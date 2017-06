May 5 (Infostrada Sports) - Summaries from the English Premier League on Saturday. Arsenal 3 Yossi Benayoun 2, Robin van Persie 72,80 Norwich City 3 Wesley Hoolahan 12, Grant Holt 27, Steve Morison 85 Halftime: 1-2; Attendance: 60,092 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 6 Newcastle United v Manchester City (1230) Aston Villa v Tottenham Hotspur (1300) Bolton Wanderers v West Bromwich Albion (1300) Fulham v Sunderland (1300) Queens Park Rangers v Stoke City (1300) Wolverhampton Wanderers v Everton (1300) Manchester United v Swansea City (1500) Monday, May 7 Blackburn Rovers v Wigan Athletic (1900)