 Timofei Kalachyov 79 Slovakia 3 Marek Hamsik 65,84, Stanislav Sestak 90+1 - - - Luxembourg 0 Spain 4 David Silva 26, Alcacer 42, Diego Costa 69, Juan Bernat 88 Halftime: 0-2; Attendance: 7,800 - - - Lithuania 0 Slovenia 2 Milivoje Novakovic 33,37 - - - Sweden 2 Erkan Zengin 34, Jimmy Durmaz 46 Liechtenstein 0 Halftime: 1-0; Attendance: 22,528 - - - Ukraine 1 Serhiy Sydorchuk 45+2 Missed penalty: Andriy Yarmolenko 47 Macedonia 0 - - - Estonia 0 Red Card: Ragnar Klavan 48 England 1 Wayne Rooney 73 Halftime: 0-0; Attendance: 10,195 - - - Russia 1 Artem Dzyuba 73pen Moldova 1 Alexandu Epureanu 74 - - - Austria 1 Rubin Okotie 24 Montenegro 0 Halftime: 1-0; Attendance: 24,200 - - - Saturday, October 11 Poland 2 Arkadiusz Milik 51, Sebastian Mila 88 Germany 0 Halftime: 0-0; Attendance: 56,934 - - - Finland 1 Jarkko Hurme 55 Greece 1 Nikos Karelis 24 - - - Northern Ireland 2 Gareth McAuley 6, Kyle Lafferty 20 Faroe Islands 0 Missed penalty: Frodi Benjaminsen 36 - - - Albania 1 Ermir Lenjani 38 Denmark 1 Lasse Vibe 81 - - - Ireland 7 Robbie Keane 6,14,18pen, James McClean 46,53, Jordan Perez 51og, Wesley Hoolahan 56 Gibraltar 0 - - - Scotland 1 Akaki Khubutia 28og Georgia 0 - - - Romania 1 Raul Rusescu 45 Hungary 1 Balazs Dzsudzsak 82 - - - Armenia 1 Robert Arzumanyan 73 Missed penalty: Marcos Pizzelli 83 Serbia 1 Zoran Tosic 90 - - - Friday, October 10 Netherlands 3 Klaas-Jan Huntelaar 61, Ibrahim Afellay 82, Robin van Persie 89pen Kazakhstan 1 Renat Abdulin 17 Red Card: Baurzhan Dzholchiev 64 Halftime: 0-1; Attendance: 47,500 - - - Turkey 1 Umut Bulut 8 Czech Republic 2 Tomas Sivok 15, Borek Dockal 58 - - - Latvia 0 Red Card: Artjoms Rudnevs 55 Iceland 3 Gylfi Sigurdsson 66, Aron Gunnarsson 77, Rurik Gislason 90 Halftime: 0-0; Attendance: 6,534 - - - Belgium 6 Kevin De Bruyne 31pen,34, Nacer Chadli 37, Divock Origi 58, Dries Mertens 65,68 Andorra 0 Halftime: 3-0; Attendance: 45,409 - - - Wales 0 Bosnia 0 Halftime: 0-0; Attendance: 30,741 - - - Cyprus 1 Konstantinos Makridis 67 Israel 2 Omer Damari 38, Tal Ben-Haim II 45 Halftime: 0-2; Attendance: 19,164 - - - Italy 2 Giorgio Chiellini 44,82 Azerbaijan 1 Giorgio Chiellini 76og - - - Bulgaria 0 Croatia 1 Nikolay Bodurov 36og - - - Malta 0 Norway 3 Mats Moller Daehli 22, Joshua King 26,49 Halftime: 0-2; Attendance: 3,000 - - - Still being played (GMT): Monday, October 13 Latvia v Turkey (1845) Andorra v Israel (1845) Bosnia v Belgium (1845) Wales v Cyprus (1845)