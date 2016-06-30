June 30 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League Qualifying Round 1 first leg matches on Thursday
Qualifying Round 1
Thursday, June 30, first leg
Valur (Iceland) - Brondby (Denmark) 1-4 (halftime: 0-0)
Breidablik (Iceland) - FK Jelgava (Latvia) 2-3 (halftime: 1-3)
KR (Iceland) - Glenavon (Northern Ireland) 2-1 (halftime: 1-1)
Hearts (Scotland) - FC Infonet (Estonia) 2-1 (halftime: 2-1)
Shamrock Rovers (Ireland) - RoPS Rovaniemi (Finland) 0-2 (halftime: 0-1)
Shkendija 79 (FYR Macedonia) - Cracovia Krakow (Poland) 2-0 (halftime: 1-0)
Aberdeen (Scotland) - CS Fola Esch (Luxembourg) 3-1 (halftime: 0-0)
Linfield (Northern Ireland) - Cork City (Ireland) 0-1 (halftime: 0-0)
Cukaricki (Serbia) - Ordabasy (Kazakhstan) 3-0 (halftime: 0-0)
La Fiorita (San Marino) - Debrecen (Hungary) 0-5 (halftime: 0-2)
Gap Connah's Quay (Wales) - Stabaek (Norway) 0-0 (halftime: 0-0)
Spartak Trnava (Slovakia) - Hibernians (Malta) 3-0 (halftime: 2-0)
Domzale (Slovenia) - FC Lusitans (Andorra) 3-1 (halftime: 3-1)
NSI Runavik (Faroe Islands) - Shakhter Soligorsk (Belarus) 0-2 (halftime: 0-1)
Teuta Durres (Albania) - Kairat Almaty (Kazakhstan) 0-1 (halftime: 0-0)
Beroe Stara Zagora (Bulgaria) - Radnik Bijeljina (Bosnia & Herzegovina) 0-0 (halftime: 0-0)
Maccabi Tel Aviv (Israel) - ND Gorica (Slovenia) 3-0 (halftime: 2-0)
AEK Larnaca (Cyprus) - Folgore/Falciano (San Marino) 3-0 (halftime: 3-0)
FC Differdange 03 (Luxembourg) - Cliftonville (Northern Ireland) 1-1 (halftime: 1-0)
Midtjylland (Denmark) - Suduva Marijampole (Lithuania) 1-0 (halftime: 0-0)
FC Vaduz (Liechtenstein) - Sileks Kratovo (FYR Macedonia) 3-1 (halftime: 2-0)
FK Qabala (Azerbaijan) - FC Samtredia (Georgia) 5-1 (halftime: 3-0)
Kukesi (Albania) - Rudar (Montenegro) 1-1 (halftime: 1-0)
Odd Grenland (Norway) - IFK Mariehamn (Finland) 2-0 (halftime: 0-0)
Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) - Birkirkara (Malta) 1-1 (halftime: 1-1)
Zimbru Chisinau (Moldova) - Chikhura Sachkere (Georgia) 0-1 (halftime: 0-1)
AIK Stockholm (Sweden) - Bala Town (Wales) 2-0 (halftime: 1-0)
Europa FC (Gibraltar) - Pyunik Yerevan (Armenia) 2-0 (halftime: 2-0)
IFK Gothenburg (Sweden) - Llandudno FC (Wales) 5-0 (halftime: 3-0)
Slavia Sofia (Bulgaria) - Zaglebie Lubin (Poland) 1-0 (halftime: 0-0)
Atlantas Klaipeda (Lithuania) - HJK Helsinki (Finland) 0-2 (halftime: 0-0)
Balzan FC (Malta) - Neftchi Baku (Azerbaijan) 0-2 (halftime: 0-1)
Banants Yerevan (Armenia) - Omonia Nicosia (Cyprus) 0-1 (halftime: 0-1)
Dinamo Minsk (Belarus) - FK Spartaks Jurmala (Latvia) 2-1 (halftime: 1-0)
FC Levadia Tallinn (Estonia) - HB (Faroe Islands) 1-1 (halftime: 0-1)
Sloboda Tuzla (Bosnia & Herzegovina) - Beitar Jerusalem (Israel) 0-0 (halftime: 0-0)
Trakai (Lithuania) - Kalju Nomme (Estonia) 2-1 (halftime: 0-1)
Videoton FC (Hungary) - FC Zaria Balti (Moldova) 3-0 (halftime: 1-0)
Bokelj (Montenegro) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 1-1 (halftime: 1-1)
FC Admira Wacker Moedling (Austria) - Spartak Myjava (Slovakia) 1-1 (halftime: 1-0)
FK Ventspils (Latvia) - Vikingur (Faroe Islands) 2-0 (halftime: 2-0)
UE Santa Coloma (Andorra) - Lokomotiva Zagreb (Croatia) 1-3 (halftime: 0-1)
Dila Gori (Georgia) - Shirak Gyumri (Armenia) 1-0 (halftime: 1-0)
FK Aktobe (Kazakhstan) - MTK Hungaria (Hungary) 1-1 (halftime: 1-1)
Tuesday, June 28, first leg
St. Patrick's Athletic (Ireland) - Jeunesse Esch (Luxembourg) 1-0 (halftime: 1-0)
Kapaz Ganca (Azerbaijan) - Dacia Chisinau (Moldova) 0-0 (halftime: 0-0)
Partizani (Albania) - Slovan Bratislava (Slovakia) 0-0 (halftime: 0-0)
Rabotnicki Skopje (FYR Macedonia) - Buducnost Podgorica (Montenegro) 1-1 (halftime: 0-1)