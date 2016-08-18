Aug 18 (Gracenote) - Results from the UEFA Europa League play-offs first leg matches on Thursday
Play-off round
Thursday, August 18, first leg
AS Trencin (Slovakia) - Rapid Vienna (Austria) 0-4 (halftime: 0-1)
FC Arouca (Portugal) - Olympiakos Piraeus (Greece) 0-1 (halftime: 0-1)
Sassuolo (Italy) - Red Star Belgrade (Serbia) 3-0 (halftime: 2-0)
Gent (Belgium) - KF Shkendija (FYR Macedonia) 2-1 (halftime: 1-1)
FC Astra (Romania) - West Ham United (England) 1-1 (halftime: 0-1)
Fenerbahce (Turkey) - Grasshoppers Zurich (Switzerland) 3-0 (halftime: 1-0)
Lokomotiva Zagreb (Croatia) - Racing Genk (Belgium) 2-2 (halftime: 0-1)
Panathinaikos (Greece) - Brondby (Denmark) 3-0 (halftime: 1-0)
Vojvodina Novi Sad (Serbia) - AZ Alkmaar (Netherlands) 0-3 (halftime: 0-2)
Istanbul Basaksehir (Turkey) - Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1-2 (halftime: 0-2)
AEK Larnaca (Cyprus) - Slovan Liberec (Czech Republic) 0-1 (halftime: 0-1)
Austria Vienna (Austria) - Rosenborg Trondheim (Norway) 2-1 (halftime: 0-0)
FK Qabala (Azerbaijan) - Maribor (Slovenia) 3-1 (halftime: 1-1)
IFK Gothenburg (Sweden) - Qarabag Agdam (Azerbaijan) 1-0 (halftime: 0-0)
Maccabi Tel Aviv (Israel) - Hajduk Split (Croatia) 2-1 (halftime: 1-0)
Slavia Prague (Czech Republic) - Anderlecht (Belgium) 0-3 (halftime: 0-0)
FC Krasnodar (Russia) - Partizani (Albania) 4-0 (halftime: 3-0)
Midtjylland (Denmark) - Osmanlispor (Turkey) 0-1 (halftime: 0-1)
SonderjyskE (Denmark) - Sparta Prague (Czech Republic) 0-0 (halftime: 0-0)
Dynamo Tbilisi (Georgia) - PAOK Salonika (Greece) 0-3 (halftime: 0-1)
FC Astana (Kazakhstan) - BATE Borisov (Belarus) 2-0 (halftime: 0-0)
Wednesday, August 17, first leg
Beitar Jerusalem (Israel) - St Etienne (France) 1-2 (halftime: 1-2)