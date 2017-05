UPDATE 5-Soccer-English premier league top scorers

May 14 (Gracenote) - Top scorers of the English premier league on Sunday 24 Romelu Lukaku (Everton) 22 Harry Kane (Tottenham Hotspur) 21 Alexis Sanchez (Arsenal) 20 Diego Costa (Chelsea) 18 Sergio Aguero (Manchester City) 17 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) Dele Alli (Tottenham Hotspur) 16 Joshua King (Bournemouth) 15 Eden Hazard (Chelsea) Christian Benteke (Crystal Palac