Aug 21 (Infostrada Sports) - Summaries from the English premier league matches on Wednesday Chelsea 2 Antonio Luna 6og, Branislav Ivanovic 73 Aston Villa 1 Christian Benteke 45+3 Halftime: 1-1; Attendance: 41,527 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, August 24 Fulham v Arsenal (1145) Everton v West Bromwich Albion (1400) Hull City v Norwich City (1400) Newcastle United v West Ham United (1400) Southampton v Sunderland (1400) Stoke City v Crystal Palace (1400) Aston Villa v Liverpool (1630) Sunday, August 25 Cardiff City v Manchester City (1500) Tottenham Hotspur v Swansea City (1500) Monday, August 26 Manchester United v Chelsea (1900)